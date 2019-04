In Feierlaune: Christoph Hainke (v. l.), Lennart Bors und Thorben Deepe. (Braunschädel)

Twistringen. Das Trainerteam gönnte ihm seinen besonderen Moment und wechselte Christoph Hainke kurz vor dem Schlusspfiff aus. Das brachte dem jungen Stürmer seinen berechtigten Sonderapplaus ein. Schließlich hatte er ein Tor erzielt und war agilster und bester Mann des SC Twistringen bei dessen 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den TuS Sulingen II in der Fußball-Bezirksliga.

Der Sieg der Twistringer war völlig verdient und ebenso überraschend. Schließlich spielt die Sulinger Landesliga-Reserve um den Titel mit. Der SCT seinerseits hatte binnen zwei Wochen gegen die drei Spitzenteams antreten müssen und dabei vier Punkte geholt. „Dass wir den TuS so gut im Griff hatten, war außergewöhnlich. Das bringt uns Selbstbewusstsein für die nächsten Wochen“, meinte Michael Schultalbers, der spürbar zufrieden mit dem souveränen Auftritt seiner Mannen war.

Es war kein Festival an Torchancen. Der SCT agierte ziemlich kaltschnäuzig bei den Treffern durch Philipp Meyer, Christoph Hainke und Lennart Bors. Viel mehr Möglichkeiten hatte Twistringen nicht, ließ seinerseits aber auch die Sulinger nicht zur Entfaltung kommen. Clever, solide und abgeklärt ließ sich der Twistringer Auftritt umschreiben. Das Team fand die richtige Mischung zwischen sicherer Defensive und den erhofften Nadelstichen, die den Favoriten so sehr beschäftigten, dass er sein Spiel nicht aufziehen konnte. Der SCT war hellwach und zweikampfstark. Vorne präsentierte sich Hainke agil und laufstark, „sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite“, wie Schultalbers betonte. Sulingen sah sich genötigt, mit langen hohen Bällen das Glück zu suchen. Dass dadurch und bei Standardsituationen eine gewisse Gefahr drohte, wusste Schultalbers vorher. Doch die Twistringer Abwehr war darauf eingestellt, vor allem Simon Beuke bugsierte die hohen Hereingaben reihenweise wieder aus der Gefahrenzone.

In der Offensive machte Twistringen viele Bälle fest, was die Sicherheit und Ruhe im Spielaufbau verstärkte. Vor allem vor der Pause boten beide Teams sehenswerte Spielzüge besonders in der Mitte des Spielfeldes. „Uns hat da manchmal die letzte Idee gefehlt“, bekannte Schultalbers. Als die Idee aber kam, fiel gleich das Tor. Lennart Bors und Hainke spielten Meyer frei, der traf (51.). Sehenswert war dann, wie Hainke einen 30-Meter-Pass von Jonas Wilkens annahm und trocken zum 2:0 traf (76.). Ein ähnlich schneller Spielzug leitete das 3:0 durch den pfeilschnellen Bors ein (82.). Den Sulingern fiel in der zweiten Hälfte merklich nichts mehr ein gegen starke Twistringer.