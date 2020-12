Richard Mc Mensah Quarshie (l.) bestritt sein letztes Spiel für Brinkum gegen Habenhausen. Danach fehlte er verletzt. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Nach vorne verteidigen. Sich nicht zurückfallen lassen. Beim Brinkumer SV ist das Teil der Spielphilosophie. Das ist mittlerweile auch Richard MC Mensah Quarshie in Fleisch und Blut übergegangen. Eine Umstellung sei das für ihn dennoch gewesen, sagt der Rechtsverteidiger, der vor Beginn der Saison vom SV Werder Bremen III an den Brunnenweg wechselte.

In der U21 der Grün-Weißen hatte er ein schwieriges Jahr hinter sich, 15 Niederlagen in 21 Saisonspielen der Bremen-Liga kassiert. Ohne den Saisonabbruch, der Absteiger ausschloss, würde Werder in der Landesliga spielen. „Wir haben oft sehr defensiv gespielt“, erzählt Richard MC Mensah Quarshie, der ghanaische Wurzeln hat. Mit dem Wechsel nach Brinkum hat sich der Spielstil nun für ihn geändert. Da ist nicht mehr viel mit purer Defensive. „Wir spielen viel offensiver und haben viel mehr Ballbesitz“, erzählt der Rechtsverteidiger, der in der Jugend auch für den spanischen Traditionsverein Athletic Bilbao auflief. Dort spielten auch seine Brüder Fred, der momentan für Werders Zweite in der Regionalliga aufläuft, und Clinton, der das Trikot des Bremer SV trägt und damit ein direkter Konkurrent Richards im Kampf um den Titel ist.

Nach Brinkum kam MC Mensah Quarshie eher spät. Die Vorbereitung auf die neue Saison war bereits fortgeschritten, als der Transfer abgewickelt war. Probleme mit der Integration hatte der Neue allerdings nicht. „Die Mannschaft hat es mir sehr einfach gemacht und mich super aufgenommen. Ich fühle mich in Brinkum sehr wohl.“ Nur gespielt hat er selten. Zum einen lag das an Konkurrent Jost-Eike Behrens (über ihn werden wir in Teil zwei des Neuzugänge-Checks berichten), der eine starke Entwicklung genommen hat, zum anderen daran, dass ihn eine Zerrung außer Gefecht setzte. Seinen bislang letzten Einsatz hatte er beim 3:0-Sieg gegen Habenhausen im September. Seitdem musste er zuschauen. „Das war sehr schade für mich“, sagt MC Mensah Quarshie. Denn sportlich war er immer besser geworden. Er eröffnet Trainer Mike Gabel eine weitere Möglichkeit auf der Rechtsverteidigerposition. „Richy ist defensiv sehr abgezockt und abgebrüht“, lässt der Verteidiger nichts anbrennen. Auch aufgrund seiner Antizipationsfähigkeiten: „Er weiß, wohin die Bälle kommen“, lobt der Coach.

Durch die Verletzungen stehen bislang lediglich zwei Einsätze zu Buche für MC Mensah Quarshie. Mittlerweile ist er aber wieder fit, bereitet sich auf den Re-Start vor. Er will mehr Spielzeit, wenn der Ball wieder rollt. Und auch mit der Mannschaft hat er ein klares Ziel: den Titel. „Wir werden Meister“, sagt er. „Zu einhundert Prozent.“