Extrem wichtiger Sieg im Kellerduell: Der SC Twistringen (links Nico Timme) bezwang den TSV Okel (r. Rico Volkmann) mit 2:0. (Braunschädel)

Okel. Das war überlebenswichtig für den tief im Abstiegssumpf steckenden Fußball-Bezirksligisten SC Twistringen! Die Mannschaft um Neutrainer Uwe Küpker siegte beim TSV Okel mit 2:0 und konnte den Abstand in der Tabelle zu den Gastgebern, die momentan den Relegationsrang belegen, auf fünf Punkte verkürzen. Doch nicht nur das Ergebnis stimmte mutig. Auch fußballerisch zeigte sich der Drittletzte im Vergleich zu den Vorwochen stark verbessert, legte kämpferisch alles in die Waagschale. Keine Frage, der SCT ist zurück im Geschäft im Kampf um den Klassenerhalt.

„Ich bin top zufrieden“, sagte Küpker kurz nach dem Abpfiff und überließ die Analyse anschließend seinem Co-Trainer Michael Schultalbers, der in den vergangenen Wochen nicht um seinen Job zu beneiden war. Schultalbers fielen nach dem Schlusspfiff zentnerschwere Lasten von den Schultern. „Die Erleichterung ist riesengroß. Das war ein hochverdienter Sieg. Diesen Einsatz, Kampf und Willen wünschen wir uns im Abstiegskampf“, lobte Schultalbers seine siegreichen Akteure, die auch den ersten Torschuss der Partie abfeuerten. Doch Maurice Künning setzte seinen Freistoß weit über das Tor (2.). Die Gäste dominierten weiter das Geschehen. René Brinkmann setzte sich auf der linken Seite durch und legte das Leder in die Mitte. Dort unterlief Okels Benjamin Pinzer fast ein Eigentor, doch TSV-Keeper Lucas Feldmann warf sich im letzten Moment auf den Ball. Es sollte nicht die letzte Szene des Twistringer Linksverteidigers René Brinkmann gewesen sein. Dann spielte Mathis Weimann einen schönen Pass auf Stürmer Lennart Bors, der allerdings an Feldmann scheiterte (5.).

Frühe Umstellung in der Abwehr

In Minute neun schließlich die erste Offensivaktion der Gastgeber, doch Marvin Zwieblers Schuss landete über dem Querbalken. Auch Marlon Rehyers Schuss war leichte Beute für Twistringens Torhüter Jannik Blome. Danach verletzte sich Reyher und musste aufgrund einer Zerrung frühzeitig raus (16.). „Wir mussten unsere Abwehr dadurch früh umstellen“, sagte Okels Coach Lutz Schröder. Auf seine Innenverteidiger Manic Alms und Ralf Hüneke hatte er ohnehin verletzungsbedingt verzichten müssen, jetzt gesellte sich auch noch Rechtsverteidiger Reyher hinzu. Seine Position nahm Leon Helmke ein, der zuvor auf der linken Verteidigerposition agierte. Der eingewechselte Richy Rabba rückte auf die linke Abwehrseite. An der Dominanz der Twistringer änderte sich nichts. Kapitän Philipp Meyer erzielte nach Flanke von Marco Obst ein Abseitstor (20.). Acht Minuten später hielt Thorben Deepe aus der Distanz drauf, doch Feldmann lenkte den Ball über die Latte (28.). Nach einer schönen Kombination zwischen Bors, Brinkmann und Nico Timme schob anschließend Künning die Kugel am Tor vorbei (30.). Vier Minuten später versuchte es Künning aus der Distanz, doch der Ball landete knapp über dem Tor. Die letzten beiden Gelegenheiten im ersten Abschnitt gehörten den Okelern. Zwieblers Schuss landete links neben dem Tor (45.+1), dann beförderte Rico Volkmann die Kugel nach Freistoß von Manuel Hopp über den Kasten (45.+2).

Kurz nach Wiederanpfiff gelang den Twistringern die erlösende Führung. Der aufgerückte Brinkmann scheiterte zunächst noch mit seinem stärkeren rechten Fuß an Feldmann, mit seinem schwächeren linken platzierte er das Leder anschließend ins Tor. „Ich bin eigentlich selten soweit vorne zu finden. Ich hoffe, dass nach den letzten vielen Negativerlebnissen mit diesem Sieg die nötige Lockerheit zurück ist“, erzählte der Linksverteidiger. Bors hätte danach den Sack zumachen müssen, scheiterte jedoch an Feldmann (54.). Später erlief Bors einen zu kurz geratenen Rückpass von Hopp, doch wieder parierte Feldmann (68.). Weimanns abgefälschter Schuss landete am Okeler Pfosten (71.). Schließlich war es Routinier Nico Timme, der nach Vorlage von Bors mit einem strammen Schuss die Entscheidung herbeiführte (80.). „Das 2:0 müssen wir eher machen. Wichtig war jedoch die gute Leistung. Schön, dass die Mannschaft neuen Mut gefasst hat“, berichtete Schultalbers. Das Twistringer Trainergespann hatte die Mannschaft defensiver eingestellt, dafür eine Offensivkraft geopfert. Für Lutz Schröder gab es am Erfolg der Gäste nichts zu deuteln: „Einen Sieg hätten wir heute nicht verdient gehabt. Uns fehlte die Frische und Bereitschaft.“