Es bleibt spannend an der Spitze: Der SV Heiligenfelde (r. Stefanie Welge) hat noch die Pole Position inne. (Michael Braunschädel)

Brake. Zwar musste der SV Heiligenfelde am vorletzten Spieltag der Korbball-Niedersachsenliga eine Pleite hinnehmen, dennoch bleibt die Mannschaft von Trainer Jörg Spalkhaver an der Spitze. Denn der Verfolger SV Brake ließ gegen den TSV Emtinghausen ebenfalls Punkte liegen. An zweiter Position befindet sich jetzt dafür der Ovelgönner TV, der als einziges Team zwei Siege einheimste. Auch der Vierte TSV Heiligenrode II kann sich am finalen Spieltag noch Hoffnungen auf Platz eins machen. Drei Punkte für den Klassenerhalt ergatterte derweil der TuS Sudweyhe II, der sich auf Rang sieben verbesserte.

TuS Sudweyhe II - FTSV Jahn Brinkum 7:1 (4:1). „Die ehrgeizige und frische Spielweise der Youngsters hat viel Tempo ins Spiel gebracht“, berichtete TuS-Spielerin Jessica Schmidt. Eine dazu überlegte Spielweise im Angriff habe vor allem der treffsicheren Laura Teske viele Körbe beschert. Auch die Sudweyher Defensive ließ nahezu nichts anbrennen, sodass der FTSV Jahn Brinkum lediglich einen Ehrenkorb erzielten konnte. „Wir haben weit unter unseren Möglichkeiten gespielt, viele Chancen einfach nicht genutzt“, haderte Brinkums Coach Thorsten Böger. „Die Angriffe haben wir nicht konsequent mit Elan durchgespielt.“

TuS Sudweyhe II - TSV Thedinghausen 9:9 (5:7). Aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit schenkte der TSV der Zweitvertretung zu Beginn gleich drei Körbe ein. Nach dem schwachen Start konnte der TuS bis zur Halbzeit zumindest noch auf 5:7 verkürzen. Doch mit viel Elan und Leidenschaft biss sich die Reserve im zweiten Abschnitt zurück in die Partie. Kurz vor Schluss führte Sudweyhe II sogar mit 9:8, kassierte dann aber vor dem Schlusspfiff noch den Ausgleich. Dennoch: „Nur zwei Gegenkörbe in der zweiten Halbzeit zeigen erneut die prächtige Leistung der Korbfrau und eine stark arbeitende Abwehr“, resümierte Spielerin Jessica Schmidt.

SV Brake II - FTSV Jahn Brinkum 7:11 (5:3). Früh geriet der FTSV Jahn Brinkum in Rückstand, konnte diesen im ersten Durchgang auch nicht mehr aufholen. „Grund dafür war die schlechte Wurfausbeute. Wir sind nur sehr schwerfällig in die Partie gekommen“, seufzte Jahn-Trainer Thorsten Böger. Das wurde auch nach dem Seitentausch nur kaum besser, dennoch drehten die Brinkumer Jungspunde die Begegnung und gewannen schließlich souverän mit 11:7.

SV Heiligenfelde - TSV Thedinghausen 13:7 (8:5). Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten lag der SV Heiligenfelde mit 3:0 in Front. Doch Thedinghausen ließ sich nicht weiter abschütteln, verkürzte prompt auf 3:2. Allerdings schaltete der Favorit und Spitzenreiter nun ein paar Gänge hoch, ging mit einer 8:5-Führung in die Halbzeit. Der Underdog gab sich auch nach dem Seitentausch nicht geschlagen, musste dann aber Federn lassen, weil er mit dem enormen Tempo des SV Heiligenfelde nicht mithalten konnte. „Trotz des Sieges hat uns irgendwie die Leichtigkeit gefehlt“, konstatierte Heiligenfeldes Trainer Jörg Spalkhaver.

SV Heiligenfelde - TV Stuhr 6:7 (5:4). „Die Mädels waren vor diesem Spiel schon sehr nervös. Schließlich präsentierte sich Stuhr an den vergangenen beiden Spieltagen sehr stark. Deswegen haben wir uns auf ein genauso kniffliges Duell eingestellt wie im Hinspiel“, meinte SVH-Übungsleiter Jörg Spalkhaver. Und das sollte es auch werden. Keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen. „Die Abwehrreihen bestimmten genauso wie im Hinspiel das Geschehen. Es gab sogar Spielabschnitte, in denen sechs Minuten lang auf beiden Seiten kein Korb fiel“, berichtete Spalkhaver. Dennoch startete der Favorit mit einer 5:4-Führung in den zweiten Abschnitt. Eine lange Zeit sah der Primus wie der glückliche Gewinner aus. Doch der TV Stuhr hatte etwas dagegen, markierte spät den Ausgleich und 120 Sekunden vor dem Ende durch Birthe Harzmeyer sogar den Siegtreffer zum 7:6. „Dank laustarker Unterstützung von der Tribüne und der eigenen Bank konnten wir den Vorsprung bis zum Schluss verteidigen“, bekräftige Oliver Ihde, Coach des TV Stuhr. Spalkhaver entgegnete: „Dieses Spiel hätte sowohl die eine als auch die andere Mannschaft gewinnen können.“

TSV Heiligenrode II - TV Stuhr 8:4 (3:4). Beide Defensivreihen arbeiteten sehr kompakt, sodass der erste Treffer erst nach zwölf Minuten fiel. Kurz vor dem Abpfiff der ersten Halbzeit ging der TV Stuhr dann sogar noch in Front. „Leider fehlten uns in der zweiten Halbzeit komplett die Ideen und das Glück im Angriffsspiel“, seufzte Stuhrs Trainer Oliver Ihde. Der TSV Heiligenrode II dagegen spielte gleichmäßig und taktisch geschickt. „Die Bälle liefen besser und die Abschlüsse waren konzentrierter“, sagte TSV-Spielerin Meike Solte. „Wir haben als Team gekämpft und am Ende dann auch verdient gewonnen.“

TSV Heiligenrode II - SV Brake 10:17 (3:10). Es war eine Menge Sand im Getriebe beim TSV Heiligenrode II. „Wir sind nicht wirklich in die Gänge gekommen“, monierte TSV-Akteurin Meike Solte. Und so hatte der Favorit Brake leichtes Spiel, in Führung zu gehen und diese immer weiter auszubauen. Die zweite Halbzeit gestaltete die Reserve ausgeglichener, wirkte in der Defensive schon viel stabiler. Dennoch konnte Heiligenrode die Hypothek aus dem ersten Durchgang nicht mehr aufholen.

TuS Sudweyhe II: Laura Teske (7), Malin Wetjen (3), Meren van Hoorn (3), Bianca Moritz (2), Ute Behrmann (1), Jessica Schmidt, Vanessa Schulenberg, Katharina Krolak

FTSV Jahn Brinkum: Dana Stöver (1), Carina Bösselmann (2), Lea Reiners (6), Marlene Kamp (1), Carina Ehresmann (1), Insa Knipper (1), Emma Preuß, Zoe Roos

SV Heiligenfelde: Ina Bruns (1), Kerstin Evers (2), Christine Gröhler, Svenja Löhmann (4), Svenja Isensee (2), Mira Alms (2), Jasmin Boschen (4), Diana Hildebrandt (2), Vanessa Boschen (2)

TV Stuhr: Ivonne Jensen (2), Katharina Drawert (2), Victoria Wessels (1), Birthe Harzmeyer (3), Kristin Wessels, Jasmin Tamsen, Jasmin Rudolph (2), Katja Freiheit (1), Laura Nordloh

TSV Heiligenrode II: Gabi Brosowsky (4), Imke Meyer (1), Sonja Berendt (1), Linda Brings (5), Meike Solte (3), Ina Kattau (1), Tanja Cassens (3)