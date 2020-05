Sascha Drogt (rechts) war zuletzt als Trainer der Phoenix-Männer aktiv. Nun leitet er die Geschicke der Frauen-Mannschaft, die demnächst in der Handball-Landesklasse antreten wird. (Michael Braunschädel)

Zurück aus der selbst verordneten Zwangspause: Sascha Drogt wird bei der Handball-Spielgemeinschaft Twistringen/Bassum/Syke zur kommenden Saison wieder auf der Bank sitzen. Aber nicht bei den Männern, bei denen er sein Amt studienbedingt Ende vorigen Jahres mitten in der Serie abgegeben hatte. Der in Syke wohnende Übungsleiter übernimmt bei der HSG Phoenix die erste Frauenmannschaft. Dort folgt er auf Jens Monsees. Dieser hatte den Vorstand vor etwa zwei Wochen über seinen Ausstieg in Kenntnis gesetzt. Grund sei eine berufliche Veränderung, erklärte der 47-jährige Bassumer. Als Nachfolger war Sascha Drogt der Wunschkandidat von Vorstand und Mannschaft. Nach einer kurzen Bedenkzeit gab er sein Ja-Wort.

Entschieden ist inzwischen, in welcher Spielklasse die Phoenix-Handballerinnen in der kommenden Saison unterwegs sein werden. „Wir treten in der Landesklasse an, alles andere würde keinen Sinn machen“, betont Drogt. Aufgrund der Covid 19-Pandemie hatte der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) die Spielzeit 2019/20 abgebrochen und für beendet erklärt. Absteiger gibt es keine, nur Aufsteiger. Somit hätte die HSG Phoenix weiter in der Landesliga spielen können – und das obwohl bis zum Abbruch nicht ein einziger Punkt auf das Konto von Mareen Kunze und Co. gewandert war. Bereits nach der Serie 2018/2019 hatte die HSG Phoenix erst auf den letzten Drücker einen Startplatz in der Landesliga Weser-Ems erhalten. In der Landesklasse darf sich die HSG in der kommenden Saison auf die Derbys gegen den Kreisrivalen von der HSG Bruchhausen-Vilsen freuen.

Apropos Landesklasse: Diese wird bekanntlich nach der Saison 2020/2021 Geschichte sein. Für die HSG Phoenix könnte es dann zurück auf Regionsebene gehen. Die Ligen seien noch ein Gebilde aus Zeiten der Bezirksligen, hatte Steffen Mundt erläutert. „Die Regionsoberliga soll die oberste Spielklasse der Regionen sein, aus dieser erfolgt dann der Aufstieg in die Landesligen. Zwischenligen wie die Landesklasse sieht eine Struktur des HVN nicht vor“, nannte der Vorsitzende der Handballball-Region Mitte Niedersachsen (HRMN) den Grund für das Aus.

„Zwiespältig“ habe er die Entscheidung zur Kenntnis genommen, sagt Sascha Drogt. Nur ungern erinnert sich der zukünftige Coach der Phoenix-Frauen an die Zweiklassengesellschaft in der Regionsoberliga. „Gegen die Teams aus dem Tabellenkeller haben wir mit den Männern Kantersiege eingefahren. Das hat weder Spaß gemacht, noch jemanden weitergebracht.“ Er befürchte, dass die Ligen auf Regionsebene „ausbluten“ könnten. Der Reiz würde fehlen. Die Spielerinnen und Spieler würde es in höheren Liga ziehen. Zudem sei der Sprung von der Regionsoberliga in die Landesliga für viele Teams ein zu großer, glaubt der gebürtige Hesse.

Fokus auf den Nachwuchs

Bei den Frauen will Sascha Drogt auf den starken Nachwuchs setzen und damit den von Jens Monsees eingeschlagenen Weg fortsetzen. Youngster wie Mia Rasche und Antonia Hanke hatten unter Monsees ihr Debüt bei den Frauen gegeben. „Die A-Jugend hat Vorrang. Die Mädels sollen in den Trainingsbetrieb der Frauen eingebunden und an den Seniorenbereich herangeführt werden“, erläutert Drogt. 15 bis 17 Spielerinnen hätte er gerne in seinem Kader. Das Gerüst würde stehen, versichert der Monsses-Nachfolger. Gereizt habe ihn an der Aufgabe die Mischung aus erfahrenen Kräften und nachrückenden Talenten, nennt Sascha Drogt einen Grund für seine Rückkehr aus der Handballpause.

Ein anderer liegt im beruflichen Bereich. „Ich habe Anfang des Jahres mein Studium abgeschlossen und kann den Aufwand besser einschätzen.“ Der Sport habe als Ausgleich gefehlt, gibt der 43-Jährige zu. Mit seiner neuen Mannschaft will Drogt zunächst an den Schwachstellen arbeiten. In der Abwehr gebe es noch Luft nach oben. Auf die Grundschnelligkeit will er zunächst den Fokus legen.

Nach einem inzwischen vom Deutschen Handball-Bund (DHB) unter dem Namen „Return to Play“ veröffentlichten Acht-Stufen-Plan zum Wiedereinstieg könnte Sascha Drogt seine neue Mannschaft schon bald in Kleingruppen bis zu fünf Personen zum Outdoortraining bitten. Eine Rückkehr zum Mannschaftstraining mit Zweikämpfen sieht das 23-seitige Papier des DHB nicht vor Juli vor.

Als Geschäftsbereichsleiter im Gesundheitswesen weiß Sascha Drogt nur zu gut, dass der Virus unser Leben noch fest im Griff hat. Einen Saisonstart im September kann er sich kaum vorstellen: „Ich glaube, wir werden später starten, zunächst muss die Zusage von der Politik kommen.“