Will sich noch lange nicht zur Ruhe setzen und weitere Kreisrekorde brechen: Hartmut Selz vom LC Hansa Stuhr. (FOTOS: Jonas Kako)

Brinkum. Hartmut Selz schaut sich seine Läufer genau an. Er steht am Rande der Laufbahn des Brinkumer Sportplatzes und beobachtet, wie die Sportler ihre Runden drehen. Erst eine, dann noch eine. Der 70-Jährige hat alle genau im Blick, um Tipps und Hinweise zu geben. „Ich bereite die Leute auch auf die Wettkämpfe vor“, sagt er. Ein Mal pro Woche kommen zwischen 15 und 20 Leichtathleten zu ihm, um zu laufen und sich Ratschläge geben zu lassen. Oder um einfach nur in einer Gruppe zu trainieren. Denn Hartmut Selz ist selbst ein äußerst erfolgreicher Sportler. Jüngst erzielte er im Kugelstoßen in der Altersklasse M70 eine Weite von 9,35 Metern – eine Bestmarke. Mit seinen mittlerweile 17 Kreisrekorden ist er alleiniger Rekordhalter.

„Ich habe mir durchgängig Ziele gesetzt und versucht, diese zu erreichen“, bringt es der gebürtige Bremer, der seit rund 50 Jahren Sport treibt, auf den Punkt. Wie wohl viele Jungs in diesem Alter begann Selz als Fußballer, und zwar beim Habenhauser FV, bei dem er später auch in der ersten Herrenmannschaft spielte. Doch aufgrund eines Umzuges nach Borgfeld sowie der Tatsache, dass er bei der Polizei im Schichtdienst arbeitete und kein Auto besaß, endete seine Fußball-Zeit. „Ich war in der Schule schon sportlich“, erinnert sich der 70-Jährige, der während seiner Ausbildung bei der Bremer Polizei zur Leichtathletik wechselte. „Das konnte ich gut, es wurde gut gefördert und ich wollte vorne mitmischen“, blickt er lachend zurück. Da er selbst keine Karriere als Polizeipräsident angestrebt habe, wie er schmunzelnd erwähnt, blieb Selz der Leichtathletik verbunden – und das bis heute sehr erfolgreich.

Kein Wunder, dass er auch mit 70 Jahren noch zahlreiche Sportler trainiert und mit Sebastian Kohlwes einen sehr erfolgreichen Leichtathleten, der früher für den LC Hansa Stuhr aktiv war, unter seinen Fittichen hat. Auch Kohlwes erscheint jetzt beim Training, während die anderen Läufer weiter ihre Runden drehen und Selz sie beobachtet. Schon von Weitem sieht der Mentor, dass etwas mit seinem Schützling nicht stimmt. „Wir kennen uns schon so lange, da kann ich aus 200 Metern Entfernung sehen, wie es ihm geht“, sagt Selz, der Kohlwes seit drei Jahren betreut. Der Brinkumer vermutet, dass Kohlwes an diesem Tag wohl nicht trainieren kann. Und so ist es auch: Die Leiste bereitet Probleme. Und für das eigentliche Ziel im September, den Berlin-Marathon, pausiert der Sportler ausnahmsweise mal.

Was Selz, der vom mobilen Einsatz zum Ende seiner Polizei-Karriere zur Wache Neustadt gewechselt war, natürlich unterstützt. Er selbst war Mitglied der Polizei-Nationalmannschaft und schon damals erfolgreich im Kugelstoßen und im Mehrkampf gewesen – was nicht bedeutete, dass er nichts mehr dazulernen wollte. Der 70-Jährige freute sich auf die verschiedenen Sportfeste, um sich und seine Leistungen entsprechend einordnen zu können: „Die Gespräche mit anderen Sportlern waren immer sehr interessant. Vor allem, wenn man mit welchen aus Bayern sprach, die an Olympia teilgenommen hatten.“

Für größere Wettkämpfe interessierte sich Selz damals zwar, aber nicht für die regionalen im Umland. Und dass obwohl er vor 40 Jahren von Bremen nach Brinkum umgezogen war. Erst durch Berthold Buchwald, der derzeit das Hansa-Talent Lea Jerkovic trainiert, kam Selz zehn Jahre später zum LC Hansa Stuhr und damit auch zu den Wettkämpfen. „Es hat sich einfach so ergeben“, sagt er über seine Anfänge in Stuhr.

Für ihn sei besonders die Struktur im Training wichtig. „Ich mache jeden Tag Sport. Mal mache ich Übungen, die gut fürs Kugelstoßen sind, mal sind andere Übungen an der Reihe“, erzählt Selz, der zeit seines Lebens noch keine Verletzung zu beklagen hatte oder im Krankenhaus lag. Er höre einfach auf seinen Körper und weniger auf Fitness-Pläne oder Sport-Apps. Selz hat sich sein Wissen angelesen und durch eigenes Training viel dazugelernt, was er jetzt an die Sportgruppe in Brinkum weitergibt. Für ihn sei entscheidend, sich beim Training nicht unnötig unter Druck setzen zu lassen. „Man sollte überhaupt nicht auf die gelaufene Zeit achten. Wenn es heute nicht gut lief, dann ist morgen ein neuer Tag“, lautet sein Credo. Das zeigt sich auch an den Worten, die er an seine Sportler richtet. Er sagt weder, dass die eine oder andere schneller laufen solle, noch, dass jemand zu schnell sei. Wenn die Athleten an ihm vorbeikommen, merkt er lediglich an, dass sie vorsichtiger auftreten sollen. „Es ist wirklich abwechslungsreich. Es kommen Sportler, die 1000 Meter oder 3000 Meter laufen wollen. Auch Menschen, die am Ironman teilnehmen, hatte ich hier schon“, berichtet der 70-Jährige von seinem breiten Spektrum unterschiedlicher Läufer: „Es ist ein lustiger Haufen, und das Wichtigste ist, dass sie zufrieden nach Hause gehen.“Hartmut Selz sagt von sich, dass er Sportler motivieren könne, um Bestleistungen zu bringen. Er selbst hat diese in seinen Altersklassen oft erbracht und zahlreiche Kreisrekorde aufgestellt. Der älteste besteht bereits seit 29 Jahren und liegt bei 12,4 Sekunden über die 100 Meter in der Altersklasse M40. Mit 46 Jahren benötigte er für die 1000 Meter 2:45,09 Minuten, und in der Altersklasse M65 lief er den Halbmarathon in 1:31:33 Stunden. Einen genaues Rezept für seine Erfolge hat Selz derweil nicht. „Es gibt kein Geheimnis“, sagt er. „Jeder muss es selbst für sich herausfinden. Wichtig ist nur, dass man etwas macht.“ Und Hartmut Selz macht – seit vielen, vielen Jahren schon.