Langenhagen/Twistringen. Mit einer schon fast erwarteten 3:9-Auswärtsniederlage beim Meister SSV Langenhagen hat die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des SC Twistringen die Saison in der Bezirksoberliga Nord beendet. Im Klassement liefen die Delmestädter mit 13:23 Punkten auf dem sechsten Rang ein. Der Ligaverbleib war bereits vor dem letzten Spiel gesichert, weil Schlusslicht und Absteiger TSV Engensen in der Vorwoche nicht zum Duell mit dem SCT angetreten war. Mit 9:0 wurde die Partie für die Twistringer gewertet, Engensen musste dagegen noch eine vom Verband ausgesprochene Strafe von 150 Euro zahlen. Nach dem letzten Platz im Vorjahr konnte sich der SCT in der gerade beendeten Spielzeit deutlich steigern.

Beim Landesliga-Aufsteiger SSV Langenhagen, der schon das Hinspiel im Herbst in Twistringen klar mit 9:5 für sich entschieden hatte, hingen die Trauben erwartungsgemäß sehr hoch für die SCT-Asse. Die Gastgeber wurden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Sie gewannen alle drei Eingangsdoppel. Die Niederlage in einigermaßen erträglichen Grenzen halten konnten die Twistringer Jens Kramer mit einem knappen 12:10-Viersatzsieg in der Mitte gegen Markus Anke, Felix Kramer im unteren Paarkreuz mit einem 3:2-Fünfsatzerfolg über den Ersatzspieler Manuel Vollmer und Hendrik Wiese im Spitzenspiel gegen die Nummer eins Marvin Künzel mit einem überraschend klaren Dreisatzsieg.

Bezirksoberliga Nord Herren

SSV Langenhagen - SC Twistringen 9:3

Thomas Lemke/Hassan Shah - Jens Kramer/Dennis Wünschmann 11:5, 11:9, 9:11, 11:8; Marvin Künzel/Markus Anke - Hendrik Wiese/Felix Kramer 11:6, 8:11, 11:9, 11:7; Stephan Groß/Manuel Vollmer - Marvin Kramer/Andreas Leder 11:5, 11:8, 11:7; Künzel - Marvin Kramer 11:6, 11:4, 11:5; Shah - Wiese 11:6, 11:3, 11:6; Groß - Wünschmann 6:11, 11:9, 11:7, 11:1; Anke - Jens Kramer 11:9, 9:11, 9:11, 10:12; Lemke - Leder 14:12, 11:6, 5:11, 12:14, 11:8; Vollmer - Felix Kramer 11:4, 8:11, 8:11, 11:8, 7:11; Künzel - Wiese 5:11, 7:11, 7:11; Shah - Marvin Kramer 11:8, 8:11, 11:13, 12:10, 11:5; Groß - Jens Kramer 11:9, 10:12, 11:8, 9:11, 11:7 EHF