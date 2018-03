Stuhrs Timo Wetjen erzielte gegen den TSV Mühlenfeld in beiden Halbzeiten den ersten Treffer und leistete damit einen wichtigen Beitrag zum Erfolg. (UDO MEISSNER)

„Wir haben ein tolles Spiel und viel Dampf gemacht“, freute sich Trainer Christian Meyer über ein gelungenes letztes Heimspiel. In der ersten Viertelstunde hielten zwar auch die Gäste noch das Tempo hoch, konnten dann aber zusehends nicht mehr dem Druck der Stuhrer standhalten. Zunächst scheiterte jedoch René Rogalla noch im Eins-gegen-eins an TSV-Schlussmann Kristof Triebisch (15.). Auch Timo Wetjen war mit seinem Schuss aus der Drehung erfolglos (18.). Besser zielte der Offensivmann in der 34. Minute, als ihm das 1:0 glückte. Im zweiten Versuch belohnte sich dann auch René Rogalla und besorgte seiner Mannschaft die komfortable 2:0-Pausenführung.

Christian Meyer zeigte sich stark angetan von der Leistung seiner Schützlinge. „Wir waren einfach gut“, lobte er alle Spieler. „Wir haben gutes Pressing gespielt und sind den Gegner gut angelaufen.“ Wenn die Spieler die richtigen Räume fänden und ihr Pressing effektiv spielten, seien sie schwer zu verteidigen. Die Statistik gibt dem Stuhrer Coach recht: Mit nun 72 Toren stellt der TV nach dem STK Eilvese die zweitstärkste Offensive und die beste Abwehrreihe. Ihre Angriffsqualitäten bewiesen die Gastgeber gleich nach Wiederanpfiff, als Timo Wetjen auf 3:0 erhöhte (46.). Mit einem Doppelback binnen zwei Minuten machte Torben Drawert schließlich das 5:0 perfekt (59., 61.), sodass der TVS die verbleibenden 30 Minuten entspannter angehen durfte.

Trotz der starken Saison und der sicheren Vizemeisterschaft wird der TV Stuhr nun doch kein Wörtchen mehr um den Landesliga-Aufstieg mitreden. Weil der HSC Hannover sich in der Oberliga mit 1:6 von der FT Braunschweig abfertigen ließ, während die anderen Mannschaften im Tabellenkeller Punkte sammelten, rutschten die Landeshauptstädter auf den vorletzten Platz und sind sportlich abgestiegen. Dadurch werden sie voraussichtlich kommende Saison in der Landesliga antreten, womit sich für den TVS kein Relegationsplatz eröffnet. „Das wäre ein netter Bonus gewesen. Das ist schade, aber nicht zu ändern“, sagte Christian Meyer.