Als Aufsteiger kann der SC Weyhe (links Jonathan Kaiser) mit dem vierten Platz ganz zufrieden sein. (Vasil Dinev)

Weyhe. Die Basketballer des SC Weyhe stehen im Niemandsland der Tabelle in der Bezirksoberliga. Nach dem Aufstieg mussten sich die Schützlinge von Trainer Jonas Klucken erst einmal an die neue Spielklasse gewöhnen. Mit sechs Punkten und dem damit verbundenen vierten Platz ist der Übungsleiter jedoch nicht ganz unzufrieden, auch wenn mehr drin gewesen wäre. „Die jüngste Pleite gegen den TuS Hohnstorf/Elbe ärgert mich aber, da haben wir zwei Punkte liegen gelassen. Die anderen Niederlagen gehen soweit schon in Ordnung“, resümiert Klucken.

Der Übungsleiter hat seine Mannen in der kurzen Winterpause zu einer Mannschaftssitzung gebeten. Der Grund: die mangelnde Trainingsbeteiligung während der Hinrunde. „Wir waren immer so wenige bei den Einheiten, dass wir fast nichts einstudieren konnten“, seufzt Klucken. Und deswegen habe man sich dazu entschlossen, in Zukunft nur noch eine Trainingseinheit pro Woche zu absolvieren. Diese wird dann immer freitags stattfinden. Denn dann wird auch die zweite Herren in der Halle aktiv sein. Doch nicht nur beim Training, sondern auch im Kader gibt es Veränderungen: In der Rückrunde muss der Coach auf Florian Hollmann verzichten. Den Leistungsträger zieht es zurück zu den Weser Baskets in die Regionalliga.

Dagegen wird der SC Weyhe ohne einen Neuzugang auskommen müssen. „Ich bin mit zwei bis drei Spielern in Gesprächen, aber wenn dann werden sie erst zur neuen Saison dazustoßen“, betont Klucken, der sich vor allem in der Offensive mehr Kreativität wünscht: „Die Laufwege stimmen noch nicht. Wir sind noch nicht so eingespielt, wie ich es mir gerne gewünscht hätte.“ Was aber natürlich auch daran liegt, dass immer wieder ein anderer Kader zur Verfügung stand und viele Stammkräfte ausfielen.

Die zweite Halbserie beginnt der SC Weyhe gegen den Tabellendritten Bremer TV Friesen. In der Hinrunde kamen die Klucken-Schützlinge noch chancenlos mit 80:98 unter die Räder. Diesmal erwartet der SCW-Coach jedoch einen engeren Ausgang: „Wir dürfen sie nicht ins Spiel kommen lassen, müssen viel früher attackieren.“