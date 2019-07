Kaum zu halten war der TVE Nordwohlde um Bastian Ohlendieck (r.) in den vergangenen Jahren. Nun will er Bassum ärgern. (Braunschädel)

Nordwohlde. Stürmer Uwe Müller hatte es die Sprache verschlagen, Trainer Franz Egbers wollte einfach nur schnell weg. Das bislang letzte Kapitel in der Bezirkspokalgeschichte des TVE Nordwohlde ist keines, an das sich der Verein allzu gern erinnert: Als die Nordwohlder am 8. August 2000 gegen den SC Twistringen mit 0:9 untergingen, waren manche Spieler, die nun im Herrenbereich aktiv sind, noch nicht geboren. Viele andere waren noch so jung, dass sie sich freilich nicht mehr an die Partie erinnern können. Diese neue Generation schreibt am Sonnabend, 6926 Tage nach der Klatsche gegen den SCT, die Pokalgeschichte der Schwarz-Weißen fort. Wie die Recken vor fast 19 Jahren sind auch sie Außenseiter, wenn sie ab 15 Uhr dem TSV Bassum gegenüber stehen, doch sie wollen sich achtbarer aus der Affäre ziehen, im Idealfall sogar für eine Überraschung sorgen.

Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt: hier der Kreisligist, der trotz des Ausscheidens im Halbfinale des Kreispokals in den Wettbewerb auf Bezirksebene aufgestiegen ist. Dort der Bezirksligist, der im Jahr 2019 sehr erfolgreich spielt. „Von der Konstellation her stehen die Chancen 70:30 für Bassum“, ordnet Nordwohldes Trainer Martin Werner die Gemengelage ein. Der Sportliche Leiter und Fußballspartenleiter Hartmut Wessel sieht das ähnlich, wenn auch ein wenig optimistischer: „Vielleicht sind es 35 bis 40 Prozent bei uns, aber Bassum ist der Favorit.“ Er betrachtet die Begegnung als Bonbon, umso mehr natürlich, weil die Partie ein Derby ist. Mit dem Aufeinandertreffen hat sich der Wunsch des TVE erfüllt, der auf ein Duell mit den Bassumern, dem TSV Okel, dem SC Twistringen oder dem SV Heiligenfelde gehofft hatte.

Seit die Auslosung publik ist, „ist das Spiel natürlich ein Thema“, sagt Wessel. Auf Nordwohlder Seite gibt es einige Akteure, die bereits in Bassum gespielt haben, Marven Schwenke sogar im Herrenbereich. „Diese Jungs werden besonders motiviert sein“, ahnt Werner und fügt an: „Man muss aufpassen, dass sie sich nicht selbst zu viel Druck aufbauen.“ Diese Gefahr sieht er allerdings ebenso wenig wie Wessel, der den Pokalwettbewerb ernst nimmt. „Für uns ist das der Pflichtspielstart und deshalb kein Vorbereitungsspiel mehr. Wir wollen ja nicht schon beim Saisonstart Dampf rausnehmen.“

Die Nordwohlder haben sich in den vergangenen Jahren Respekt erarbeitet. Bei der Meisterschaft in der 1. Kreisklasse in der Saison 2017/18 spielte der TVE herausragend, in der vergangenen Serie klopfte er in der Kreisliga oben an und lief schließlich als guter Siebter ein. Das Graue-Maus-Image haben sie abgelegt. „Das ging nur, weil wir einen Plan hatten, den die Mannschaft mitgetragen hat, weil der gesamte Verein mitgezogen hat und das Umfeld stimmt“, betont Werner. Diese Arbeit im Umfeld ist das Aufgabengebiet Wessels. Er ist Fädenzieher und Wegbereiter und hat mit seinen Mitstreitern vieles in Bewegung gesetzt. So viel, dass der TVE für etliche Spieler interessant geworden ist. Nicht umsonst hat sich der ehemalige Bremen-Liga-Akteur Yannik Wojciechowski für den Kreisligisten entschieden, als er einen neuen Verein suchte. Das Gesamtpaket TVE stimmt: Er geht mit einem 28-Mann-Kader in die neue Serie – allerdings fallen mit Arne Schumacher (Fußprellung) und Nils Wessel (Außenbandriss) zwei Spieler bereits aus. Vor allem die Verletzung Wessels schmerzt, steht er doch für Torgefahr. „Wir treffen eigentlich immer“, weiß Werner.

Das ist auch den Bassumern nicht verborgen geblieben, genauso wie die Entwicklung des Nachbarn. Beim TSV ist mit Andreas Merdon eine ehemaliger Nordwohlder als Co-Trainer aktiv. Er hat etliche Spieler, die das TVE-Trikot tragen, unter seinen Fittichen gehabt – und hat den Gegner beim Sündermann-Cup in Bramstedt gesehen. Einige Nachrichten seien bereits ausgetauscht worden, verriet er beim Finale des Wietzen-Cups. Respekt hat der TSV vor dem Gastgeber zwar, glaubt aber vor allem an die eigene Stärke:„Wir wollen die Favoritenrolle nicht von uns wegschieben. Wir sind die klassenhöhere Mannschaft und wollen auch so auftreten. Dieses Selbstbewusstsein haben wir uns erarbeitet“, unterstreicht Chef-Coach Torsten Klein die Ambitionen, eine Runde weiter zu kommen. Mit der Vorbereitung zeigt er sich sehr zufrieden. „Wir sind gewappnet und gut drauf“, glaubt er. Verzichten muss er lediglich auf Mittelfeldspieler Marc Lischkowitz, alle anderen Bassumer wollen sich für einen Startelfplatz am ersten Bezirksliga-Spieltag eine Woche später empfehlen.

Vor dem Gegner sind auch die Nordwohlder gewarnt. „Bassum hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt“, erwartet Werner eine ganz schwierige Aufgabe gegen einen Kontrahenten, der sich keine Blöße geben will. Drei Bedingungen müsse seine Elf erfüllen, um den Pokalcoup zu schaffen: „Die Mannschaft muss in der Lage sein, taktisch das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben, die individuelle Ausrichtung der Mannschaftsteile muss stimmen und wir brauchen die entsprechende Tagesform.“ Und dann fehlen da noch die typischen Pokaltugenden: „Der Rest ist Mentalität und Leidenschaft.“ Daran sollte es bei den Nordwohldern jedoch kaum scheitern. Schließlich haben sie 19 Jahre lang auf die Rückkehr in den Bezirkspokal gewartet – da soll das neue Kapitel nicht so düster werden wie das bislang letzte.