Die Twistringer um René Brinkmann (l.) wollen den Derbysieg gegen Bassum.

Twistringen/Bassum. Nur rund zehn Kilometer trennen die Sportplätze des SC Twistringen und des TSV Bassum voneinander. Schon das birgt vor dem Aufeinandertreffen beider Teams am Sonnabend (15 Uhr) auf der SCT-Anlage Brisanz. Die Spannung steigt sogar noch dadurch, dass beide Klubs in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga nur nur einen Zähler auseinander liegen. Alles ist also angerichtet für ein spannendes Nachbarschaftsduell.

Die Twistringer, punktemäßig mit neun Zählern knapp im Hintertreffen, sind sportlich noch im Soll, wie Trainer Friedhelm Famulla feststellt. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen weiß er aber auch, dass es Zeit wird für den dritten Sieg der Saison. „Wir müssen punkten“, stellt der Coach klar. Derzeit ist er vor allem als Tüftler gefragt: Die sechs Ausfälle treffen den ohnehin kleinen 19-Mann-Kader hart. Besonders in vorderster Front gehen den Delmestädtern ohne Christoph Hainke, Christoph Harms und Leon Timmermann die Alternativen aus. „Wir werden uns etwas einfallen lassen“, ließ sich Famulla nicht in die Karten schauen, wie er auf die Misere reagieren wird.

Der SCT hat Respekt vor dem Rivalen, der seinerseits aber auch auf starke Gegenwehr vorbereitet ist. „Twistringen hat gerade vorn eine hohe Qualität“, ist Trainer Torsten Klein gewarnt. Das Ziel ist klar: „Wir wollen auch nach dem Spiel vor Twistringen stehen.“ Ein Punkt ist also das Minimalziel, wobei sich der TSV aber auf drei Zähler einschwören wird. „Wer im Derby nicht gewinnen will, der macht was falsch“, unterstreicht Klein. Auch er hat personelle Sorgen: Mathis Hofmann (Urlaub), Florian Fröhlich und Marc Lischkowitz (verletzt) fallen aus, Michael Wiehle kann höchstens eine Hälfte spielen, Jannik Hahnel kehrt erst am Sonnabend aus dem Urlaub zurück. Patrik Remmert ist angeschlagen, auch Wilke Kluge zwickt es an der Leiste. „Unser Physio Holger Beckmann gibt alles, damit die Jungs fit werden. Das rechnen wir ihm hoch an“, sagt Klein. Vor dem Derby gilt das umso mehr.