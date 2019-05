Ole Discher ist beim TSV Melchiorshausen angekommen und hat sich direkt viel Einsatzzeit beim neuen Team erarbeitet. (Michael Braunschädel)

Ole Discher war bis zum Sommer wohl nur Fußball-Experten der Region ein Begriff. Schließlich hatte der 22-Jährige im höherklassigen Amateurbereich noch nicht auf sich aufmerksam gemacht. Bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst hatte der Offensivmann, der hauptsächlich auf den Außenpositionen zum Einsatz kommt, zwar bei der ersten Herrenmannschaft mittrainiert, aber die Punktspiele bei der Vierten in der 3. und nach dem Aufstieg zuletzt in der 2. Kreisklasse bestritten.

Im Sommer wollte es Discher allerdings noch einmal wissen, leistungsorientierter spielen. Allein war er mit dieser Ansicht nicht, denn sein Freund Tom Scharwies hatte denselben Entschluss gefasst. Doch wo spielen? Das war die entscheidende Frage. Also wurde das Frühjahr zur Testphase. „Wir haben ein paar Probetrainings gemacht“, verrät Discher. „In Melchiorshausen hat es uns beiden dann gut gefallen.“ Dort war Discher ohnehin kein Unbekannter: Marcel Drygalla oder auch Jan-Ole Westerhold kannte er bereits aus der Jugend. In dieser hatte Discher beim Brinkumer SV gespielt, dann in der C-Jugend allerdings aufgehört. Fünf, sechs Jahre Pause legte er ein, ehe er in Seckenhausen wieder durchstartete. Bei der TSG beförderte ihn Trainer Hauke Janssen nach vorn, dabei hatte Discher selbst stets Innen- oder Außenverteidiger gespielt. „Man gewöhnt sich aber schnell daran, in der neuen Rolle zu spielen“, verrät der 22-Jährige.

In Seckenhausen spielte er Fußball komplett ohne Druck. Einmal Training in der Woche, dazu etliche Freunde an der Seite – dieses Paket passte für Discher perfekt. Der Umbruch bei der TSG im vergangenen Sommer und der Wille, sich selbst und die eigenen fußballerischen Grenzen auszutesten, trieben ihn dann an, den Schritt aus der Komfortzone heraus zu wagen. „Mit Anfang 20 wollte ich noch einmal eine Standortbestimmung, wie weit es für mich gehen kann. Da ist die Landesliga erst einmal gar nicht so schlecht“, findet Discher. Er fühlte sich in Melchiorshausen direkt wohl, „weil die Mannschaft super ist“. Das hat er schnell gemerkt, genauso wie Scharwies, aber auch der Rest der Seckenhauser Fraktion, die den Weg zum Estadio de la B6 angetreten ist: Denn auch Lucas Kracke, Lukas Heinemann und Kevin Sökel spielten zuvor bei der TSG. Nun haben sie eine neue sportliche Bleibe gefunden, die Discher sehr gut gefällt. „Das ist immer noch das Wichtigste, denn auch, wenn es nun die Landesliga ist, bleibt Fußball ein Hobby“, weiß er um den hohen Stellenwert des Wohlfühlfaktors, zu dem auch Trainer Behrens beiträgt: „Latte hat immer ein offenes Ohr“, lobt er den Coach.

Für sein Hobby bringt Discher nun mehr Zeit auf als zuvor. „Besonders die Vorbereitung war hart“, musste er sich im vergangenen Sommer körperlich erst einmal dem Landesliganiveau anpassen. „Das Tempo ist höher und die Spieler sind technisch stärker“, hat er entscheidende Unterschiede zum Fußball auf Kreisklassen-Niveau ausgemacht. Er durchlief einen längeren Prozess, doch der Tapetenwechsel zahlte sich schnell aus: 23 Spiele bestritt Discher, erzielte nach drei Minuten im ersten Punktspiel direkt ein Tor. Er ist eine feste Größe bei Trainer Lars Behrens. „Für mich persönlich war es eine gute erste Saison, abgesehen davon, dass ich immer mal wieder Probleme mit den Adduktoren hatte. Über meine Einsatzzeiten kann ich mich nicht beschweren. Ich habe mehr Spielzeit bekommen, als ich gedacht hatte“, ist er zufrieden. Auch das vorgezogene Fazit zur gesamten Saison als Team fällt absolut positiv aus. „Wenn man sieht, dass wir wieder relativ viele neue Gesichter dazu bekommen haben und wir eine junge Truppe mit Spielern aus dem Umland aufgebaut haben, passt das Ergebnis auf jeden Fall. Der siebte Platz ist unter diesen Umständen ein gutes Ergebnis“, findet er.

Die positive Entwicklung soll, wenn es nach Discher geht, auch über den Sommer hinaus weitergehen. „Wenn wir so zusammen bleiben, können wir noch einen Schritt nach vorn machen. Man will immer besser werden“, weiß er. Das gilt natürlich auch für ihn selbst: „Nach einem Jahr kommt man erst so richtig an. In der neuen Saison dürfen es ruhig ein paar Tore mehr als die fünf jetzt sein.“ Dem leistungsorientierterem Fußball wird Discher auf jeden Fall nicht den Rücken zukehren. „Das macht keinen Sinn“, sagt er. Nach einem starken ersten Jahr beim TSV Melchiorshausen umso weniger.