Verbandsliga-Wintermeister sind die C-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr um Philip Maximilian Leistner bereits. Das Team hat den Weg dafür bereitet, dass nun die Planungen für die Regionalliga Nord laufen. (Michael Braunschädel)

Brinkum/Weyhe/Lahausen. Die Corona-Pandemie hat die Regionalliga-Pläne für die C-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr gewaltig durcheinandergewirbelt. Es schien zuletzt so, als würde der Wintermeister der Bremer Verbandsliga den Sprung in die höchste Liga seiner Altersklasse nicht wagen. Doch jetzt hat sich das Blatt gewendet: Der JFV will das Unterfangen Regionalliga Nord in Angriff nehmen. Noch an diesem Dienstag findet ab 18 Uhr auf der Zentralsportanlage in Weyhe, Im Bruch 1, das erste Sichtungstraining statt.

Am Freitagabend machte der Vorstand des Jugendfördervereins, dem zusätzlich zum TSV Weyhe-Lahausen und dem Brinkumer SV nun auch der SC Weyhe angehört, die Rolle rückwärts. „Das ist einfach dem geschuldet, dass sich viel verändert. Einige Dinge sind jetzt klarer geworden“, meint Thorsten Wirth, der Jugendkoordinator des JFV, mit Blick darauf, dass sich mittlerweile Entscheidungen abzeichnen, wie mit der aktuellen Saison verfahren wird: Auch im Bremer Fußballverband haben sich, wie berichtet, die Vereine mit großer Mehrheit für einen Abbruch der laufenden Spielzeit ausgesprochen. Dass auf dem außerordentlichen Verbandstag im Juni dieses Votum so bestätigt wird, ist äußerst wahrscheinlich.

Dass darüber hinaus die Meldefrist für die Regionalliga verlängert wurde, verschafft dem JFV Zeit. Zeit, die er braucht, um ein Team für die Regionalliga aufzustellen. Denn der 2006er-Jahrgang der Weyhe-Stuhrer ist personell nicht stark besetzt. Der Klub ist also auf Kräfte von außerhalb angewiesen, um eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. „Für uns hat sich jetzt ein neues Fenster geöffnet, um das Unterfangen anzugehen“, sieht Wirth neue und vor allem realistischere Möglichkeiten, den Regionalligatraum zu verwirklichen.

Eine reizvolle Aufgabe

Die Zeit drängt angesichts von knapp vier Wochen bis zum Ablauf der Meldefrist dennoch. „Wir müssen jetzt anfangen“, betont der Jugendkoordinator. „Vier Wochen sind eine sportliche Herausforderung, aber es ist auch nicht unmöglich“, glaubt Wirth fest daran, ein konkurrenzfähiges Team zu finden. Denn das ist das Wichtigste in den kommenden Wochen. Ein Himmelfahrtskommando will der Jugendförderverein nicht starten. „Das muss alles Hand und Fuß haben. Es wäre für uns als Verein unverantwortlich gegenüber den Spielern, wenn wir in die Regionalliga gehen und von Beginn an keine Chance hätten“, weiß Wirth, der im hohen Jugendspielbetrieb Erfahrung hat: Als der SC Weyhe in der B-Jugend-Bundesliga spielte, war er bereits Mitverantwortlicher. Sollten die Weyhe-Stuhrer keine konkurrenzfähige Mannschaft stellen können, werden sie den Aufstieg nicht antreten und in der Verbandsliga starten.

Reizvoll ist die Regionalliga Nord allemal, nicht nur aufgrund der Nachbarschaftsduelle gegen den SV Werder oder den Blumenthaler SV. Die gesamte Fußballkonkurrenz aus dem Norden würde im Diepholzer Nordkreis vorstellig werden, darunter der Hamburger SV, der FC St. Pauli, der VfL Wolfsburg oder auch Hannover 96. „Wir würden richtig Flair auf die Anlage holen“, weiß Wirth. Zeiten, in denen ein Diepholzer Nordkreis-Klub als Bremer Vertreter in der Regionalliga spielte, liegen schon lang zurück: 2008 stieg die B-Jugend des SC Weyhe in diese Klasse auf, marschierte gar durch bis in die Bundesliga Nord/Nordost. Dort hielt sich der SC allerdings nur ein Jahr. Letztmals in der Regionalliga spielte er 2015. Nun winkt eine Rückkehr auf die große überregionale Fußballbühne. „Ich drücke ganz fest die Daumen, dass das klappt“, sagt Rainer Bindemann. Er ist als Trainer der C-Junioren der Wegbereiter für den Aufstieg: Sein Team holte die Wintermeisterschaft. Weil die Sommerrunde mit größter Wahrscheinlichkeit nicht mehr ausgetragen wird, bleibt dem JFV ein Relegationsspiel erspart.

Dass Werder, aber auch Blumenthal seinem Verein voraus sind, was die personelle Planung für die Regionalliga angeht, weiß Wirth. Sorgen bereitet ihm das allerdings nicht. „Wir haben dennoch einiges zu bieten“, ist er überzeugt, für viele Akteure, die eine Aufgabe im hohen Jugendbereich suchen, interessant zu sein. Zum Beispiel für diejenigen, die bei Werder nicht zum Zuge kommen. Für sie seien Blumenthal und der JFV die besten Alternativen. Dass große Karrieren auch außerhalb des SVW-Jugendleistungszentum so richtig Fahrt aufnehmen können, ist kein Geheimnis: Der Dortmunder Julian Brandt, der einst beim SC Borgfeld spielte, und der Leverkusener Karim Bellarabi, der über den FC Huchting zu Werder kam, aber erst über den Umweg FC Oberneuland und Eintracht Braunschweig zum Star wurde, sind nur zwei Beispiele. Auch beim Regionalligisten Weyhe-Stuhr werden sich Talente in die Notizblöcke von Bundesliga-Scouts spielen können.

Außerdem liegt zwischen dem Bremer Norden und dem Diepholzer Nordkreis räumlich eine nicht zu verachtende Distanz. Komplett im selben Pool fischen beide Vereine nicht, denn besonders für den JFV sind auch Spieler aus dem direkt angrenzenden Raum interessant: „Wir schauen natürlich auch auf den Raum Diepholz und haben den Verdener Bereich im Blick“, verdeutlicht Wirth, der mit dem Vorstand auch noch einen Trainer sucht. Er kennt einen weiteren Pluspunkt: „Unser Vorteil ist, dass wir verkehrstechnisch gut erreichbar sind.“ Unter anderem durch den Bahnhof in Weyhe in direkter Nähe zur Zentralsportanlage. Auch zur Brinkumer Sportanlage sind es von dort nur acht Kilometer.

Wirth ist auch deshalb optimistisch, weil es bereits am Wochenende positive Rückmeldungen gab. „Es gibt Spieler, die Lust auf die Regionalliga bei uns haben“, sagt er. In den Sichtungseinheiten, die auch in den kommenden Wochen dienstags stattfinden sollen, gilt es nun, die richtigen zu finden. Die Saison wird spannend werden, zumal die Liga ohne Absteiger, aber mit den Aufsteigern aus den vier norddeutschen Landesverbänden auf 18 Teams anwächst. Die Regionalliga hätte noch mehr Bundesliga-Charme – ein Pfund, mit dem der JFV wuchern kann.