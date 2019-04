Trumpften in Delmenhorst auf: (v. l.) Marvin Beneke, Trainer Hartmut Selz, Sabrina Timmes und Mario Lawendel. (FR)

Delmenhorst. „Es gab nur zufriedene Gesichter!“, stellte Hartmut Selz fest. Will heißen: Alle drei Läufer aus der Trainingsgruppe des Stuhrer Trainers überzeugten beim Läufertag in Delmenhorst. Allen voran Sabrina Timmes. Die Langstrecklerin vom TuS Varrel gewann den Stundenlauf der Frauen deutlich mit 15 100 Metern. Damit stellte sie einen neuen Kreisrekord auf und machte auch in der niedersächsischen Bestenliste einen Sprung nach vorn. Mit ihrer Durchgangszeit nach 25 Stadionrunden von 39:42,85 Minuten war die Varrelerin zugleich sichere Siegerin über 10 000 Meter. Für ihren Pacemaker Marvin Beneke (LC Hansa Stuhr) reichte es mit 15 116 Metern beziehungsweise 39:42,54 Minuten zu Platz vier bei den Männern. Deutlich schneller war Vereinskollege Mario Lawendel, der im Stundenlauf (16 280 Meter) sowie über 10 000 Meter (37:25,81 Minuten) nur knapp dem Nordbremer Lauritz Grote unterlag.