Steht neben dem Platz bei kleinen und großen Wehwehchen mit Rat und Tat zur Seite: Frank Barrienbruch vom TSV Ristedt. (Michael Braunschädel)

Ristedt. Wenn es auf dem Feld kracht, dann springt Frank Barrienbruch von der Trainerbank auf und läuft los. Er geht dahin, wo es wehtut. Als Betreuer des TSV Ristedt kümmert er sich auf und abseits des Feldes um die Fußballspieler, die verletzt auf dem Boden liegen oder nicht mehr weiterspielen können. So auch im Spiel gegen den TSV Holzhausen-Bahrenborstel. Am Ende erkämpften sich die Ristedter den ersten Punkt nach ihrem Kreisliga-Aufstieg, Barrienbruch musste das eine oder andere Mal mit seinem Koffer auf das Feld – ein normales Spiel für den Ristedter. "Wir haben endlich gezeigt, dass wir auch Fußball spielen können", freute sich Barrienbruch über das 2:2-Unentschieden. Nun wartet am Wochenende das Aufsteiger-Duell beim TVE Nordwohlde, den der Betreuer als klaren Favoriten sieht.

"Wir müssen so lange wie möglich das 0:0 halten und unsererseits auf einen Punch lauern", erwartet Barrienbruch ein schweres Spiel gegen den Mitaufsteiger und überschaubare Chancen für das eigene Team. Zumal der Meister der abgelaufenen Saison breiter aufgestellt sei. "Nordwohlde kann Ausfälle gut kompensieren und ist sehr torgefährlich, nicht umsonst steht das Team dort oben", kennt Barrienbruch den kommenden Gegner bereits aus Partien in der 1. Kreisklasse. Doch das Spiel gegen Holzhausen war ein wenig Balsam auf die Seele der geschundenen Mannschaft. Schließlich setzte es in den ersten beiden Spielen zwei satte Packungen (2:7 gegen SV Friesen Lembruch und 0:6 gegen Barnstorfer SV). "Seit dem Spiel gegen Holzhausen ist die Stimmung im Team auch besser", sagt Barrienbruch, der die personellen Probleme als einen Grund für den nicht optimal verlaufenen Start in die neue Spielzeit sieht. Schließlich habe sich Timo Huntemann verletzt und falle noch mehrere Wochen mit einem Wadenbeinbruch aus. Mit Sascha Otten sah eine Stütze des Teams im Spiel gegen Holzhausen die Gelb-Rote Karte und wird ebenfalls fehlen.

Spiele als Lernprozess

Allerdings weiß Barrienbruch auch um die höhere Qualität der Kreisliga im Vergleich zur 1. Kreisklasse. "Die Partien sind schneller, die Spieler sind technisch versierter und kaltschnäuziger vor dem Tor", hat der gebürtige Ristedter bereits einige Unterschiede zur Vorsaison ausgemacht. Daher komme noch viel Arbeit auf das Team zu, um konkurrenzfähiger werden zu können. Besonders da Ristedt als Fünfter der Kreisklasse aufgestiegen ist, muss die Mannschaft noch mehr investieren. "Das ist ein Lernprozess. In der vergangenen Saison haben wir das Spiel auch mal selbst gemacht, aber jetzt müssen wir mehr reagieren", hat sich die Taktik des TSV gewandelt. Gerade nach den beiden Niederlagen zu Beginn der Saison steht das Team ein wenig unter Druck. Daher sei der Klassenerhalt das einzig logische Ziel. "Wir denken von Partie zu Partie. Darüber können wir den Grundstein für langfristige Pläne legen", will Barrienbruch noch keine Planungen über die Spielzeit hinaus tätigen.

Diese wäre dann bereits seine 18. an der Seitenlinie. Denn 2001 wechselte er vom Engagement auf dem Platz zu einer Anstellung daneben. Anfangs war er noch Betreuer und Co-Trainer in Personalunion, doch beschränkt sich Barrienbruch nunmehr auf die Betreuerrolle. Das Amt des Co-Trainers hat indes Sven-Eric Heise inne. "Es ist eine schöne Arbeit mit den Jungs. Wir verstehen uns super", sagt der Ristedter, der bereits seit mehr als 40 Jahren im Verein Mitglied ist, über das Verhältnis zu seinen Spielern. Zwar spielte er auch eine Zeit lang in Nordwohlde in der Bezirksklasse Fußball, doch währenddessen zahlte er weiter seinen Mitgliedsbeitrag beim TSV. "Wenn man aus dem Ort kommt, ist das noch eine andere Verbundenheit mit dem Verein", erklärt Barrienbruch den Entschluss. In Nordwohlde lernte er darüber hinaus einen anderen Ristedter kennen. "Da haben wir unsere ersten Kontakte geknüpft", erinnert sich der Betreuer. Auch dieser kam wie Barrienbruch zurück: Bernd Schebitz. Der Trainer der Kreisliga-Mannschaft heuerte vor fünf Jahren bei seinem Heimatverein an. "Bernd hat mich damals angesprochen, ob ich weitermachen möchte", freute sich der Betreuer über die Anfrage. Und für ihn ist noch lange nicht Schluss, auch nach seiner aktiven Zeit in der ersten Mannschaft denkt er nicht an den Fußballer-Ruhestand. Er spielt noch in der Altliga und hält sich so noch fit – natürlich beim TSV Ristedt: "Meine Liebe ist der Verein, hier bin ich von klein auf dabei."