Brinkums Saimir Dikollari (links) markierte gleich drei Treffer beim 4:2 gegen den FC Union 60. (Thorin Mentrup)

Bremen. Der Brinkumer SV rückt Schritt für Schritt wieder in die höheren Tabellenregionen der Verbandsliga Bremen vor. Nach zweimaligem Rückstand drehte die von Mike Gabel trainierte Elf die Partie beim FC Union 60, behielt schließlich mit 4:2 die Oberhand und übernahm damit Platz fünf im aktuellen Tableau.

Besonders die Anfangsphase war dabei spektakulär. Mit dem ersten ernsthaften Ballbesitz – nach einem Brinkumer Fehlpass im Aufbauspiel – fand sich Unions Kebba Mboge (6.) plötzlich in einer Eins-gegen-eins-Situation mit SV-Keeper Jan-Hendrik Gronewold wieder, entschied das Duell für sich und traf zum 1:0. Der Jubel der Hausherren währte freilich nur kurz. Einen Anstoß und vier rasante Ballberührungen später hieß es bereits wieder 1:1. Mit dem finalen Pass dieser blitzschnellen Kombination hatte Maximilian Wirth Julius Rahmig (7.) bedient, der seinem Torjägerinstinkt freien Lauf ließ. „Wir hatten zwar 80 Prozent Ballbesitz“, fasste Mike Gabel den ersten Durchgang später zusammen, „aber in der einen oder anderen Szene, wie beim 1:2, waren wir nicht griffig genug.“

Saimir Dikollari dreht auf

Nahezu unbedrängt durfte Niklas Isserstedt (27.) nach einer Kontersituation aus 18 Metern abschließen und besorgte sehenswert die erneute Führung der Hausherren. Ein Spielstand, den Gabel mit einem Systemwechsel und der Stärkung der Offensive beantwortete. Mit Jonas Knüppel holte er seinen zweiten Sechser vom Feld und brachte dafür Saimir Dikollari, einen weiteren Stürmer für das Zentrum. Genau sechs Minuten nach seiner Einwechslung dankte es Dikollari (36.) mit dem Ausgleich, den er nach starker Vorarbeit von Ali Hazimeh erzielte. Noch vor der Pause hätte der auffällige Hyoungbin Park die Gäste beinah in Führung gebracht, zirkelte das Leder jedoch aus 20 Metern an die Latte.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste dann noch einmal das Tempo, brachten Union mit One-Touch-Fußball ein ums andere Mal in Bedrängnis. Es dauerte nicht lang, da brach Ali Hazimeh auf dem linken Flügel durch, zog in den Strafraum und wurde dort rustikal zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß übernahm Saimir Dikollari (52.) und ließ FC-Keeper Mohamet Yagmur keine Abwehrchance – das 3:2. Mit überragender Vorarbeit leitete Hyoungbin Park kurz vor Schluss noch das 4:2 ein, als er im Alleingang vier Gegenspieler stehenließ und mit feinem Querpass Saimir Dikollaris (87.) dritten Treffer ermöglichte. Für den Brinkumer SV war es der dritte Sieg in Serie.