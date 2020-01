Seite an Seite unterwegs waren Jan Neubauer und Sabrina Timmes zum Auftakt der Bremer Winterlaufserie. (Christiane Golenia)

Bremen. Vier Jahre hintereinander hat Sebastian Kohlwes die Bremer Winterlaufserie überlegen für sich entscheiden können. Doch diesmal wird der Topläufer vom LC Hansa Stuhr um den Sieg kämpfen müssen. Zum Auftakt der 40. Auflage der beliebten Serie musste sich der Stuhrer im Bürgerpark im Auftaktrennen über zehn Kilometer Filimon Gezae (LG Bremen Nord) geschlagen geben. Schnellste Frau war Sabrina Timmes. Die Varrelerin wurde allerdings erst mit einem Tag Verspätung zur offiziellen Siegerin erklärt.

Zum Jubiläum der Bremer Winterlaufserie durften die Läufer wieder auf dem gewohnten Startplatz am Marcusbrunnen Aufstellung nehmen. Nach dem Startschuss bot sich zunächst das gewohnte Bild. Sebastian Kohlwes führte das Feld von mehr als 1000 Startern an. Doch Filimon Gezae blieb am Stuhrer dran und machte ordentlich Druck. Die erste Runde absolvierte das Duo in rund 15:30 Minuten. Und das war für Kohlwes nach seinem erst vor kurzem auskurierten Ermüdungsbruch deutlich zu schnell: „Dafür fehlt mir derzeit noch das nötige Tempotraining“, erklärte der Sieger des Silvesterlaufs in Fahrenhorst über die 13,5-Kilometer-Distanz. Die Quittung gab es für ihn bei Kilometer sechs: „Ich bekam Atemprobleme und musste das Tempo rausnehmen.“ Auch Gezae hielt das hohe Anfangstempo nicht, gewann aber dennoch in 32:25 Minuten mit sicherem Vorsprung vor Kohlwes, der nach 32:42 Minuten das Ziel erreichte.

Einen guten 18. Platz erkämpfte sich Daniel Lang vom Tri Team Schwarme in 38:11 Minuten. Noch erfolgreicher war allerdings Tochter Ayleen. Die Zwölfjährige war in 20:21 Minuten mit Abstand schnellste Läuferin über fünf Kilometer. Deutlich verbessert gegenüber dem Vorjahr zeigte sich auch Dirk Heitzwebel vom Weyher Lauftreff (39:44 Minuten). Der Weyher gehört mit dieser Zeit in der Serienwertung zu den Favoriten in seiner Altersklasse M55.

Vorjahressiegerin Sabrina Timmes absolvierte die zwei Runden im Bürgerpark größtenteils gemeinsam mit Jan Neubauer vom LC Hansa Stuhr und war mit ihrem Rennen „sehr zufrieden“. Nach netto 40:47 Minuten überquerte sie als erste Frau die Ziellinie, war dann allerdings beim Blick in die Ergebnisliste etwas irritiert. Denn demnach war die Varrelerin lediglich Zweite. Eine Konkurrentin, die nach ihr gestartet war, sollte netto etwas schneller gewesen sein. Durch die Videoaufnahmen vom Zieleinlauf wurde festgestellt, dass ein Mann die Startnummer der vermeintlichen Konkurrentin getragen hatte. Eine Unsportlichkeit, die auch Veranstalter Utz Bertschy ärgerte: „Leider kommt es auch vor, dass Läufer mit ihren Startnummern aus dem Vorjahr antreten und so die Auswertung erschweren.“

Der zweite Lauf der Bremer Winterlaufsierie findet am 9. Februar statt. Für Kohlwes, Timmes und die übrigen Läufer der „Großen Serie“ sind dann 15 Kilometer zu absolvieren.

Weitere Informationen

Ergebnisse

10 Kilometer

Männer: 1. Filimon Gezae (LG Bremen Nord) 32:25 Minuten, 2. Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) 32:42, 3. Fisha Werede (LG Kreis Verden) 34:23, … 18. Daniel Lang (Tri Team Schwarme) 38:11, 29. Dirk Heitzwebel (Weyher Lauftreff) 39:44, 33. Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr) 40:28, 38. Jan Neubauer (LC Hansa Stuhr) 40:46, 41. Björn Grommisch (Tri Team Schwarme) 40:59

Frauen: 1. Sabrina Timmes (TuS Varrel) 40:47, 2. Antje Günthner (LSF Oldenburg) 43:07, 3. Eva Voßhans (Triathlon Club Bremen) 44:24, … 7. Astrid Herzer (Racebooker) 45:17, 19. Inga Sagehorn (LC Hansa Stuhr) 48:55, 21. Martina Unger (Gym80 Bassum) 49:13, 23. Sabrina Evers (LC Hansa Stuhr) 49:20 CGO