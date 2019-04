Weyhes Trainerduo Harald Meyer (vorn) und Dennis Lingnau konnte stolz sein auf sein Team. (Thorin Mentrup)

Weyhe. Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Bremen hat der SC Weyhe auf eigenem Platz gegen den Liga-Primus SV Türkspor ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Nach starker Leistung behielt die von Harald Meyer und Dennis Lingnau trainierte Elf mit 2:0 (1:0) verdientermaßen die Oberhand und bleibt damit erster Verfolger auf den zweiten Aufstiegsplatz.

„Wir haben uns die Aufstellung nicht vom Gegner diktieren lassen und offensiv mit drei Stürmern agiert“, zeigte sich SC-Coach Harald Meyer vom resoluten Auftritt seines Teams im Anschluss begeistert. „Aber dass wir gegen den Tabellenführer 90 Minuten lang taktisch so diszipliniert durchspielen, das war schon beeindruckend.“ Von Beginn an demonstrierten die Weyher ein enormes Selbstbewusstsein, lösten brenzlige Situationen spielerisch ansprechend auf und erarbeiteten sich schnell ein Chancenplus. In der vierten Minute scheiterte Jesse Wieczorek an SV-Keeper Gökhan Kara und verpasste die frühe Führung. Kurz darauf wurde ein Schussversuch Gordy Mumpeses aus spitzem Winkel in letzter Sekunde geblockt. Türkspor ließ hin und wieder die Klasse aufblitzen, doch SCW-Schlussmann Finn Wiechmann erwies sich an diesem Tag als unbezwingbarer Rückhalt.

Der umtriebige Jesse Wieczorek setzte in der 32. Minute noch einen weiteren Distanzschuss um wenige Zentimeter zu hoch an, dann schnappte sich Dirk Dennis Lampe (38.) die Kugel anlässlich eines Freistoßes aus rund 20 Metern. Aus halblinker Position zwirbelte er das Leder an der Mauer vorbei und unhaltbar ins untere Toreck zum 1:0. Es war eine durchaus verdiente Führung.

Nach der Pause verpassten die Gäste bei einer Kopfballchance zunächst den Ausgleich. Fünf Minuten später lag nach toller Kombination über Jesse Wieczorek und Marko Lampe das 2:0 für den SCW in der Luft, doch Florian Richter rutschte das Leder bei der Direktabnahme über den Schlappen. Die endgültige Entscheidung ließ bis in die Schlussphase auf sich warten. Gordy Mumpese (90.+1) schloss einen schulbuchmäßigen Konter über René Heide und Jesse Wieczorek mit dem erlösenden 2:0 ab.