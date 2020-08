Ramien Safi setzte in der Offensive einige Akzente. Hier behauptet er sich gegen Phil Brunkhorst (r.). (Thorin Mentrup)

Der Auffälligste war Saimir Dikollari während der Partie nicht. Die Momente vor dem Anpfiff des Testspiels zwischen dem Bremen-Ligisten Brinkumer SV und dem niedersächsischen Bezirksligisten SC Twistringen aber hatten dem 36-Jährigen gehört. BSV-Manager stimmte eine kleine Lobeshymne auf den ehemaligen Stürmer der Brinkumer an – und gab dessen neuen Mitspielern beim SCT einen kleinen Tipp mit auf den Weg: „Hört gut zu, was Saimir zu sagen hat.“ Schließlich ist Dikollari nicht nur Vollblutstürmer, sondern auch ein Kicker, der in seiner langen Laufbahn alles schon erlebt hat. Seine Tipps können Gold wert sein – besonders für eine junge Truppe wie die Twistringer.

Beim Spiel in Brinkum sah sich Dikollari häufig in der Rolle des Ratgebenden, Vorangehenden und Aufmunternden. „Wir machen das gut. Haltet die Linien!“, rief der spielende Co-Trainer seinen Mitspielern zu, wenn diese unter dem Druck der Brinkumer die Ordnung zu verlieren drohten. Dikollari wies an, war sich aber auch für weite Wege nicht zu schade. Im Twistringer Blau trat er mannschaftsdienlich auf und zeigte auch dadurch, warum er in Brinkum stets hoch geschätzt war.

Dikollaris Nachfolger beim BSV heißt Herman Mulweme. Von ihm versprechen sich Trainer Mike Gabel und Co. einiges. Und bislang zahlt der Erbe von Dikollaris Rückennummer neun zurück – auch gegen die Delmestädter: Gleich dreimal traf der 30-Jährige und war der erfolgreichste Torschütze des Tages. Die weiteren Treffer für die Gastgeber steuerten Esin Demirkapi per Kopf, Ramien Safi, Eugen Uschpol und Nicolai Gräpler bei.

Kenner der Bremer Fußballszene werden kurz gestutzt haben: Ramien Safi? Der Offensivmann des TB Uphusen hatte doch schon beim Bremer SV unterschrieben. Den Wechsel vollzog er letztlich nicht. Nun trägt er nach einigem Hin und Her das Brinkumer Trikot. Für die Elf vom Brunnenweg ist der 20-Jährige, der auch schon für den TuS Sulingen auflief, eine willkommene Verstärkung auf der Außenbahn, zumal Diyar Kücük länger nicht zur Verfügung steht. „Man hat Ramiens Klasse in einigen Szenen gesehen“, fand Gabel. Alles gelang dem Flügelflitzer freilich nicht. „Er hat erst einmal mit uns trainiert. Da ist ganz klar, dass noch nicht alles passen kann“, gibt der Trainer seinem Schützling Zeit. Wenn Safi fit und voll integriert sei, werde noch mehr kommen, verspricht er sich noch einiges von dem jungen Neuzugang, der häufig den Weg in die Tiefe suchte und das eine oder andere Tempodribbling zeigte. Bei seinem Tor musste er nur noch abstauben.

Twistringen bleibt lange dran

Es war der Treffer zum 4:2. Die Twistringer hatten sich weder vom 0:2- noch vom 1:3-Rückstand aus der Bahn werfen lassen. „Wir haben viel Laufarbeit verrichtet, gut verteidigt und verschoben“, sah Michael Schultalbers, der den SCT gemeinsam mit Uwe Küpker trainiert, alles andere als einen schlechten Auftritt. Janik Dieckmann hatte die Gäste zum ersten Mal herangebracht, Christoph Harms per Freistoß zum zweiten Mal. Das stachelte die Brinkumer zu einem Schlussspurt an. Es ging Schlag auf Schlag – und mit Nicolai Gräpler auf der Zehn auch oft einen Schritt zu schnell für die Blaumeisen, die innerhalb von acht Minuten noch vier Gegentore hinnehmen mussten. Gefallen hatten die zweiten 45 Minuten Gabel dennoch nur bedingt. „Wir waren bis zur Schlussphase zu langsam und zu behäbig“, legte er den Finger in die Wunde und erklärte: „Die Zielstrebigkeit fehlt uns im Moment noch.“ Ein bisschen habe es so gewirkt, als habe sein Team nur so hoch springen wollen, wie es denn unbedingt musste. Da wollte er auch die intensive Einheit vom Freitagabend, als seine Mannen zehn 1000-Meter-Läufe immer unter vier Minuten absolvieren mussten, nicht als Entschuldigung gelten lassen. „Da müssen die Jungs in der Vorbereitung durch“, meinte der Trainer. Der Schlussspurt versöhnte ihn allerdings. Noch ist es außerdem früh in der Vorbereitung. Das gilt auch für den SCT, dessen Verantwortliche keinen Grund zur Sorge sahen: „Wir wissen schon, gegen was für ein Kaliber wir gespielt haben“, sagte Schultalbers.