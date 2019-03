Malte Hamsch und seine HSG Phoenix haben mit dem 37:29-Erfolg gegen den SV Beckdorf II Rang fünf behauptet. (Jonas Kako)

Jede Menge Tore sind in der Partie der Handball-Landesliga zwischen dem SV Beckdorf II und den Gästen von der HSG Stuhr gefallen – Genauer gesagt waren es 66. Am Ende hatten die von Sven Engelmann trainierten Handballer aus dem Landkreis Diepholz sechs mehr erzielt als die Reserve des Oberligisten. 37:29 (21:16) lautete das Resultat für den Tabellenfünften. Engelmann habe kein gutes Spiel gesehen, gab der Trainer nach der Partie zu: „Trotz der vielen Treffer war es auch in der Offensive keine gute Vorstellung von uns.“

Wie angekündigt, hatte Engelmann im Landkreis Stade auf den Kader gebaut, der in der Vorwoche dem Dritten TV Schiffdorf einen Zähler abgetrotzt hatte (24:24). Die Namen von Meik Schäfer, Tim Kieselhorst, Stefan Pfüller und Dennis Brüggemann fehlten im Aufgebot der Gäste. Nach schwachem Beginn – 3:1 stand es für den SV Beckdorf II in der 4. Minute – glich Malte Hamsch für die HSG zum 3:3 aus (5.). Fortan bestimmten die Gäste die Begegnung. Mit einer Fünf-Tore-Führung für die HSG Stuhr ging es in die Halbzeit.

Nach Wiederanpfiff brachte Beckdorfs elffacher Torschütze Marko Grunze die Heimsieben nach genau 39 Minuten noch einmal auf zwei Tore heran – 21:23 (39.). Ein „netter Gast“ sei seine Mannschaft in dieser Phase zu Beginn des zweiten Durchgangs gewesen, merkte Sven Engelmann an. Schlussendlich ließen die Kreisdiepholzer aber nichts mehr anbrennen. Mit 5:1 gingen die letzten fünf Minuten an die Stuhrer. Zuvor hatte Robert Gums das 32:28 (54.) markiert. Für die Engelmann-Sieben waren Fabian Stapper und Sebastian Beckmann insgesamt 16-mal erfolgreich. Jeweils acht Treffer standen für die beiden Akteure zu Buche.

Durch den Sieg hat die HSG Stuhr Rang fünf behauptet. Mit einem Minuszähler mehr auf dem Konto folgt im Klassement die HSG Bützfleth/Drochtersen auf dem sechsten Platz.

Für die Stuhrer geht es am kommenden Sonntag, 10. März, mit einem Heimspiel gegen das Ligaschlusslicht TV Sottrum weiter. Eine Woche danach reist die HSG erneut in den Landkreis Stade – dieses Mal zum VfL Fredenbeck III, dem amtierenden Meister.

Weitere Informationen

SV Beckdorf II - HSG Stuhr 29:37 (16:21)

HSG Stuhr: Sadeghi, Germanus - Stapper (8/1), Beckmann (8/1), Gums (6), Schwarze (4), Blume (3), Hamsch (3), Schneider (3/2), Rauer (1), Oswianowski (1), Peters, Link, Burgdorf

Siebenmeter: SV Beckdorf II 6/5, HSG Stuhr 5/4

Zeitstrafen: SV Beckdorf II 4, HSG Stuhr 4

Besonderes Vorkommnis: Disqualifikation ohne Bericht gegen Marko Grunze (SV Beckdorf II) in der 48. Spielminute PRÜ