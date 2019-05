Für einen Kunstrasenplatz in Bassum hat sich der Ausschuss für Soziales und Soziales in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen. (Christian Kosak)

Bassum. Zum Abschluss wurde es richtig emotional: Bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales und Familie am Donnerstagabend ging es hoch her. Heinz Mohrmann vom Bassumer Stadtsportring war „sehr enttäuscht“ über einige Wortbeiträge der Fraktionsmitglieder im Bassumer Rathaus zum Thema „Kunstrasen“. „Wir vom Stadtsportring sind das Sprachrohr für 4000 Sportler“, betonte er angesichts der Argumente, die angeführt wurden.

Stein des emotionalen Anstoßes war der Projektierungsbeschluss für die Umwandlung des Naturrasenplatzes „B“ auf dem Gelände des TSV Bassum in einen Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage. Dass sich die Fraktionsmitglieder nicht einig waren, stellte sich schnell heraus. Jürgen Falck (Bürger-Block) etwa verwies unter anderem auf die ökologische Bilanz bei einem Bau eines solchen Platzes – wie etwa dem fehlenden Rasen. „Wir haben intensiv diskutiert und sind zum Entschluss gekommen, dass ein Kunstrasenplatz aus der Zeit gefallen ist“, sagte er. Darüber hinaus sei das Argument der Nutzungsdauer als alleiniges zu wenig. Zum Vergleich: Ein Naturrasenplatz lässt sich jährlich bis zu 800 Stunden bespielen, bei einem Kunstrasenplatz sind es 2000 Stunden pro Jahr.

In das gleiche Horn stieß Christoph Lanzendörfer (SPD): „Ich habe nichts gegen einen Kunstrasenplatz, ich will nur keinen haben.“ Als Grund führte er an, dass die Nutzungsdauer auf theoretischen Zahlen beruhe. Denn mit dem Wegfall des B-Platzes liege die Bespielbarkeit nicht bei 2000 Stunden pro Jahr, sondern bei 1200. „Diese maximale Belastung gibt es nicht, wir sollten lieber die anderen Plätze auf Vordermann bringen“, forderte der Fraktionsvorsitzende der SPD und nannte den Platz in Osterbinde als Beispiel. Denn auch seiner Meinung nach ist „ein Plastikplatz nicht mehr zeitgemäß“.

Ganz anders sahen das Christiane Weitzel (Grüne) und Heimke Möhlenhof (CDU), die beide den sozialen Aspekt ins Feld führten. „Die Vereine wollen einen Platz und so können auch mehr Jugendliche darauf spielen“, sagte etwa Weitzel. Auch für Möhlenhof ist so ein Platz „ziemlich großartig“. Vor allem weil er nicht nur vom TSV Bassum genutzt werden soll, sondern allen Bassumer Vereinen offenstehen würde. Gleichzeitig fehlten ihr die Ausgleichsmaßnahmen. „Angesichts des Mikroplastik und des Bienensterbens habe ich auch Bauchschmerzen“, endete sie. Der Erste Stadtrat Norbert Lyko machte deutlich, dass es „Vor- und Nachteile“ für einen Kunstrasenplatz gibt. Er führte an, dass die Sportler den Platz nicht nur länger bespielen können, sondern gleichzeitig auch die Naturrasenplätze entlasten und ihnen Zeit zur Regeneration geben.

Die Verwaltung hatte im Vorfeld damit begonnen, den Projektierungsbeschluss vom Stadtrat im Dezember 2017 umzusetzen. Die Kosten belaufen sich nach einer ersten Schätzung auf rund 735 000 Euro, die die Stadt fördern lassen will. „Eine Förderung ist unabdingbar, um die finanzielle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten“, betonte Lyko. Die Stadt würde sich mit maximal 275 000 Euro an den Kosten beteiligen, die übrigen 63 Prozent müssten von einer Förderung stammen. Am Ende stimmten die Ausschuss-Mitglieder mit 7:3 bei einer Enthaltung für die Umwandlung des Naturrasenplatzes.