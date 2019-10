Die Diepholzer freuen sich, die Twistringer (Nr. 4: Phil Brunkhorst) dagegen sind bedient: Es war ein Bild mit Symbolcharakter nach dem Schlusspfiff. (Braunschädel)

Twistringen. Für die Fußballer des SC Twistringen brechen in der Bezirksliga Hannover schwere Zeiten an. Nach der unerwarteten 1:2 (0:0)-Niederlage gegen das Ligaschlusslicht SG Diepholz warten die Blaumeisen seit nunmehr neun Spieltagen auf einen dreifachen Punktgewinn und versinken immer tiefer im Tabellenkeller.

Zunächst versuchte es Twistringens Stürmer Lennart Bors nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte mit einem Heber, der neben dem Tor landete (5.). Doch spätestens nach dieser Szene waren die Gäste am Drücker. Sie legten wesentlich mehr Biss an den Tag als die Hausherren. „Die Diepholzer haben den Kampf von Beginn an besser angenommen“, beobachte SCT-Co-Trainer Michael Schultalbers, der den im Urlaub weilenden Coach Friedhelm Famulla vertrat, richtig. Die Verunsicherung war aufseiten der Gastgeber, die sowohl im spielerischen, kämpferischen als auch läuferischen Bereich arg enttäuschten, nach den letzten Negativerlebnissen deutlich zu spüren. SG-Akteur Daniel Lembcke hatte freie Schussbahn, zielte nach Vorarbeit von Thomke Diesselberg jedoch aus acht Metern vorbei (15.). Drei Minuten später fällte Schiedsrichter Jona-Niklas Krause (Sulingen) eine mehr als zweifelhafte Elfmeterentscheidung zugunsten der Diepholzer. Luca Vogt kam dabei nach einem Zweikampf mit Jonas Wilkens zu Fall. Twistringens Keeper Mark Schultalbers parierte zwar den Strafstoß von Lembcke, hatte sich dabei nach Ansicht des Schiedsrichtergespanns jedoch zu früh bewegt. Den zweiten Versuch jagte Lembcke dann über den Querbalken.

Einzig Bors strahlte bei den Gastgebern Torgefahr aus. So auch in der 32. Minute, als er nach Pass von Maurice Künning an SG-Schlussmann Cederick Heuer scheiterte. Nach einem langen Schlag schlug der Twistringer Torgarant, der plötzlich blank stand, dann doch zu (56.). Doch trotz der Führung legte sich die Verunsicherung beim SCT nicht. „Unsere Spieler haben ihre Qualität nicht auf den Platz gebracht“, kommentierte Michael Schultalbers. Lembcke lief schließlich in einen Flankenball von Bennet Wünning und traf aus vollen Lauf heraus zum Ausgleich in den Winkel (75.). Eine Minute später machte ein Treffer von Merlin Michaelis den Diepholzer Doppelschlag perfekt (76.). Von diesen beiden Nackenschlägen erholten sich die Gastgeber nicht mehr. „Spätestens jetzt sollte jedem bewusst sein, dass wir uns mitten im Abstiegskampf befinden. Unsere Aufgabe als Trainerteam wird es jetzt in der kommenden Woche sein, die Jungs wieder aufzubauen“, sagte Michael Schultalbers.