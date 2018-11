Darf wieder jubeln: Der SC Twistringen feierte den ersten Sieg seit dem 9. September. (Thorin Mentrup)

Twistringen. Nach dem Abpfiff der Fußball-Bezirksligapartie des SC Twistringen gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst hatte Walter Brinkmann den abendlichen SCT-Ball vor Augen. Da passte es dem Twistringer Übungsleiter hervorragend in den Kram, dass seine Mannen das gerade beendete Duell mit 3:1 (2:1) für sich entschieden hatten. „Es passt gut, dass wir gewonnen haben. So kann man unbeschwerter feiern. Wir brauchten diesen Dreier“, stellte Brinkmann die Bedeutung dieses Sieges nach zuvor zehn sieglosen Begegnungen noch einmal heraus. Für die unterlegenen Seckenhauser, die jetzt bereits seit zwölf Partien auf einen dreifachen Punktgewinn warten und auf dem drittletzten Tabellenrang verharren, wird die Situation dagegen immer prekärer.

Die gastgebenden Blaumeisen hatten bereits nach fünf Minuten die Möglichkeit, frühzeitig in Führung zu gehen. Christoph Hainke setzte sich über rechts durch und passte zu Jonas Wilkens, der wiederum Angreifer Lennart Bors bediente. Mit den Fingerspitzen erwischte TSG-Schlussmann Malte Wolpmann den leicht abgefälschten Schussversuch des Angreifers und rettete. Der Torjäger der Gastgeber sollte jedoch bald darauf erneut in Erscheinung treten.

Zunächst jedoch gingen die mit viel Ersatz angetretenen Gäste überraschenderweise in Führung. Der von TSG-Stürmer Josaiah Evarest Ndedi vermutlich eher als Flanke gedachte Ball schlug zum Entsetzen der Twistringer im rechten Giebel ein (7.). „Wir haben gut angefangen, haben danach jedoch viel zu viel zugelassen. Wir kriegen es läuferisch zurzeit nicht hin, so zu verschieben, wie es nötig ist. Es gibt momentan einfach zu viele Baustellen“, wies Seckenhausens Trainer Dirk Hofmann auf die Problematiken hin.

In Anbetracht dessen kamen die Platzherren recht rasch zum Ausgleich. Maciej Ciupka spielte das Leder genau in die Schnittstelle in den Lauf von Bors, der direkt abzog. Zwar war Wolpmann noch dran, konnte den perfekt getimten Ball jedoch nicht mehr abwehren (24.). „Danach gingen die Köpfe bei uns sofort runter und die Lücken wurden noch größer“, berichtete Hofmann. Die Twistringer kamen zu weiteren Chancen. Die gefährliche Hereingabe von Rechtsverteidiger Maurice Künning fand in der Mitte keinen Abnehmer (25.). Coach Brinkmann fand Gefallen an der Leistung Künnings. „Er findet immer gute Lösungen“, lobte Brinkmann, der auch Mittelfeldspieler Jonas Wilkens und Stürmer Bors hervorhob. „Jonas ist gut im Kommen, hatte viele gute Aktionen und Lennart machte den Unterschied aus“, sagte Brinkmann.

Zwei Minuten nach Künnings Hereingabe probierte es Bors aus der Drehung, platzierte die Kugel jedoch neben dem Tor. Auf TSG-Seiten flankte Felix Wagner, doch anstatt zu schießen versuchte es André Peters in der Mitte mit einem Kopfball über der Grasnarbe, blieb dabei aber erfolglos. Wie man einen Kopfball perfekt versenkt, demonstrierte eine Minute später Bors, der einen Flankenball von Hainke zu seinem insgesamt elften Saisontor vollendete. Bors besaß vor dem Seitenwechsel noch zwei weitere Möglichkeiten. Bei der ersten luchste ihm TSG-Innenverteidiger Philip Kleingärtner nach Vorarbeit von Ciupka mit einer sehenswerten Rettungstat im letzten Moment noch das Leder ab (43.), bei der zweiten klärte Wagner den Kopfball von Bors vor der Linie (45.).

Harms macht alles klar

Die endgültige Entscheidung sollte zwei Minuten nach Anpfiff der zweiten Halbzeit folgen: Christoph Harms zog aus gut 18 Metern ab und platzierte seinen schönen Schuss zum 3:1 in die Maschen (47.). „Danach war das Spiel eigentlich für uns gelaufen“, sagte Hofmann. Die große und einzige TSG-Möglichkeit zum Anschluss ließ Fabian Öhlerking aus, der an Twistringens Torhüter Mark Schultalbers scheiterte (72.). Zuvor hätten Harms, dessen Schlenzer Wolpmann zur Ecke klärte (58.), und Simon Beuke, der mit einer Doppelchance jeweils an Wolpmann scheiterte (63.), für die Hausherren jedoch auch erhöhen können. So blieb es beim leistungsgerechten 3:1. „Die erste Halbzeit war aus taktischer Sicht sehr gut, wir haben schön in die Breite gespielt. Im zweiten Abschnitt fehlte uns die Reife“, begründete Brinkmann den Bruch im Spiel seiner Elf nach dem Seitenwechsel.