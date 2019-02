TEruptiundis dolupta ssincit pra conecup tassimi, con estotas del is endusam ustrum estiure nem abo. Et re nonsequiam. (Xxx)

Es ist laut in der Turnhalle der Realschule in Syke. Während R'n'B-Musik aus einer kleinen blauen Bluetooth-Box schallt, ertönt zwischendurch immer wieder mal ein lauter Schrei und ein dumpfes Klatschen auf der rot-blauen Matte. Vier Zweiergruppen stehen sich gegenüber und gehen verschiedene Übungen durch, die ihnen ihr Trainer Björn Strote durchgibt. Mittendrin und etwas unscheinbar ist da auch Daniel Korobko vom SKIP Syke, der mit seinem Freund Stanislav Littich vom Verein Bushido Verden konzentriert seine Aufgaben macht. Eine auf den ersten Blick normale Trainingseinheit unter besonderen Vorzeichen.

Seit diesem Mittwoch vor neun Tagen wird in Syke ohne Daniel Korobko trainiert. Denn an diesem Freitag startet der 15-Jährige als erster Syker bei den Karate-Nachwuchs-Europameisterschaften in Aalborg in Dänemark. Dort wird er in der Altersklasse Cadet bis 57 Kilogramm für Deutschland antreten. Dafür stand er in den vergangenen Wochen täglich auf der Matte. Die Anspannung war ihm nicht anzusehen, doch in ihm sah es ganz anders aus: „Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Es ist schließlich meine erste EM“, betonte er. „Daniel ist gut vorbereitet für die EM, auch dank der Unterstützung von Stanislav. Er ist ebenfalls im Bundeskader und hat schon zahlreiche Wettkämpfe auf der großen Bühne bestritten. Stanislav gibt Daniel immer wieder Tipps, sowohl sportlich als auch mental“, sagte sein Trainer Björn Strote.

Während der Vorbereitung für die EM spielte neben dem Sport auch die Ernährung eine große Rolle: „Das Gewicht passte noch nicht ganz. Daniel musste noch eineinhalb Kilo abnehmen“, sagte Strote. Eine Aufgabe, die den 15-jährigen Karateka an seine Grenzen brachte. Sein Ernährungsplan erlaubte ihm in den vergangenen Wochen zum Frühstück zwei Reiswaffeln, mittags gab es Magerquark und zum Abendessen Eiweiß. „Das zerrt schon ziemlich an den Nerven. Dieses Hungergefühl ist echt anstrengend“, gab Daniel Korobko schmunzelnd zu.

Strote nutzte die Trainingseinheit in Syke, um noch einmal an den Feinheiten und Schwächen von Korobko zu arbeiten. „Es werden verschiedene Situationen aus dem Kampf heraus dargestellt, in denen sich Daniel nicht so wohlfühlt“, erklärte der Trainer, der an der Leistung seines Schützlings aber so gut wie gar nichts auszusetzen hatte: „Natürlich gibt es immer etwas zu verbessern“, sagte er schmunzelnd. „Aber Daniel befindet sich in einer sehr guten Form. Wichtig ist, dass er vom Kopf her bei 100 Prozent ist.“

Am vergangenen Freitag ging es für den Syker Karateka nach Waltershausen bei Erfurt. Dort trainierte er im Bundesstützpunkt vier Tage lang mit sieben weiteren Kampfsportlern. „Ehrlich gesagt habe ich keine Vorstellung, was mich dort erwartet“, hatte er noch zuvor gesagt. Björn Strote war sich dagegen sicher: „Dort wird er noch einmal richtig kämpfen und an seine Grenzen kommen. Unsere Trainingseinheiten sind nicht so anstrengend wie die am Bundesstützpunkt.“

Dass Korobko an diesem Freitag bei den Europameisterschaften antreten wird, damit rechnete Strote zu Beginn seiner Laufbahn nicht unbedingt. „Er stand immer im Schatten der anderen. Als er bei der Deutschen Meisterschaft 2016 aber den dritten Platz holte, ging es langsam bergauf“, erzählte er. Ende 2017 erhielt Korobko die erste Einladung vom Bundestrainer. In den Bundeskader wurde er aber nicht berufen. Keine einfache Zeit für den jungen Karateka. „Das hat ihn etwas aus der Bahn geworfen. Doch 2018 ging es wieder aufwärts“, berichtete Strote, dessen Schützling es beim zweiten Anlauf schaffte und nun den weißen Karateanzug mit dem Bundesadler auf der linken Brust trägt.

Auf einigen Wettkämpfen, unter anderem in Lüttich, Pilsen und am Nürburgring, bestätigte er seine gute Form und belegte jeweils den dritten Rang in seiner Klasse. „Außerdem habe ich gegen zwei Gegner gewonnen, die ich bei der EM wiedersehen werde. Das gibt einem das Gefühl, dass man es schaffen kann“, sagte Korobko, der sich für die Meisterschaft ein klares Ziel gesetzt hat: „Ich möchte auf das Podest“, lautet seine Ansage. Die Prognose seines Trainers ist nicht ganz so euphorisch, aber hoffnungsvoll: „Das Potenzial hat er auf jeden Fall. Wenn er tatsächlich etwas mitnehmen würde, wäre das der absolute Hammer“, sagte Strote.