Für Vereine und Vereinsmitglieder aus dem Landkreis heißt es aktuell noch abwarten und hoffen, dass es schon bald Lockerungen geben wird und Reitturniere dann wieder stattfinden dürfen. (Michael Braunschädel)

„Wir können unser Turnier nicht ewig absagen, aber es wäre ein trostloses Turnier ohne Zuschauer und ohne Bewirtung“, sagt der erste Vorsitzende des RV Heiligenrode, Harald Dierks. Er denke auch an die Amateure aus dem Verein, die bei der Planung für ein Turnier am zweiten Juliwochenende mit den derzeitigen Beschränkungen noch gar nicht berücksichtigt werden können als Starter. „Ich kann absolut verstehen, dass die Leute frustriert sind, wir haben genug Leute im Verein, die auf unserem vereinseigenen Turnier starten könnten, aber sie dürfen nicht.“ Die Beratungen zum Turnier auf der Anlage sollen Anfang der kommenden Woche aufgenommen werden. Am Hygienekonzept scheitere es nicht, da der Verein, wenn er ein Turnier angehe im Juli, sowieso ohne Amateure plane und dementsprechend auch ohne Besucher.

Dass die Situation insgesamt unbefriedigend ist für alle Beteiligten, bestätigt auch Enno Buschmann, Vorsitzender des RFV Diek Bassum. Die Springturniere im März, die der Verein sonst immer geplant hat, seien von vornherein nicht weiter verfolgt worden von den Verantwortlichen. Ein zweites Turnier, das im Herbst stattfinden soll, wollen Buschmann und die anderen Vorstandsmitglieder normal planen. „Wir wollen natürlich etwas machen. Für Besucher, für Amateure und auch mit Bewirtung.“

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), der Dachverband aller Landesverbände in Deutschland, veröffentlicht auf ihrer Internetseite regelmäßig Informationen zu den aktuellen Corona-Verordnungen für Reiter und Vereine. Auch die zuständigen Landesverbände sind mehr oder weniger aktiv, wenn es darum geht, ihre Mitglieder über die Verordnungen zu informieren. An Informationen über Hygienekonzepte und Ansprechpartner zu kommen sei mittlerweile sehr einfach, findet Enno Buschmann. „Es gibt eher zu viele Informationen als zu wenig.“ Harald Dierks sieht das etwas anders: „Bisher konnten wir nicht viel von den Informationen seitens der Landesverbände und der FN anfangen.“ Für den RV Heiligenrode spiele der Kontakt zum Ordnungsamt eine größere Rolle. „Durch die Nähe zur Bundesstraße brauchen wir die Genehmigungen sowieso von dort“, sagt der Vorsitzende Dierks.

Während beim RV Heiligenrode und beim RFV Diek Bassum die Turnierplanung für 2021 noch nicht vollständig auf Eis gelegt worden ist, sieht es beim RuF Okel und dem RV Seckenhausen anders aus – allerdings spielt die Corona-Pandemie dabei keine Rolle. „Wir richten seit Jahren keine Turniere mehr aus“, erklärt Britta Janßen, erste Vorsitzende des RV Seckenhausen. Allerdings hoffe sie für „ihre“ Vereinsmitglieder sehr, dass sie bald wieder losfahren dürfen. „Es wäre jetzt wirklich mal an der Zeit.“

Ein mögliches Turnier im August

Für den RuF Okel steht in diesem Jahr ein spannendes Projekt an: Der Reitverein siedelt in einen Neubau um und hat dementsprechend alle Hände voll zu tun. „Wir werden unsere Fahr- und Voltigierturniere höchstwahrscheinlich nicht durchführen dieses Jahr“, sagt Andreas Greimann, erster Vorsitzender. Ein Hygienekonzept zu erstellen wäre auf der neuen Anlage kein Problem mehr, es gäbe ausreichend große Sanitäranlagen und auch sonst wäre der Neubau gut geeignet für eine coronakonforme Durchführung eines Turnieres. Für die Fahrturniere ergebe sich im Gegensatz zu vielen Spring- und Dressurturnieren noch ein anderes Problem: „Die Fahrsportler bilden bei uns immer ein großes Fahrerquartier und übernachten auch dort. Nach aktuellen Regelungen müssten sie jeden Tag neu anreisen, das sehe ich als nicht realistisch an.“ Der Vorsitzende schaue jetzt in Richtung August. Wenn es bis dahin Lockerungen gäbe, wäre es durchaus möglich noch ein Turnier auszuschreiben und auf die Beine zu stellen.

„Unsere Voltis haben im vergangenen Jahr am meisten gelitten“, ist sich Enno Buschmann vom RFV Diek Bassum sicher. Voltigiertraining durfte größtenteils nur mit einem Voltigierer oder einer Voltigiererin und dem Trainer beziehungsweise Longenführer durchgeführt werden. „Der Einzelunterricht reicht absolut nicht aus für sie.“ Reiter durften ihre eigenen Pferde zumindest aus Gründen des Tierschutzes während der gesamten Pandemie bewegen, Voltigierpferde zählen zu dieser Bewegung natürlich dazu – Training, das Einstudieren neuer Choreografien und Erlebnisse im Team blieben aber bisher gänzlich aus.

„Die ganze Situation ist für Vereine einfach schwierig“, fasst Buschmann das vergangene Jahr zusammen. Es müssten Pferde vorgehalten, gefüttert und versorgt werden. Auf der anderen Seite fehlen wichtige Einnahmen. „Wir können in der aktuellen Situation aber einfach noch nicht mit dem normalen Betrieb starten, das ist ganz klar“, so Buschmann. Für ihn und auch alle anderen Vereine und Vereinsmitglieder heißt es aktuell noch abwarten und hoffen, dass es schon bald Lockerungen geben wird. „Wir müssen da jetzt einfach nochmal durch“, sagt Enno Buschmann.