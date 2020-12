Dennis Lingnau ist mit den zurückgekehrten Spielern total zufrieden. (Thorin Mentrup)

Trotz des Aufstiegs in die Fußball-Landesliga Bremen hat sich der SC Weyhe zu Beginn der Saison nur punktuell verstärkt. Lediglich drei „neue“ Spieler haben den Weg zu den Grün-Weißen gefunden, wobei dieses Trio früher schon mal beim SC Weyhe kickte. Allerdings ging der Plan – wie die Tabelle zeigt – vollends auf. Die Mannschaft des Trainertrios Dennis Lingnau, Harald Meyer und Simon Peters hat sich in der neuen Spielklasse schnell akklimatisiert und momentan nichts mit dem Abstieg zu tun. Und das eben auch, weil der Kader in der Breite mit bekannten Akteuren verbessert wurde.

Der prominenteste Neuzugang ist Chris Plate. Er war bereits für den SC Weyhe aktiv und ist nun vom Liga-Rivalen TSV Melchiorshausen an die Zentralsportanlage zurückgekehrt. „Der Kontakt zu ihm ist nie abgebrochen, wir haben immer mal wieder geschrieben“, berichtet Lingnau. „Er war in Melchiorshausen nicht mehr ganz so glücklich. Und dann hat er sich für uns entschieden.“ Bei den Grün-Weißen stand er bislang meistens in der Startelf und wurde als Außenverteidiger aufgestellt. „Zum Glück ist er sehr flexibel, kann links und auch rechts spielen“, betont Lingnau.

Nicht nur wegen der fußballerischen Qualitäten hat der SC Weyhe die Rückholaktion gestartet. „Natürlich bringt er uns enorm weiter mit seinem gewaltigen Tempo und seiner starken Zweikampfquote. Aber auch menschlich überzeugt uns Chris total.“ Zwar habe er sich noch nicht zu einem absoluten Führungsspieler entwickelt, sei aber schon auf einem guten Weg dahin. „Er kommt als Erster und geht als Letzter“, unterstreicht Lingnau. „Er übernimmt jetzt schon sehr viel Verantwortung, traut sich auch mal was zu sagen. Chris hat sich sofort sehr gut integriert und angepasst.“ Anpassen musste sich der Verteidiger auch. Denn der SC Weyhe verfolge einen ganz anderen Spielstil als der TSV Melchiorshausen, wie Lingnau erklärt. „In Melchiorshausen wird viel mit langen Bällen operiert. Hier in Weyhe dagegen wollen wir mit einem gepflegten Kurzpassspiel nach vorne kommen. Daran musste sich Chris erst einmal gewöhnen. Aber er macht es immer besser.“

Plate brauchte keine Anlaufzeit

Plate selber fühlt sich bei seinem neuen alten Verein pudelwohl, hat sich sehr schnell eingelebt, wie er selber erzählt. „Ich kannte vorher schon einige Spieler und auch die Trainer. Daher hatte ich absolut keine Schwierigkeiten, mich einzuleben. Auch wenn der Verteidiger einige Partien von Anfang an bestritten hat, sieht er bei sich noch Luft nach oben. „Ich muss noch ein bisschen zulegen und vor allem konstanter werden. Ich glaube, das liegt aber auch an dem veränderten Spielstil gegenüber Melchiorshausen. Daran muss ich mich noch gewöhnen, dass wir nun nicht schon aus dem Halbfeld die Flanken schlagen.“

Zudem wurde Dennis Denker reaktiviert. Der 32-Jährige war bereits beim SC Weyhe aktiv, hat zusammen mit Dennis Lingnau vor Jahren in der zweiten Herren gekickt. Zuletzt hatte der Keeper eine Fußballpause eingelegt, fungiert nun aber wieder als zweiter Torhüter hinter Stammkraft Finn Luca Wiechmann. „Damals war er sogar der Torwarttrainer von Finn. Das harmoniert also ganz gut bei den beiden“, meint Lingnau. „Es hat uns echt gewundert, wie gut er noch drauf ist. Also wir haben auf jeden Fall keine Bedenken, falls Finn mal ausfallen sollte. Was wir natürlich nicht hoffen.“ In den bisherigen Spielen kam Denker noch nicht zum Einsatz, „doch bei den Testspielen hat er eine gute Figur gemacht“, so Weyhes Coach.

Routinier kehrt zurück

Ein weiterer Altbekannter, der nun wieder zum Kader gehört, ist Martin Wegener. Er war ebenfalls bereits für den SCW am Ball, hat zuletzt für die Ü32 gekickt. „Jetzt möchte er es noch mal versuchen, noch mal angreifen“, berichtet Lingnau. Außerdem besitzt Wegener noch ein Zweitspielrecht für die Ü32 des TSV Weyhe-Lahausen. Er wurde während der laufenden Saison ein paar Mal eingewechselt, kam dann als Sechser oder Innenverteidiger zum Einsatz. „Er hilft uns in der Breite enorm aus“, sagt Lingnau zum Rückkehrer. „Mit seiner Erfahrung bringt er viel Ruhe in unser Spiel. Wir wissen schon, was wir an ihm haben.“