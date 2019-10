SC Twistringen: Mit Tatendrang – aber auch Realismus

Twistringer Jubel hat es schon lange nicht mehr gegeben. Unter Uwe Küpker soll sich das ändern. (Thorin Mentrup)

Twistringen. Diese Lösung ist naheliegend – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Denn Uwe Küpker, der neue Trainer der Bezirksliga-Fußballer des SC Twistringen, ist nicht nur in der Stadt seines Klubs verwurzelt, sondern wohnt auch noch unweit von Stefan Funke, dem Fußballspartenleiter des SCT. „500 Meter Luftlinie vielleicht“, mutmaßt Letztgenannter und fügt hinzu: „Die Wege werden also noch ein bisschen kürzer.“ Darüber hinaus kennt Küpker große Teile der Mannschaft persönlich. „Er ist einer der Wenigen, die uns jetzt sofort helfen können“, erklärt Funke, warum der Neue, der vielmehr ein alter Bekannter ist, in seinen Augen die perfekte Lösung ist, um die auf den drittletzten Rang abgerutschten Blaumeisen wieder in die Spur zu bringen.

„Viel Zeit“, das weiß Küpker, „haben wir nicht.“ Er kehrt mit viel Tatendrang zum SCT zurück, aber auch in einer Phase, in der sechs Spiele in viereinhalb Wochen anstehen. „Da müssen wir punkten, so gut es geht“, sagt der neue Chef der Blaumeisen. Große Veränderungen könne er in dieser kurzen Zeit nicht mehr herbeiführen. Das sieht er realistisch. „Dafür braucht man schon eine Vorbereitung über mehrere Wochen. In der Rückserie müssen wir funktionieren“, denkt er eher langfristig. Im Frühjahr soll seine Elf nach seinen Vorstellungen agieren können. Doch wie kann er sofort helfen? „Es geht darum, wieder eine positive Stimmung reinzubringen.“

Wie Vertriebsleiter Küpker, der 2009 mit den Twistringern in die damalige Bezirksoberliga aufstieg, sein Team anpacken muss, das weiß er ganz genau. Er kennt die meisten Spieler, hat in seinen sieben Jahren in der SCT-Jugendarbeit und drei Jahren im Herrenbereich auch schon mit einigen Vätern seiner jetzigen Kicker zusammen auf dem Platz gestanden. Wie im Fall seines Neffen Phil Brunkhorst, der eine der Stützen in der Abwehr des SCT ist: Dessen Vater Rainer trainierte Küpker ebenso wie den von Jonas Wilkens. Henrik hatte er unter anderem in Rehden unter seinen Fittichen. „Ich kann das alles gar nicht aufzählen“, sagt Küpker über die etlichen Verbindungen zur aktuellen Mannschaft.

Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Fußball in der Region mit Stationen unter anderem auch in Syke und Mörsen sei ihm der Abstiegskampf nicht neu. Einen Trainerjob hatte Küpker nach seinem Aus beim TSV Wetschen, gegen den er am Sonnabend sein erstes Spiel als SCT-Coach bestreiten wird, im Jahr 2016 „eigentlich nicht“ gesucht. Abgeschlossen hatte er mit dem Fußball allerdings auch nicht. „Es war nicht so, dass ich zu Hause auf der Couch lag und Bundesliga geschaut habe. Ich war viel unterwegs“, war der B-Lizenzinhaber auf etlichen Plätzen der Region zu finden. Er schaute unter anderem beim TuS Sulingen vorbei, aber auch bei seinem Ex-Verein VfL Oythe, der im Vorjahr noch in der Oberliga Niedersachsen spielte. Zudem hat er einen guten Draht zu Henning Rießelmann, der derzeit den TuS BW Lohne, den Tabellenzweiten der Landesliga Weser-Ems, trainiert und eine Agentur aufgebaut hat, die sich auf die Organisation und Durchführung von Freundschaftsspielen, Trainingslagern sowie die Unterstützung bei der Internationalisierung spezialisiert hat und in diesem Zusammenhang etliche Profivereine in Deutschland betreut. Fußball war und ist immer ein Thema bei Küpker. Und auch einige Spiele der Twistringer verfolgte er, zuletzt die Duelle gegen Diepholz (1:2) und Sulingen II (0:4), die zur Trennung von seinem Vorgänger Friedhelm Famulla führten. Mit der schwierigen Situation der Blaumeisen ist er also bestens vertraut. Nun, nach seiner Zusage am Montagabend, beginnt für ihn die Arbeit im Detail.Grundsätzlich sieht Küpker in Twistringen keine schlechten Voraussetzungen. „Das ist eine sehr junge Truppe mit Entwicklungsmöglichkeiten. Die A-Jugend spielt in der Landesliga. Das ist ein guter Unterbau für einen Bezirksligisten.“ Doch es gibt auch ein Aber: „Im Kader fehlt die Mittelachse der 25-, 26- und 27-Jährigen. Für die jungen Spieler ist es eine Situation, die viele noch nicht durchlebt haben. Da fehlt die Erfahrung, wie man damit umgeht. Das Nervenkostüm wird durch die Nicht-Siege auch nicht besser.“

Was bleibt also? Viele Gespräche führen – und gemeinsam mit Co-Trainer Michael Schultalbers, den Küpker als gute Seele bezeichnet, die Erfahrung ausspielen, um schnell zu punkten. In der Vorbereitung auf die Rückserie kann Küpker das Team auf seine Ideen einstimmen.