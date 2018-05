Landung im Sand: Elvio Kremming vom LC Hansa Stuhr sprang im Zehnkampf 5,70 Meter weit. (Christiane Golenia)

Moordeich. „Wenn ich durchkomme, sollte es klappen“, mutmaßte Elvio Kremming. Der Zehnkämpfer vom LC Hansa Stuhr war gerade die 100 Meter in guten 11,36 Sekunden gesprintet und sah sich damit auf dem besten Weg, sich für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften Ende August in Wesel zu qualifizieren. Die dafür benötigten 6100 Punkte verfehlte der 16-Jährige am Ende recht deutlich. Dennoch waren seine Leistung von 5656 Punkten sowie das Siebenkampfergebnis der gleichaltrigen Wiebke Oelgardt (SV Werder Bremen, 4962) die herausragenden Ergebnisse im Rahmen der Mehrkampftage des LC Hansa Stuhr.

Rund 300 Nachwuchsathleten kämpften bei der zweitägigen Veranstaltung in Moordeich bei besten Bedingungen um Titel und Normen. Neben den Meisterschaften der Bezirke Hannover und Lüneburg wurden auch Titelkämpfe der Kreisleichtathletikverbände Diepholz und Nienburg ausgetragen. An gleicher Stelle hatte sich im Vorjahr das Stuhrer U16-Team für die Deutschen Neunkampf-Meisterschaften qualifiziert. Die Hoffnung, dieses Mal die Mannschaftsqualifikation im Zehnkampf zu schaffen, erfüllte sich nicht. Lasse Pixberg musste sich verletzungsbedingt mit der Zuschauerrolle begnügen und auch Jannick Voß verzichtete auf einen Start. Dafür gelang Kremming ein starkes Solo – trotz einer leichten Verletzung am Oberschenkel. Vor allem im Stabhochsprung sowie über 100 Meter und 110 Meter Hürden dürfte er dadurch etliche Punkte verloren haben. Kremming und Trainer Berthold Buchwald waren sich einig, dass die DM-Qualifikation sowohl im Einzel als auch fürs Team lediglich verschoben sei, vermutlich bis zu den Landesmeisterschaften Anfang Juni in Papenburg.

Mit seinem Ergebnis im Zehnkampf sowie im darin enthaltenen Fünfkampf wurde Kremming zweifacher Bezirksmeister. Einen weiteren Titel für den LC Hansa Stuhr erkämpfte sich Feline Gagelmann im Vierkampf der W13 mit knappen zehn Zählern Vorsprung vor Gesa Ehlers (MTV Bücken). Bezirksmeisterin in der W12 wurde Jona Gruber (FTSV Jahn Brinkum) vor Nina Lenz (TuS Sulingen). Im Vierkampf der zwölfjährigen Jungen musste sich der Asendorfer Leon Michelmann erst im Ballwurf als letzter Disziplin knapp um fünf Punkte Max Teebken (TuS Altwarmbüchen) geschlagen geben.

Die Kreismeistertitel im Vierkampf der U16 gingen an Marius Nüssle (M15, LC Hansa Stuhr), Tammo Gräpel (M14, MTV Bücken), Johanna Henke (W15) und Charlotte Klug (W14, beide vom TSV Mellinghausen).

Organisationsleiter Berthold Buchwald bescheinigte dem Kampfrichterteam mit Helfern des LC Hansa Stuhr, FTSV Jahn Brinkum und TuS Sulingen eine sehr gute Arbeit. Dass das Wochenende eine Werbung für die Leichtathletik gewesen sei, habe man aber vor allem den Athleten zu verdanken: „Ein Mehrkampf hat einen anderen Charakter als Einzelwettbewerbe. Die Jugendlichen kommen sich näher, es ergeben sich viele persönliche Kontakte.“

Weitere Informationen

Mehrkampfmeisterschaften Bezirk Hannover

Ergebnisse

Männliche Jugend U18

Zehnkampf (100 m, Weitsprung, Kugel, Hochsprung, 400 m / 110 m Hürden, Diskus, Stabhochsprung, Speer, 1500 m): 1. Elvio Kremming (LC Hansa Stuhr) 5656 Punkte (11,36 sec - 5,70 m – 13,85 m – 1,69 m – 56,19 sec / 15,59 sec – 31,28 m – 2,80 m – 45,47 m – 5:21,28 min); Fünfkampf (100 m,Weitsprung, Kugel, Hochsprung, 400 m): 1. Elvio Kremming 3112

Männliche Jugend U16

Vierkampf (100m, Weitsprung, Kugel, Hochsprung): M15: 5. Marius Nüssle 1953 (12,71-5,17-9,00-1,53). M14: 5. Tammo Gräpel (MTV Bücken) 1583

Männliche Jugend U14

Vierkampf (75 m, Weitsprung, Hochsprung, Ballwurf): M12: 2. Leon Michelmann (TSV Asendorf) 1673 (10,94-4,60-1,49-36,50), 3. Lukas Nevio Roddewig (LC Hansa Stuhr) 1537, 4. Ilian Geweiler (TuS Sulingen) 1520

Weibliche Jugend U16

Vierkampf: W15: 9. Johanna Menke (TSV Mellinghausen) 1487 (14,55-3,80-1,25-5,94). W14: 7. Charlotte Klut (TSV Mellinghausen) 1481 (14,09-3,67-1,25-5,48)

Weibliche Jugend U14

Vierkampf: W13: 1. Feline Gagelmann (LC Hansa Stuhr) 1810 (10,66-4,70-1,37-32,00), 4. Isabel Schmal (LC Hansa Stuhr) 1586. W12: 1. Jona Gruber (FTSV Jahn Brinkum) 1676 (11,57-4,23-1,41-29,50), 2. Nina Lenz (TuS Sulingen) 1626 CGO