Trat nicht nur als Torschütze in Erscheinung, sondern auch als Defensivzweikämpfer: Twistringens Christoph Harms (r.). (Jonas Kako)

Seckenhausen/Twistringen. Es läuft weiterhin wie geschmiert für den Fußball-Bezirksligisten SC Twistringen: Durch das 4:1 (1:0) bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst feierten die Blaumeisen bereits ihren vierten Pflichtspiel-Triumph in Folge. Doch damit nicht genug: Die Twistringer übernahmen zudem auch die Tabellenführung. Der Sieg, den Lennart Bors und Christoph Harms mit ihren Doppelpacks herausschossen, hing jedoch lange Zeit am seidenen Faden. Erst in der Schlussphase setzte sich die individuelle Qualität der Gäste durch.

Es war der SCT, der zu Beginn der Partie den Ton angab. Lennart Bors setzte sich auf der rechten Seite durch, doch sein Zuspiel in die Mitte erreichte nicht den richtigen Adressaten (2.). Kurz darauf zirkelte Mannschaftskapitän Danny Lange ein Zuspiel in den Strafraum. Philipp Meyer schraubte sich hoch, doch sein Kopfball landete am linken Pfosten (6.). Verheißungsvoll ging es aus Twistringer Sicht danach weiter. Nach zu kurzer Abwehr der Seckenhauser Defensive setzte Mathis Weimann seinen Distanzschuss über den Querbalken (24.). Harms verfehlte eine Minute später nur knapp das Tor. Doch nach dreißig Minuten Spielzeit schlug der linke offensive Mittelfeldspieler das erste Mal zu. Maciej Ciupka lief schön ein und passte zu Maurice Künning. Der Linksverteidiger steckte zu Harms durch, der zunächst an Lutterklas scheiterte, dann im zweiten Versuch das Leder schließlich über die Linie brachte. Danach hatten auch die Gastgeber ihre erste Offensivaktion, ein Distanzschuss von Philipp Eggers flog jedoch über das Tor (32.). Auf der Gegenseite kam Ciupka nach einer Lange-Ecke zum Kopfball, doch Innenverteidiger Jan Dahlheuser rettete auf der Linie (35.). Das Glück des Tüchtigen hatten zwei Minuten später SCT-Schlussmann Jannik Blome, der einen Schuss von Eggers zunächst an den Innenpfosten lenkte, von dem der Ball dann zurück in seine Arme trudelte (37.). „Wir haben die erste Halbzeit schon kontrolliert, konnten uns jedoch in vielen Szenen nicht entscheidend durchsetzen. Nach dem Seitenwechsel wollten wir Druck machen, haben allerdings ganz schlecht Fußball gespielt“, bemerkte Twistringens Trainerassistent Thomas Thiede.

Ordentliche Klebe

Ein Flankenball von Felix Marschall leitete den zwischenzeitlichen Ausgleich ein. Routinier Arne Budelmann, in der Halbzeit eingewechselt, stand goldrichtig und köpfte ein (47.). „Wir haben mit unserem letzten Aufgebot lange Zeit Paroli geboten, haben leidenschaftlich gekämpft. Läuferisch haben wir immer am Limit agiert, sodass uns zum Ende hin die Kraft gefehlt hat“, bilanzierte TSG-Coach Dirk Hofmann. Den endgültigen Genickbruch erhielt seine Elf eine Viertelstunde vor dem Abpfiff: Danny Lange zirkelte einen Eckball in den Strafraum, Bors nutzte die Unachtsamkeit in den Reihen der TSG und köpfte zur Führung ein. Das herrlichste Tor an diesem Tag fiel in der 87. Minute. Harms nahm aus der Distanz Maß und das Leder schlug unhaltbar hinter Lutterklas ein. „Er weiß, dass er eine ordentliche Klebe hat“, schmunzelte Thiede. „Ich habe die Lücke gesehen und wollte einfach mal einen draufhauen“, lächelte Harms, der am Tag vor dem Spiel seinen 20. Geburtstag gefeiert hatte und sich mit seinen beiden Treffern nachträglich selbst beschenkte. Mit dem Saisonstart seiner Mannschaft ist der offensive Mittelfeldakteur vollauf zufrieden. „Die Siege geben ordentlich Rückenwind. Die nächste Aufgabe am kommenden Mittwoch beim TuS Sudweyhe können wir mit viel Selbstvertrauen angehen“, ergänzte Harms, der vor der Saison vom Ortsrivalen SV Mörsen-Scharrendorf gekommen war.

Offensivpartner Bors konnte sich in der Schlussphase ebenfalls noch als doppelter Torschütze feiern lassen. Einen eigentlich schon verloren geglaubten Ball erkämpfte er sich von Jan Dahlheuser zurück. In seiner unnachahmlichen Art versenkte Bors daraufhin die Kugel flach im rechten Eck (89.). Es war bereits das siebte Pflichtspieltor in der noch jungen Saison für den Ausnahmestürmer. „Unser Sieg war dennoch hart erkämpft. Ich glaube schon, dass die Seckenhauser zum Schluss ziemlich platt waren“, sagte Thiede, dessen Team aufgrund der um zwei Treffer besseren Tordifferenz gegenüber der Reserve des TuS Sulingen die Tabellenspitze eroberte.