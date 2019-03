Grambke. Die Bilanz der Basketballerinnen des FTSV Jahn Brinkum der vergangenen zwei Wochen kann sich sehen lassen: Aus vier Spielen holte das Team um Trainer Mario Müller sechs Punkte. Lediglich gegen den Spitzenreiter TV Falkenberg hatte es im Nachholspiel mit 33:53 (13:22) das Nachsehen, doch Müller hatte sich in dieser Begegnung ohnehin kaum Chancen ausgerechnet: „Sie stehen ja nicht umsonst auf Platz eins. Außerdem waren wir körperlich und mental einfach kaputt“, begründete der FTSV-Coach die Niederlage.

Das für ihn wichtigere Spiel folgte am vergangenen Sonntag gegen den Tabellennachbarn SV Grambke-Oslebshausen. Zuvor hatte er auf einen Sieg gehofft – und diesen bekam er am Ende auch. 61:40 (35:22) lautete das Ergebnis, und die Freude war bei den Brinkumerinnen sehr groß: „Platz zwei ist für uns nun in greifbarer Nähe“, sagte Müller, dessen Team aus seiner Sicht ein „schönes Spiel“ zeigte. „Bei uns hat einfach alles funktioniert. Die Mannschaft hat das Spielsystem gut umgesetzt und saubere Pässe abgeliefert. Ein rundum gelungenes Spiel“, kam der Coach nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Seine Mannschaft war gegen Grambke auf allen Positionen stärker besetzt als der Gegner. Den Gastgeberinnen bot sie nur wenige Möglichkeiten. „Im ersten Viertel war es zwar noch knapp, danach sind sie aber nicht mehr an uns herangekommen“, freute sich Müller am Ende über den klaren Sieg. Zwei Spiele stehen den Brinkumerinnen noch bevor, „und wenn es ganz gut läuft, könnten wir mit einem Sieg sogar auf Rang zwei klettern“, blickte der Trainer gespannt voraus.

FTSV Jahn Brinkum: Albrecht (10 Punkte), Al. Bock (10), An. Bock, Drente (10), Lücke (6), J. Schulz (6), Rohlfs (5), T. Schulz (5), Lohse (4), Weyd (2), Zimmer (2).