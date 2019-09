Langwedel. Die Vorbereitung lief mehr als zufriedenstellend. Einige hochkarätige Mannschaften wurden bezwungen, daher ging die HSG Bruchhausen-Vilsen auch optimistisch an das Handball-Pokalspiel beim TSV Daverden II heran. Doch in Windeseile folgte die Ernüchterung: Die Mannen von Trainer Gerd Anton bekamen eine Ohrfeige verpasst. Denn die HSG kassierte eine 21:36 (4:16)-Abreibung und muss somit bereits in der ersten Runde des HVN/BHV-Pokals die Segel streichen.

„So schlecht habe ich meine Jungs noch nie gesehen“, wütete Anton. „Es lief einfach nichts zusammen. Weder in der Offensive, noch in der Defensive.“ Bereits nach 17 Minuten war die Partie eigentlich schon so gut wie entschieden, weil die Hausherren zu diesem Zeitpunkt bereits mit 9:1 führten. Bei den Gästen funktionierten nicht einmal die einfachsten Dinge. Zwar kam die HSG immer wieder durch, aber „die Abschlüssen waren einfach nur katastrophal. Einen Wurf nach dem anderen haben wir kläglich vergeben“, schüttelte Anton mit dem Kopf. Die Gastgeber dagegen ließen auch nach der deutlichen Führung nicht locker, schraubten das Ergebnis bis zur Pause noch auf 16:4 in die Höhe.

Zumindest eine kleine Leistungssteigerung war nach dem Seitentausch bemerkbar. Die Ansage von Trainer Anton in der Kabine schien wohl etwas gefruchtet zu haben. „Obwohl ich nicht allzu laut geworden bin“, betonte er. Dennoch präsentierte sich die Deckung auch im zweiten Durchgang viel zu offen, sodass der TSV Daverden II immer wieder zu leichten Treffern kam. „Wir waren in nahezu jeder Situation zu weit weg vom Gegenspieler“, bemängelte Anton. Immerhin im Angriff lief es ein wenig besser. Doch an der deutlichen 21:36-Klatsche änderte dies auch nichts mehr. Anton: „Wir müssen uns jetzt um 180 Grad drehen.“

Weitere Informationen

TSV Daverden II - HSG Bruchhausen-Vilsen 36:21 (16:4)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Brinkmann – Matheja, M. Bolte (2), Slembeck (5/2), Strohmeyer (3), J. Bolte, Sperling (5), Twietmeyer, Schmidt (2), Heere, Asendorf (3), Klitzke (1)

Siebenmeter: TSV Daverden II 5/3, HSG Bruchhausen-Vilsen 3/2

Zeitstrafen: TSV Daverden II 1, HSG Bruchhausen-Vilsen 1 KLI