Auf die Gegnerinnen will Sudweyhes Trainerin ihr Team weniger einstellen. Die Spielerinnen sollen auf ihre Stärken setzen. (Maximilian von Lachner)

Sudweyhe. Das ist das Bonbon für eine tolle Saison: Dank ihrer Vizemeisterschaft in der Bundesliga Nord dürfen die Korbballfrauen des TuS Sudweyhe an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen. Diese wird am Sonnabend und Sonntag in Oerlinghausen (südöstlich von Bielefeld) ausgetragen.

„Unser DM-Fieber steigt. Wir sind sozusagen in freudiger Erregung und freuen uns riesig auf die Titelkämpfe“, sagt Trainerin Andrea Bothmer. Dass ihr Team nach einigen Jahren DM-Abstinenz schon in diesem Jahr wieder dabei ist, hätte vor Saisonbeginn keiner gedacht. „Nach der Meisterschaft in der Niedersachsenliga und der damit verbundenen sofortigen Rückkehr in die Bundesliga wollten wir erst einmal nur die Klasse halten. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir direkt oben mitspielen – zumal wir in der Saison viele krankheitsbedingte Ausfälle hatten“, verrät Bothmer. Diese Personalsituation hat sich nach dem letzten Bundesliga-Spieltag deutlich verbessert. „Seit Ende Februar haben wir ohne Pause weitertrainiert, drei Einheiten in der Woche. Dabei waren alle Spielerinnen an Bord, sodass wir richtig gut arbeiten konnten“, betont die Übungsleiterin. Schwerpunkte waren das Kreisspiel und der Korbwurf. „Das Kreisspiel haben wir ganz intensiv geübt. Auch der Korbwurf war, in Kombination mit Laufen und Sprinten, bei jeder Trainingseinheit dabei“, erklärt Bothmer. In der Saison hatte es bei der Treffsicherheit teilweise gehapert – mit 101 Körben in 14 Spielen stellten die Sudweyherinnen kurioserweise den schlechtesten Angriff der Bundesliga Nord. Das Prunkstück war und ist die Abwehr mit der starken Korbfrau Luisa Schlemm: Mit im Durchschnitt nur fünf Gegentreffern pro Spiel ist die TuS-Defensive die beste der Liga.

Gut vorbereitet

Neben dem Training standen in der Vorbereitung auch Testspiele gegen den TSV Heiligenrode, die SG Findorff und den FTSV Jahn Brinkum sowie die Pokalpartie gegen den TuS Helpup II an. „Mit den gezeigten Leistungen war ich zufrieden. Wir fühlen uns gut vorbereitet für die DM“, erklärt die Trainerin. Dort treffen die Sudweyherinnen am Sonnabend um 9.41 Uhr als Abschlusszweiter der Bundesliga Nord zunächst auf den Dritten der Bundesliga Süd, den TuS Eisbergen. Nach einer langen Pause geht es um 16.32 Uhr gegen den Süd-Meister SV Schraudenbach. Dann wird abgerechnet: Die Mannschaften, die in der gemeinsamen Abschlusstabelle auf den ersten vier Plätzen landen, spielen am Sonntag den Titelträger aus. Die Teams auf den beiden letzten Positionen kämpfen um Platz fünf. Um sich einen Eindruck von den kommenden Gegnern zu verschaffen, sind die Sudweyherinnen zum letzten Bundesliga-Spieltag nach Oerlinghausen gereist. „Das sind sehr gute Teams. Wir haben wichtige Erkenntnisse sammeln können“, bekräftigt Bothmer. Ihre Taktik will sie aber nicht von den Gegnern abhängig machen. „Wir sollten uns nicht zu sehr auf die Kontrahenten einstellen, sondern unser eigenes Ding machen und ihnen unser Spiel aufdrücken. Wir wollen schneller und temporeich spielen. Mit einer Portion Glück, die man bei solchen Titelkämpfen immer benötigt, und viel Leidenschaft wollen wir viel erreichen. Das Erreichen des Halbfinals wäre eine große Sache“, träumt Andrea Bothmer. Mit zehn Spielerinnen reist sie nach Oerlinghausen. Einzig Lilia Slanitz, die in den letzten Monaten von vielen schweren Infekten heimgesucht wurde, steht nicht im Kader. Sie fiebert aber selbstverständlich mit ihren Mädels mit.