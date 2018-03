Die Mannschaft des SV Bassum um (von links) Tim Käseberg-Böschen, Sabine Abel, Burkard Seeliger, Torsten Schwarz, Martina Schwenker und Frederik Vollmer. (Jonas Kako)

Bassum. Hannover bleibt ein Traum für die zweite Luftpistole-Mannschaft des Schützenvereins Bassum von 1848. Bei den Halbfinal- und Finalwettkämpfen der Landesverbandsliga im heimischen Landesleistungszentrum belegten die 1848er am Sonntag nach einer Niederlage gegen den SV Assel (1:4) und einem Sieg über den SV Ocholt-Howiek (3:2) den dritten Platz. Mit Bronze konnten sie sehr gut leben, für die Qualifikation für den Aufstiegswettkampf am kommenden Sonntag in der niedersächsischen Landeshauptstadt hätte das Team um Martina Schwenker, Tim Käseberg-Böschen, Frederik Vollmer, Burkard Seeliger und Sabine Abel allerdings mindestens Zweiter werden müssen. Rang drei aber war ein schönes Trostpflaster. Den Titel sicherte sich der SV Anderlingen, der Assel im Finale mit 4:1 bezwang.

Nachdem ihnen der dritte Platz nicht mehr zu nehmen war, atmete Frederik Vollmer auf. „Alter Schwede“, sagte er mit Blick auf die Leinwand mit den Resultaten. Ein einziger Ring machte im kleinen Finale gegen Ocholt-Howiek den Unterschied aus: Vollmer kam auf 369 Ringe, Kontrahentin Doris Mittwollen auf 368. „Da schießt man schon einmal so gut und wird trotzdem noch geschlagen“, ärgerte sich Mittwollen, während sie den Bassumern gratulierte. Als sie ihre 40-Schuss-Serie schon beendet hatte, war Vollmer noch hoch konzentriert. Es war klar, dass seine letzten Schüsse über Platz drei oder vier entscheiden würden. Schwenker lag gegen Dominik Kuck zurück, Käseberg-Böschens Niederlage gegen Matthias Siems war bereits besiegelt. Seeliger und Abel dagegen führten gegen Detlef und Falke Otten uneinholbar. Die Blicke aller Trainer, Zuschauer und der Verantwortlichen des Nordwestdeutschen Schützenbundes um Wettkampfleiter Jens Voß, der sich im ungewohnten weißen Trainingsanzug und nicht in der dunkelfarbigen Bassumer Kluft zeigte, waren deshalb auf Vollmer gerichtet. Zwei Schüsse noch, 18 Ringe reichten für Bronze. Dem Bassumer gelang eine Punktlandung: Er schoss zwei Neunerwertungen. „Ich war total im Fokus“, strahlte er Trainer Horst Meyer nach seinem zweitbesten Saisonresultat an. „Mit Platz drei sind wir total zufrieden“, sagte er.

Starke Nerven bewies Frederik Vollmer im kleinen Finale. Dank seiner 369 Ringe belegten die Bassumer Schützen Rang drei. (Jonas Kako)

Den Sieg im kleinen Finale hatten sich die Bassumer nach der Halbfinalniederlage gegen Assel fest vorgenommen. Beim 1:4 überragte auf Bassumer Seite Martina Schwenker mit 381 Ringen. „So gut war ich in der Liga noch nie“, sagte sie. Der Stolz über diese persönliche Glanzleistung vermischte sich aber mit der Enttäuschung über die Niederlage im Team. „Ich stehe hier mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, beschrieb sie ihre zwiegespaltenen Gefühle. Ihren Teamkollegen war nicht viel gelungen. Dabei hatten sie alles probiert. Vollmer verließ kurz den Stand, um sich neu zu sammeln, Seeliger tauschte sogar seine Brille. Es half nichts. Im kleinen Finale aber trugen beide entscheidend dazu bei, dass die Bassumer einen schönen Abschluss der Wettkämpfe erlebten - auch ohne ein Ticket für Hannover.