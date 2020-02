Jasmin Ebenthal und der SC Twistringen spielen eine starke Bezirksklassen-Saison. (Braunschädel)

Twistringen. Manchmal ist ein Schritt zurück genau das Richtige, um keine wichtigen Schritte auszulassen. So sieht es zumindest Feenja Jürgens. Die Trainerin kann der Volleyball-Bezirksklasse, in der ihre Truppe in dieser Saison aufschlägt, jedenfalls genauso viel abgewinnen wie der Bezirksliga, in der die Delmestädterinnen noch im Vorjahr aktiv waren. Eine Liga tiefer fällt der Umbruch nicht so schwer. Bislang ist er sogar kaum zu spüren: Der SCT ist nämlich Tabellenführer.

Am meisten überrascht das die Twistringerinnen wohl selbst. In dieser Rolle hatten sie sich nach elf von 16 Spielen nicht gesehen. Das liegt auch daran, dass sich das Gesicht der Mannschaft etwas verändert hat. Rena Schütte und Trainerin Jürgens spielen nun beim VC Nienburg. Dort kämpfen sie um den Aufstieg in die Oberliga. Als Leistungsträgerinnen auf dem Feld fehlen sie Twistringen zweifelsohne. Nachgerückt sind vier junge Spielerinnen. Dieses Quartett fügte sich allerdings in Windeseile ins Teamgefüge ein. „Dass es so schnell geht, konnten wir nicht erwarten – vom Menschlichen als auch vom Spielerischen nicht“, hat Jürgens registriert, dass ihr Team auch abseits des Spielfeldes gut harmoniert. Auch das ist ein Mosaikstein des Erfolgs. „Der Kader ist jetzt perfekt mit zwölf Spielerinnen. Wir sind auf jeder Position gut und stark besetzt.“

Beim SCT stimmt also die Mischung. Und zwar so gut, dass er sich bis auf Rang eins vorgespielt hat. Acht Siege stehen zu Buche. Durch die 3:0-Erfolge über Stadthagen und Hassel/Eystrup erklommen die Twistringerinnen zuletzt die Spitze. Besonders in eigener Halle sind sie nicht aufzuhalten: Alle sechs Heimspiele gewannen sie. Auch ein Verdienst der zahlreichen Zuschauer, findet Jürgens. „In Twistringen ist die Unterstützung von den Zuschauern top. Das hat vergleichbar keine andere Mannschaft in der Liga.“

Dichtes Gedränge an der Spitze

Die Erfolgsserie, die gute Teamchemie und eine hohe Trainingsbeteiligung tragen dazu bei, dass sich beim SCT zum Selbstbewusstsein auch eine gewisse Lockerheit gesellt hat. „Der Kopf ist frei. Das tut unserem Spiel gut“, sagt Jürgens. Ihre Mannschaft spielt variabel und entschlossen. Auch die Tabellenführung lege keinen Druck auf die Schultern ihrer Spielerinnen. „Wir sind nicht die Mannschaft, die aufsteigen muss. Außerdem kann bis zum Saisonende noch einiges passieren“, weiß Jürgens, wie eng es in der Spitzengruppe zugeht. Der Tabellenzweite Aschen/Drebber ist punktgleich mit dem SCT, hat aber zwei Spiele weniger ausgetragen. Auch erst bei neun Partien steht Hassel/Eystrup als Dritter, die Ausbeute ist mit 20 Punkten ähnlich gut wie die des Topduos. Ebenfalls noch im Titelrennen: Team Schaumburg II mit 20 Zählern und elf Spielen. Nur der Meister steigt direkt auf, der Vize geht in die Relegation.

An diese Szenarien verschwenden die Twistringerinnen keine Gedanken. Die Bezirksliga ist noch ein gutes Stück entfernt. Am kommenden Wochenende muss sich der SCT erst einmal in Aschen behaupten. „Wir können jeden Gegner schlagen“, ist Jürgens überzeugt. Am Ende der Saison muss trotzdem nicht unbedingt der Aufstieg stehen. „Wir können auch mit Platz drei ganz gut leben“, sagt die Trainerin. Die Bezirksklasse biete insbesondere ihren jüngeren Spielerinnen gute Entwicklungsmöglichkeiten. „Hier können sie Erfahrung sammeln gegen gleichwertige Gegner und gleichzeitig Erfolg haben“, betont sie. Um Fuß zu fassen sei das ganz gut. Jung, frisch und erfolgreich kommen die Volleyballerinnen des SC Twistringen momentan daher. Das dürfe man ruhig länger als eine Saison auskosten, findet Jürgens. Einen Schritt nach vorn kann ihr Team auch in der Bezirksklasse machen.