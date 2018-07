Mit schweren Verletzungen ist ein 20-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht worden. (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad ist es am Donnerstag um 8.47 Uhr auf der Bremer Straße in Brinkum gekommen. Das teilte die Polizei jetzt mit. Demnach beabsichtigte eine 22-Jährige, mit ihrem Auto nach rechts von der Bremer Straße auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei habe sie den entgegenkommenden 20-Jährigen auf seinem Fahrrad übersehen. Der fuhr, wie die Beamten anmerkten, zwar auf dem Radweg, aber in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der 20-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 550 Euro.