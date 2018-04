Sie kann sich ein Leben ohne den Ball nicht vorstellen: Sylvia Heitmüller von der SG Seckenhausen-Varrel III spielt mit 61 Jahren noch Fußball. (Thorin Mentrup)

Brinkum/Seckenhausen. Stundenlang schießt das Mädchen den Ball an die Kirchenpforte, immer und immer wieder. Etwas komisch sieht das schon aus, denn die Schuhe, die es trägt, sind zu groß. Viel zu groß sogar. Größe 45. Das Mädchen trägt eigentlich 36. Die Schuhe, die ihr ein Freund geliehen hat, hat sie mit Zeitungspapier ausgestopft. „Wenn man Fußball spielt, muss man schon ein bisschen verrückt sein“, grinst Sylvia Heitmüller. Wohl niemand weiß das besser als sie. Aus ihr, dem damals jungen Mädchen, ist längst eine Frau geworden. An die Kirchenpforte schießt sie nicht mehr, und ihre Schuhe kauft sie nun selbst und in der richtigen Größe, aber dem Fußball ist sie treu geblieben – und das seit Jahrzehnten. Mit 61 Jahren steht sie noch auf dem Platz. Heitmüller spielt bei der SG Seckenhausen-Varrel III in der 2. Kreisklasse und ist dort eine echte Allzweckwaffe. Sie blickt auf eine bewegte Laufbahn zurück, die noch lange nicht vorbei sein soll. Gipfeln könnte ihr sportlicher Werdegang nun mit einem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Ein Fußballspiel mit Sylvia Heitmüller ist immer auch ein Generationenduell. Ihre Gegenspielerinnen sind 40 Jahre jünger als sie – und nicht selten sogar noch mehr. Trotz des großen Altersunterschieds macht Heitmüller so schnell allerdings keine etwas vor. „Ich fühle mich noch fit“, sieht sie sich bestens gerüstet. Sie hat schon früh gelernt, sich durchzusetzen. „Ich habe als Kind mit den Jungs draußen gespielt. Damals war Frauenfußball in Deutschland noch verboten“, erinnert sie sich. Als der Deutsche Fußball-Bund 1970 das Verbot aufhob, gab es für Heitmüller nur eins: rein in einen Verein. Es zog sie in ihrer Heimatstadt Freiburg zum dortigen SC, mit dem sie mehrfach an den Spielen um die Deutsche Meisterschaft teilnahm. „Das war eine tolle Zeit. Einmal haben wir Schalke rausgeworfen. Wir hatten das Hinspiel zu Hause verloren, haben aber das Rückspiel 3:0 gewonnen. Die Schalker hatten schon den Sekt kaltgestellt. Den haben sie uns dann aber überlassen“, blickt sie auf eines von vielen besonderen Spielen zurück. Sie erlebte hautnah, wie der Frauenfußball in der deutschen Gesellschaft ankam. Aus beruflichen Gründen zog die Organisations- und Systemprogrammiererin dann nach München. Sie legte eine kurze Fußballpause ein, ehe sie beim FC Bayern wieder durchstartete und zwei Jahre lang das Tor hütete. Eine schwere Sprunggelenkverletzung warf sie allerdings zurück. Heitmüller hörte mit dem Fußballspielen auf. Mit 26 Jahren war ihre Laufbahn eigentlich vorbei.

Fast drei Jahrzehnte später aber startete sie wieder durch. 2010, sie war fast 54 Jahre alt und im Dezember 1984 nach Brinkum gezogen, begann bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst ihr zweites Fußballleben. Auf einen kleinen Zeitungsartikel hin meldete sich Heitmüller bei der TSG – und wurde, wie es bei der Mannschaft üblich ist, angenommen. Wer Spaß am Fußball hat, ist beim Team genau richtig. Und wer wie Heitmüller auf allen Positionen einsetzbar ist und auf Erfahrung auf höchstem Niveau zurückblicken kann, bringt ohnehin alles mit. „Beim ersten Mal habe ich mir noch gedacht, du kannst nicht so viel verlernt haben, du hast so lange gespielt. Aber dann bin ich über den Ball gestolpert“, lacht sie. Doch sie fasste schnell wieder Fuß, half ihrer Mannschaft nicht nur auf dem Feld, sondern auch an der Seitenlinie weiter. Zwischenzeitlich trainierte sie das Team sogar und machte für diese Aufgabe ihre C-Lizenz. Seit Michael Westerholt die Mannschaft trainiert, kann sie sich wieder voll und ganz auf ihr Spiel auf dem Feld konzentrieren. Ob als Torhüterin oder auf einer anderen Position hat sie sich ganz der Arbeit für die SG verschrieben. „Ich versuche immer, das Beste für das Team zu geben“, lautet ihr Grundsatz. Sie hat nur einen Wunsch: „Ich wäre gerne 30 Jahre jünger. Denn ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwann mal mit dem Fußball aufzuhören.“

Heitmüller ist gemeinsam mit Ulrike Lorenz die letzte Verbliebene der Mannschaft, die 2010 mit Freundschaftsspielen und Turnieren begann, ehe sie 2015 in den Punktspielbetrieb einstieg. Sie sind die Gesichter des Teams, das vor allem Spaß haben will. „Wir wollen die anderen ärgern – und manchmal gelingt uns das auch“, sagt Lorenz. In der aktuellen Runde hat Seckenhausen-Varrel drei der neun Punktspiele gewonnen. Heitmüller hat ihren Beitrag dazu geleistet. Die Brinkumerin ragt aus dem besonderen Team durch ihr Alter noch etwas heraus. Einen Weltrekord-Versuch hat die SG bereits unternommen: Sie wollte sich als älteste gemeldete Frauenfußballmannschaft ins Guinness-Buch eintragen lassen. 48 Jahre betrug das Durchschnittsalter damals. Dieser Rekordversuch scheiterte jedoch.

Die Anfrage für Sylvia Heitmüller läuft dagegen noch. Auf eine Antwort wartet die SG noch immer. Für 800 Englische Pfund könne man sich eine bevorzugte Behandlung bei der Abwicklung der Anträge erkaufen. Das kommt für Heitmüller, Lorenz und Co. aber nicht infrage. „Wenn es klappt, dann klappt es – und wenn nicht, dann nicht“, ist weder Heitmüller noch Lorenz der Rekord so viel wert. Sie wollen Fußball spielen, die Gewissheit, dass Heitmüller bei der SG Seckenhausen-Varrel III und wohl auch in der Bundesrepublik Deutschland etwas ganz Besonderes ist, haben sie ohnehin schon.