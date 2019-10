SC Twistringen: Uwe Küpker übernimmt

Uwe Küpker stand bereits beim SCT an der Seitenlinie. Hier ein Bild aus dem Frühjahr Jahr 2009. (Udo Meissner)

Twistringen. Der SC Twistringen hat eine schnelle Lösung gefunden und am Montagabend einen Nachfolger für Trainer Friedhelm Famulla vorgestellt: Uwe Küpker wird den tief im Abstiegskampf steckenden Fußball-Bezirksligisten übernehmen, wie Stefan Funke, Leiter der Twistringer Fußballsparte, bestätigte. Am Abend wurde die Mannschaft informiert, am Dienstag wird der neue Coach zum ersten Mal das Training leiten.

Küpker hat die Twistringer bereits trainiert, damals spielten sie noch in der Bezirksoberliga. In der Region ist er auch durch seine Engagements beim TuS Syke, beim SV Mörsen-Scharrendorf und beim TSV Wetschen bekannt. Auch beim VfL Oythe stand der B-Lizenzinhaber bereits an der Seitenlinie. „Die Lösung mit Uwe liegt auf der Hand“, meinte Funke. Zum einen sei da, dass Küpker in Twistringen wohne, die Häuser der beiden trennen „vielleicht 500 Meter Luftlinie“, wie der Spartenleiter feststellte. Die Wege werden also noch ein Stück kürzer. Küpker ist zudem mit schwierigen Situation der Mannschaft vertraut.

Darüber hinaus kennt er etliche Spieler des Teams persönlich. Einer der Leistungsträger, Phil Brunkhorst, ist sein Neffe. „Außerdem ist Uwe ein echter Fachmann und einer der wenigen Trainer, die uns sofort weiterhelfen können. Er bringt den Spaß zurück, arbeitet aber trotzdem mit Akribie und Fleiß“, fügte Funke an. Das sei in dieser Situation ganz wichtig. Nur Druck sei keine Lösung. „Das erzeugt nur Gegendruck.“ Sprich: Küpker sei der richtige Mann in der jetzigen Situation mit zehn Spielen in Serie ohne Sieg und dem Absturz auf den drittletzten Tabellenplatz. Der erfahrene Coach soll helfen, das Ruder herumzureißen. Laut Funke bedeutet das erst einmal, den Relegationsplatz zu erreichen. Den hat derzeit der nur zwei Punkte bessere TSV Okel inne, vom rettenden Ufer trennen die Twistringer derzeit acht Zähler. Der Weg dorthin wird also ein ganzes Stück länger. Gehen wollen ihn die Twistringer mit Küpker.

Als Feuerwehrmann will Funke das Engagements des neuen Mannes nicht verstanden wissen. „Wir wollen längerfristig zusammenarbeiten“, betonte er. Wie lang genau, darüber habe man noch keine genaue Absprache getroffen. Erst einmal genieße der Klassenerhalt höchste Priorität. „Dann kann man sich im Winter oder im Frühjahr nochmal in Ruhe zusammensetzen.“ Küpker zur Seite stehen wird weiterhin Michael Schultalbers. Der Co-Trainer bestätigte, dass er in seiner Rolle dem Verein erhalten bleibt. Sein erstes Punktspiel wird der neue Coach am kommenden Sonnabend bestreiten. Dann empfangen die Twistringer den TSV Wetschen.

