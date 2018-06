Nach seinem Studium zog es Tim Seltmann wieder zurück zu seinem Jugendverein, der HSG Stuhr, wo er eine gute Saison spielte. (Jonas Kako)

Stuhr. Sein Spielerpass bleibt erst einmal in Stuhr. „Der Trainer kann mich bei Engpässen anrufen“, versichert Tim Seltmann und lacht dabei. Denn eigentlich ist der Rückraumspezialist in seiner Heimat gar nicht mehr aktiv als Handballer. Der Leester ist bereits während der Saison nach Düsseldorf gezogen – es hat ihn aus beruflichen Gründen ins Rheinland verschlagen. Für die HSG Stuhr ein Verlust, war Seltmann doch mit seinen mehr als 100 Toren überaus erfolgreich. Ganz dem Handball wird der 29-Jährige sicher nicht abschwören, schließlich ging er nach Möglichkeit überall dort, wo er gerade lebte, seiner Leidenschaft nach.

Seltmann selbst ist mit drei Jahren zum Handball – besser gesagt: zur Ballspielgruppe – gekommen. „Meine Mutter meinte immer, dass ich ein sehr aktives Kind gewesen sei“, erzählt Seltmann von seinen Anfängen. Einmal auf den Geschmack gekommen, hat er mit dem Handball nie mehr aufgehört, selbst als es ihn studienbedingt ins Ausland verschlagen hat. Zum Beispiel nach Irland, wo er irischer Meister und Pokalsieger wurde. „Ich habe immer versucht zu spielen und dadurch neue Bekannte kennenzulernen.“ Beim Team Dublin International versammeln sich Akteure unterschiedlichster Nationen, um mit- und gegeneinander anzutreten. „Die erste Liga dort hat etwa Verbandsliga-Niveau“, ordnet der Stuhrer die Qualität realistisch ein. Er ist aber dank des Sports viel im Land herumgekommen – unter anderem bis in die nordirische Hauptstadt Belfast.

Für Turniere quer durchs Land

Das Faible für große Metropolen zieht sich durch Seltmanns Leben wie der Handball selbst. Er studierte unter anderem fünf Jahre in Hamburg. Für sein Studium reiste er durch die Welt – und der Sport half ihm dabei, am jeweiligen Standort anzukommen – so auch in der australischen Hauptstadt Brisbane. „In Australien ist die Handball-Szene sehr klein. Für Turniere sind wir am Wochenende nach Melbourne oder Sydney geflogen“, erinnert er sich an seinen achtmonatigen Aufenthalt.

„Ich habe in meiner Jugend Tennis gespielt und in Australien wieder damit angefangen“, gibt der Neu-Düsseldorfer zu. Gereizt hat ihn die Verantwortung als Einzelsportler. „Wenn man Fehler macht, muss man selber dafür gerade stehen“ , spricht Seltmann aus Erfahrung. Dennoch sei er lieber Mitglied eines Teams. Denn dort könne man sich gemeinsam freuen – und ärgern. Je nachdem. Auch ein Grund, weshalb der Handball-Crack – „so wie jeder Junge“ – den Ball eine Zeit lang mit dem Fuß statt der Hand spielte, aber schnell wieder wechselte. Er kritisiert vor allem den Umgang mit Körperkontakten, die beim Handball einfach dazugehören. „Wenn jemand auf dem Boden liegt, dann hat er auch was“, weiß Seltmann, den es zwar immer wieder ins Ausland zieht, der aber auch weiß, was er an Deutschland hat. „Ich wollte früher immer im Ausland arbeiten. Vielleicht mache ich das auch noch, wenn sich die Möglichkeit ergibt, aber Deutschland hat viele positive Seiten, die man dann im Ausland vermisst.“

Unterschiede, die Seltmann durchaus zu schätzen weiß. Unterschiede, die er auch im Handball kennengelernt hat. Während des Bachelor-Studiums war er für drei Monate in Argentinien – für ein Auslandspraktikum. „Wir haben auf Betonplatten gespielt, zwischen denen Gras wuchs – und das unter freiem Himmel“, erzählt der 29-Jährige und lacht. Außerdem werde in Südamerika ein anderer Handball gespielt als in Europa. Weil die Menschen dort kleiner sind, sei die Rückraumgefahr nicht so groß wie hierzulande. „Die Spieler gehen mehr in Eins-gegen-eins-Situationen“, erklärt Seltmann, der für seine Abschlussarbeit von Hamburg zurück nach Hause gezogen ist. Als er wieder in Leeste wohnte, wollte er auch in seiner alten Heimat Handball spielen. „Stuhr war die erste Anlaufstelle für mich. Schließlich wurde ich hier in der Jugend ausgebildet, deshalb wollte ich etwas zurückgeben“, nennt Seltmann den Grund seiner Rückkehr zur HSG.

Die vergangene Landesliga-Saison bestritt er mit den Stuhrern, bei denen er auch gerne geblieben wäre. Besonders schätzt Seltmann den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft: „Das ist ein homogenes Team“, versichert er. Daher war es für ihn auch selbstverständlich, dass er die Saison bei der HSG regulär beendete – trotz des Umzuges Anfang April nach Düsseldorf. „Ich bin jedes Wochenende knapp drei Stunden gependelt“, erzählt der 29-Jährige, der bei einer Unternehmensberatung tätig ist. Zum einen für das Team, zum anderen für seine Freundin, die in der Region wohnt.

Weil er für ein Projekt unter der Woche in Darmstadt arbeitet, kam viel Fahrerei auf ihn zu. So kam es ihm durchaus gelegen, dass die Saison-Abschlussfahrt der HSG Stuhr just nach Düsseldorf führte. „Das war natürlich praktisch. Aber wir hatten die Fahrt geplant, als noch nicht feststand, dass ich dort hinziehen werde“, so Seltmann, der momentan noch keinen Verein in seiner neuen Heimat gefunden hat – aus gutem Grund. Noch hat er unter der Woche zu wenig Zeit fürs Training, aber das ist absolut notwendig: „Ich würde gerne von der Oberliga an aufwärts spielen. Die Oberliga ist aber in NRW sehr stark, und ohne Training wird es schwierig, in den Kader zu kommen.“