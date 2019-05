Die HSG Bruchhausen-Vilsen ist erneut Gastgeber des Final-Four-Turniers im Handball-Regionspokal der Männer und Frauen. Am Sonnabend finden ab 12 Uhr zunächst die Halbfinals statt, am Sonntag ermitteln ab 14 Uhr dann zunächst die Frauen den Titelträger, ehe um 16 Uhr die Männer folgen.

Ein Finalist bei den Männern wird aus unserem Verbreitungsgebiet kommen: Die HSG Bruchhausen-Vilsen trifft am Sonnabend ab 18 Uhr auf die HSG Phoenix. Es ist bereits ein Vorgeschmack auf die kommende Saison: Nach der Meisterschaft der Phoenix-Sieben werden sich beide Teams dann in der Landesklasse begegnen. Fremd sind sich die Mannschaften nicht, sie standen sich bereits einige Male im Pokalwettbewerb gegenüber. Das bessere Ende hatten dabei meist die Vilser für sich. Sie sind ohnehin eine Pokalmannschaft, krönten sich in den Saisons 15/16 und 16/17 zum Sieger. Im Vorjahr verpassten sie einen weiteren Erfolg erst im Siebenmeterwerfen. Mögliche Finalgegner von Phoenix und Vilsen sind der TSV Daverden II und III.

Im Frauenfeld fehlt ein Lokalmatador. Für die beiden Vilser Teams und Stuhr war jeweils im Achtelfinale Endstation, beide Mannschaften der HSG Phoenix erwischte es eine Runde später im Viertelfinale. Der TuS Rotenburg greift derweil nach der Titelverteidigung. Seine Rivalen sind die HSG Mittelweser/Eystrup II, die HSG Verden-Aller und der TSV Morsum II.

Weitere Informationen

Frauen

Sonnabend

12 Uhr: HSG Mittelweser/Eystrup II - HSG Verden-Aller

16 Uhr: TSV Morsum II - TuS Rotenburg

Sonntag

14 Uhr: Endspiel

Männer

Sonnabend

14 Uhr: TSV Daverden II - TSV Daverden III

18 Uhr: HSG Bruchhausen-Vilsen - HSG Phoenix

Sonntag

16 Uhr: Endspiel