Twistringens Trainer Uwe Küpker (rechts) und seine rechte Hand Michael Schultalbers (2.v.r.) wollen in der Rückrunde eine Reaktion ihrer Mannschaft sehen. (Mentrup)

Twistringen. Spitzenreiter, Abstiegsplatz, Kantersieg und Pleitenserie, drei Übungsleiter, eine Trainerentlassung im Urlaub, zwei Dutzend eingesetzte Spieler, verletzte Stürmer und ein standhafter Abwehrspieler – bunter als beim SC Twistringen kann eine Fußball-Halbserie nicht sein. Oder, um es mit Michael Schultalbers Worten zu sagen: „Zum Vergessen.“

Da Schultalbers aber kein oberflächlicher oder negativ eingestellter Mensch ist, geriet seine Analyse später noch differenzierter. Dass er überhaupt die Analyse machte, war im Sommer nicht geplant. Im übrigen hatte er auch schon im vergangenen Sommer die Analyse machen dürfen. Auch das war ein halbes Jahr vorher nicht so geplant gewesen. Beides hängt mit ungeplanten Veränderungen auf der Trainerbank zusammen. Dass es die in diesem Maße überhaupt beim SCT gibt, spielt bei der sportlichen Entwicklung auch eine Rolle. Das sagt natürlich keiner vom SCT, darf aber nicht unerwähnt bleiben. Nachdem Walter Brinkmann vor etwa einem halben Jahr nicht mehr wollte und Schultalbers mit Danny Lange zusammen eingesprungen war, übernahm im Sommer Friedhelm Famulla, ein bekannter und erfahrener Coach. Doch nach einem guten Saisonstart lief es überhaupt nicht rund und der SCT entschied sich zu einer Trennung. Neuer Trainer wurde mit dem erfahrenen und bekannten Uwe Küpker ein Routinier, der das Team neben dem Team behielt, zu dem eben auch Schultalbers als Co-Trainer und Analyst gehört.

Der baut auf die Saisonvorbereitung, sagt aber auch klar: „Wir erwarten Antworten von den Jungs.“ Antworten auf eine Hinrunde, in der vieles unglücklich lief, im der das wirklich junge Team aber auch allzu oft mit einer falschen Einstellung aufgetreten sei. Gemeint ist damit übrigens nicht eine mangelnde Trainingsbeteiligung oder ähnliches. Vielmehr traten die Blaumeisen in den Spielen oft nicht so engagiert, so kämpferisch, so konstant auf wie es in der Bezirksliga nötig ist und wie es in der Bezirksliga die meisten Gegner zeigen. Bestes Beispiel sei die Niederlage in Diepholz gewesen. Der SCT hatte schon ein paar mal in Folge verloren. „Und da treffen wir nach einigen schweren Spielen auf einen Gegner, dem wir fußballerisch eigentlich überlegen waren. Alle haben dieses Spiel als Wendepunkt gesehen“, erklärt der Co, der bei dieser Partie den urlaubenden Famulla vertrat. „Diepholz zeigte uns, wie man kämpft. Und wir schauten zu.“ Nun war dieser Auftritt nur ein Teil des Negativstrudels, der den SCT erfasste. Aber er war exemplarisch. „Vielleicht haben wir uns auch von einigen guten Ergebnissen blenden lassen.“ So hätte der SCT gegen das Spitzenteam aus Mühlenfeld zur Pause deutlich zurück liegen müssen, holte aber mit dem 1:1 sogar einen Punkt. An diesem vierten Spieltag schwebten die Twistringer noch in höchsten Tabellenregionen. Mit 8:0 wurde am ersten Spieltag der TSV Okel vom Platz gefegt – der SCT war Spitzenreiter. Das 2:4 gegen den SV Heiligenfelde wurde mit einem 6:2 gegen Steimbke beantwortet. Die gute Rückrunde der Vorsaison schien sich fortzusetzen. Die Torflut von 16 aus drei Spielen wurde allerdings später relativiert, denn bis zur Winterpause traf der SCT nur noch 13 weitere Male.

Das lag auch an den Ausfällen im Sturm. Maciej Ciupka hörte aus privaten Gründen ganz mit dem Fußball auf und Christoph Hainke, so etwas wie der Spieler der vergangenen Saison, riss am letzten Spieltag das Kreuzband. Julian Fuhrmann bekam wegen Schulterverletzung einige Monate Sportverbot. Fuhrmann wird in der Vorbereitung wieder dabei sein und auch Christoph Harms, der verletzungsbedingt nur sieben Spiele absolvierte, steht dann wieder zur Verfügung. „Das hilft uns in der Offensive ungemein“, so Schultalbers, der eigentlich mit anderen Zielen gestartet war. „Wir wollten in der Offensive für Furore sorgen.“ Ein weiteres Manko hat der Trainer in der Abwehr ausgemacht, die die Gegner teilweise zu Toren einlud. „Phil Brunkhorst in der Innenverteidigung war trotzdem unser bester Mann. Ruhig und besonnen. Der hat alles zusammengehalten und konnte einem manchmal schon leid tun.“

Im Tor setzte der SCT das Wechselspiel nur teilweise fort. Denn Mark Schultalbers zog sich eine Blessur zu und spielte seit Wochen nicht mehr. Deshalb kam Jannik Blome zu zwölf Einsätzen. Trotz der eingesetzten 24 Spieler konnten die Trainer auf einen festen Stamm bauen. Neun Akteure kamen zu 15 und mehr Einsätzen. „Wir haben zum Glück Verstärkung aus der Zweiten und aus der A-Jugend bekommen“, die dann den Kader auffüllten. Besonders zu erwähnen sei Nico Timme. Der kam spät dazu und wurde Stammspieler, auch weil seine Einstellung sofort gestimmt habe. Da ist es wieder das Thema der Themen beim SCT. „Die Jungs dürfen noch lernen, müssen das aber auch“, so Schultalbers. „Jedes Jahr in der Bezirksliga hilft ihnen.“ Da soll der SCT auch ab nächsten August weiter spielen. Neun Punkte beträgt der Rückstand – schwierig aber nicht unmöglich, zumal die Liga ausgeglichen ist wie lange nicht.