Hoch her ging es im Duell zwischen der HSG Stuhr mit Oliver Link (am Ball) und dem SVGO Bremen. Dank eines Tores in letzter Sekunde retteten die Gastgeber einen Punkt. (Jonas Kako)

Stuhr-Brinkum. In letzter Sekunde haben die Landesliga-Handballer der HSG Stuhr eine Heimniederlage abgewendet. Dank eines Treffers von Jan Burgdorf erkämpften sich die Gastgeber ein 38:38 (19:17)-Unentschieden gegen den SVGO Bremen. Gegen das Kellerkind hatten sich die Stuhrer mehr erhofft, doch nach einer nervenaufreibenden Schlussphase, in der die HSG schon wie der Verlierer aussah, sprach Trainer Sven Engelmann von einem Punktgewinn.

Die 76 Tore in 60 Minuten zeigten die Probleme auf beiden Seiten deutlich auf: Defensiv waren beide Teams nicht auf der Höhe. „Wir haben die Zweikämpfe zu spät angenommen und waren dann nicht aggressiv genug“, ärgerte sich Jan Burgdorf. Letztlich war es seinem letzten Wurf zu verdanken, dass am Ende immerhin ein Zähler für die HSG heraussprang. Unten rechts traf der 23-Jährige im Anschluss an einen Freiwurf. Er überwand die Gäste-Abwehr samt Keeper genau so, wie er es sich vorgestellt hatte. „Ich hatte genug Zeit, mir zu überlegen, wo ich hinwerfe“, sagte er. Wirklich glücklich war er allerdings nicht mit dem Ergebnis, das den Stuhrern im Kampf um einen Platz ganz vorn in der Landesliga nicht weiterhilft. „Wir wollten gewinnen, aber dafür haben wir zu viel vermissen lassen“, sagte er selbstkritisch.

Das Spiel, das die Unparteiischen Maximilian Berg und Nils Bohlmann sehr gut leiteten, hatte viele Phasen, in denen das Momentum wechselte. Wirklich nutzen konnte keine Mannschaft den Schwung dieser Minuten. So gaben die Bremer ihre Drei-Tore-Führung in der ersten Halbzeit ebenso schnell wieder her wie die Stuhrer ihre in der zweiten. „Das ist einfach ärgerlich“, stellte Burgdorf fest. „Da gehen wir mit einem 19:17 in die Pause, machen direkt danach das nächste Tor und fangen uns dann ganz einfache Gegentore.“ Nur vier Minuten nach dem 20:17 lag die HSG mit 20:21 im Hintertreffen. Die Führung wechselte ständig hin und her, weil keine Mannschaft defensive Konstanz entwickelte.

Als Stuhr beim Stand von 31:30 etwas mehr als neun Minuten vor dem Ende mit einem Mann mehr agierte, schien die Chance auf den Sieg riesengroß zu sein. Die Überzahlsituation verlor die HSG allerdings 1:2 – und danach legten die Gäste um den starken Steven Hinrichs (neun Tore) vor. Es passte jedoch zum Spiel, dass Stuhr sich noch einmal die Führung zurückholte, sie aber prompt wieder abgab und 83 Sekunden vor dem Ende mit 37:38 zurücklag. Mit einer starken Parade verhinderte Stefan Germanus die sichere Pleite, ehe auf der anderen Seite Jan Burgdorf für große Erleichterung sorgte. „Am Ende ist das Unentschieden verdient“, fand Engelmann nach einem wilden, aber auch enorm spannenden Match.