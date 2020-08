Weyhe/Stuhr. Es war ein langes Hin und Her, ein internes Tauziehen. Der JFV Weyhe-Stuhr wusste nicht wirklich, ob er seine C-Junioren-Truppe für die Regionalliga Nord melden sollte. In erster Linie aufgrund der Corona-Krise. Doch schließlich haben sich dich Verantwortlichen um Jugendkoordinator Thorsten Wirth doch dazu entschieden, eine Mannschaft für die höchste Spielklasse in dieser Altersklasse zu stellen. Nun sind die ersten Schritte gemacht, der Kader steht und ein neuer Trainer wurde auch gefunden. Das Abenteuer Regionalliga kann also kommen.

Der Kader, der dieses Projekt ab Anfang September angehen soll, umfasst 17 Spieler. „Wir wissen, dass das eigentlich nicht genügend Akteure sind. Doch der Markt gibt aufgrund der Corona-Pandemie einfach nicht mehr her. Gerade wegen der Konkurrenz hier in Bremen mit dem SV Werder und Blumenthaler SV ist es nicht gerade leicht, Spieler hierhin zu lotsen“, beschreibt Wirth die aktuelle Lage bei den C-Junioren. Doch im gleichen Atemzug betont er auch: „Doch die 17 Spieler, die jetzt hier sind, haben richtig Bock auf die Aufgabe. Und das ist uns extrem wichtig! Dennoch hätten es natürlich zwei bis drei Spieler mehr sein können.“ Denn wer kennt es nicht? Immer mal kommt es zu Ausfällen: Mal ist jemand krank, mal ein Spieler verletzt. Und so sinkt die Zahl fitter Spieler an einem Spieltag rapide mal herunter. „Damit müssen wir jetzt leben. Wir wollen uns bestmöglich verkaufen und den Verein über die Grenzen hinaus ehrenhaft repräsentieren“, lauten die Ansprüche des Jugendkoordinators. „Es wird einfach eine tolle Erfahrung für die Jungs sein, sich mit den besten Vereinen aus dem Norden zu messen. So eine Chance bekommt man dann hier im Verein nur sehr selten.“

In der kommenden Spielzeit stehen dann nicht mehr die gewohnten Duelle gegen den TuS Komet Arsten, TuS Schwachhausen und SC Borgfeld an, sondern hochkarätige Matches gegen den VfL Wolfsburg, SV Werder Bremen oder Hamburger SV auf dem Fahrplan. Und ein nicht unbekannter Trainer soll die junge Garde dann zu möglichen Überraschungserfolgen führen: Turan Büyükata hat das Kommando bei den C-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr übernommen. Zuletzt war der 35-Jährige für den Bremer SV in der Bremen-Liga zuständig. Doch der BSV entschied sich bekanntlich dazu, Benjamin Eta vom Liga-Konkurrenten TuS Schwachhausen zu verpflichten. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf, Wirth kontaktierte den A-Lizenz-Inhaber und nun bereitet Büyükata seine Schützlinge schon seit zwei Wochen intensiv auf die neue Saison vor. „Das ist für uns natürlich wie ein Sechser im Lotto. Bislang bin ich von seiner akribischen Arbeit sehr angetan“, lobt Wirth den neuen Coach. Dabei bringt Büyükata auch schon Erfahrung aus einer Regionalliga-Saison mit. Mit dem TuS Komet Arsten war er in der Spielzeit 2017/18 in dieser Spielklasse unterwegs, stieg damals aber mit nur acht Punkten direkt wieder ab. „Turan bringt sehr viel Emotionalität mit, ist aber auch fußballerisch und taktisch sehr gut drauf. Ich bin mir sicher, dass die Jungs sehr gut mitziehen werden“, so Wirth.

Defensive Stabilität an erster Stelle

Das hofft natürlich auch der neue Übungsleiter, der ebenfalls andere Angebote aus dem Seniorenbereich vorliegen hatte. „Die waren aber nicht so interessant für mich. Ich möchte immer so hoch wie möglich trainieren. Die Aufgabe beim JFV Weyhe-Stuhr mit der Regionalliga reizt mich sehr“, erklärt Büyükata, der auf lange Sicht wieder im Herrenbereich arbeiten möchte. Wirklich lange überlegen musste er aber nicht, als die Anfrage vom JFV eintrudelte. „Ich habe mich mit Thorsten (Wirth, Anm. d. Red.) getroffen und zwei Tage später dann auch schon direkt zugesagt.“ Er selber sieht sich als eine Mischung aus Taktikfuchs und emotionaler Antreiber an der Seitenlinie. „Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Mein Grundgedanke ist es dabei, immer offensiven und anschaulichen Fußball zu präsentieren“, unterstreicht Büyükata, der aber beim JFV Weyhe-Stuhr erst einmal auf defensive Stabilität aus ist. „Eigentlich wollte ich hier auch so agieren. Aber die Mannschaft ist neu zusammengewürfelt, wir müssen uns erst einmal finden. Und daher arbeiten wir zunächst daran, nur wenig zuzulassen.“

Jedoch möchte der Trainer mit fortlaufender Zeit dann auch seinen Spielstil durchdrücken: „Wir dürfen keine Angst vor den anderen Teams haben. Wir wollen uns weiterentwickeln und Schritt für Schritt dann auch immer mutiger werden.“ Die erste Chance, sich ihrem Trainer zu beweisen, hatten die C-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr bereits. Das erste Testspiel gegen den JFV Bremen II ging jedoch mit 1:4 (0:2) verloren. Allerdings agierte die U15 auch gegen zwei bis drei Jahre ältere Gegenspieler. „Dafür haben wir es eigentlich nicht schlecht verteidigt, die Gegentore haben wir uns allesamt durch Konter eingefangen. Da hat sich der körperliche Unterschied dann doch schon bemerkbar gemacht“, so Büyükata, der mit seiner Truppe am Sonntag einen weiteren Test absolviert. Dann geht es zuhause um 14 Uhr gegen den Liga-Konkurrenten JFV Nordwest. Also ein vorzeitiger Beginn des Regionalliga-Abenteuers.