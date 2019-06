Am Ende stand der TSV Weyhe-Lahausen um Dominik Jacobi (von links), Torben Hellmuth und Moritz Anton mit leeren Händen da. Der verpasste Bezirksliga-Aufstieg war eine Enttäuschung. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Lahausen. Wohl selten hat der Fußball-Kreisligist TSV Weyhe-Lahausen dichter vor dem Bezirksliga-Aufstieg gestanden als in der abgelaufenen Saison 2018/19. Bis zum 15. Spieltag lief es für die damals noch von Friedhelm Famulla gecoachten Lahauser, die sich mit einem 1:0-Erfolg beim TVE Nordwohlde die Herbstmeisterschaft gesichert hatten, noch so richtig rund. Am darauffolgenden Spieltag rutschte die Elf durch eine 1:5-Niederlage beim TuS St. Hülfe-Heede auf den dritten Rang ab. Nach der Winterpause folgte dann eine mehr als turbulente Restserie.

Am 20. Spieltag verlor Lahausen das vermutlich vorentscheidende Spiel beim ärgsten Mitkonkurrenten TSV Okel nach einer 4:2-Führung noch mit 4:5 und rutschte auf den vierten Rang ab. Schließlich kam es zur Trennung von Famulla, als die Mannschaft beim Abstiegskandidaten TV Neuenkirchen mit 0:1 verlor und erneut wertvolle Punkte verschenkte. In den restlichen sieben Spielen ließ der TSV zwar nur noch beim 1:1 in Lembruch Federn und gewann die restlichen sechs Begegnungen, doch zum Aufstieg reichte es nicht mehr. Der vor den Lahausern platzierte TSV Okel war nicht mehr einzuholen und zog seinerseits in die Bezirksliga ein.

„Natürlich waren wir sehr enttäuscht“, stellte Spartenleiter und Interimscoach Rainer Dismer mit einigem Abstand fest. Dismer übernahm das Traineramt nach der Niederlage in Neuenkirchen von Famulla, der bereits in der Winterpause seinen Abschied zum Saisonende verkündet hatte. „Er hatte uns damals mitgeteilt, dass er nicht weitermachen möchte. Wir haben uns jedoch nach Rücksprachen mit der Mannschaft und dem Trainer dazu entschieden, bis zum Saisonende in dieser Konstellation weiterzumachen. Der Trainer wollte sich unbedingt mit dem Aufstieg verabschieden, und die Mannschaft schien intakt. Wir haben sie für derart gefestigt und fokussiert gehalten, das Saisonziel, sprich den Aufstieg, zu realisieren. Im Nachhinein war die Entscheidung falsch. Es passte einfach nicht mehr zwischen Mannschaft und Trainer. Aufgrund der zwischenmenschlichen Störungen des Trainer und dem Team hat sich eine gewisse Instabilität eingeschlichen“, hat Dismer jetzt den Fehler der Führung eingestanden, damals weiter an Famulla festzuhalten.

Zwar entführte die Mannschaft beim späteren Titelträger TuS Wagenfeld unter Famulla beim 1:1 noch einen Punkt und gewann danach gegen den FC Sulingen II mit 4:2, doch das Spiel in Okel leitete den Negativlauf ein. Auf das 4:5 folgte ein dürftiges 2:2 gegen den SV Jura Eydelstedt, dann Niederlagen gegen den späteren Ligazweiten TuS Sudweyhe II (1:3), der bekanntlich wegen der Bezirksliga-Zugehörigkeit der eigenen ersten Herrenmannschaft nicht aufsteigen durfte, sowie in Neuenkirchen (0:1). Anschließend übernahm Dismer und siegte in seinem ersten Match gegen Bramstedt (3:0). „Der Knackpunkt während meiner kurzen Amtszeit war das 1:1 in Lembruch. Es waren die zwei Punkte, die letztlich zum Aufstieg fehlten. Dabei war es absolut machbar, dieses Spiel zu gewinnen. An diesem Tag fehlte uns jedoch im letzten Drittel und in der Box die nötige Qualität. Dazu kam ein überragender Lembrucher Torwart, der etliche unserer Chancen zunichte machte“, bedauerte Dismer.

Den Zwei-Punkte-Rückstand auf Okel konnte Lahausen nicht mehr wettmachen. „So sind wir dann trauriger Vierter geworden. Es war eine Saison der verschenkten Möglichkeiten. Wir haben viele Fehler gemacht. Bei einer gesunden Beziehung zwischen Trainer und Team wäre der Aufstieg zu schaffen gewesen. Nach dem 4:5 in Okel ging die Spirale immer weiter abwärts“, resümierte Dismer, der zudem eine gewisse Auswärtsschwäche ausgemacht hat. Während die Lahauser die Heimtabelle anführten und stolze 38 Zähler sammelten, landeten sie im Auswärts-Ranking mit 25 Zählern lediglich auf Platz sechs. Dem Team gelangen beeindruckende 101 Tore, erfolgreichste Schützen waren Tobias Marquardt (24 Treffer), Christian Wiesner (21) und Moritz Anton (14), die allesamt, wie auch der Rest des Kaders, für die kommende Saison ihre Zusage gegeben haben. „Aufgrund unserer Struktur mit dem Jugendförderverein muss es das Ziel sein, irgendwann dauerhaft mit der Herrenmannschaft im Bezirk zu spielen, um den Nachwuchsakteuren eine Plattform zu bieten“, will Dismer, der auch den Barnstorfer SV und den SV Bruchhausen-Vilsen stark einschätzt, auch in der neuen Saison wieder oben angreifen.

Helfen soll dabei auf der Trainerposition ein alter Bekannter. Nach nur einem Jahr kehrt Thorsten Eppler, der im vergangen Sommer Kreispokalsieger mit den Lahausern wurde, an die Seitenlinie zurück und möchte mit seinem Trainerstab, bestehend aus Eckhardt Zunft, Torsten Leymann und dem neu dazustoßenden Torsten Waldmann, an alte Erfolge anknüpfen. Warum aber die Rückkehr zum alten Duo? Dismer erklärte seine Sicht der Dinge wie folgt: „Thorsten hat bei uns während seiner Tätigkeit viele gute Strukturen geschaffen. Er hat das Team stabilisiert und ein neues Niveau hereingebracht. Von seinen vielen guten Ideen profitieren wir noch heute. Wir hätten damals nach dem Pokalsieg sehr gerne mit ihm weitergemacht und sind jetzt froh, dass wir das, was wir mit ihm angefangen hatten, fortsetzen können. Thorsten ist ein cleverer Trainer, der die richtige Sprache spricht und immer das Beste aus den Spielern herauskitzelt. Daher sind wir guten Mutes, dass die Besetzung des Trainerpostens mit ihm die beste Lösung ist.“

Mut machen ihm auch die Spieler, die sich in der vergangenen Serie in den Stamm gespielt und den Durchbruch geschafft haben. Da nannte Dismer zunächst einmal Dominik Lindenborn, der sich unter anderem aufgrund seiner Flexibilität zu einer Stütze entwickelt hat. „Er kann sowohl Innenverteidiger als auch auf der Sechs oder im linken Mittelfeld spielen“, lobte Dismer. Auch beim defensiven Mittelfeldakteur Hussein Zabad, beim linken offensiven Mittelfeldspieler Tarek Azeldin sowie Offensivakteur Malek Hossien sieht Dismer in der Zukunft durchaus noch Entwicklungs- und Steigerungspotenzial.