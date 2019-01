Meik Evers bewies in seinem Einzel Nervenstärke. (Jonas Kako)

Weyhe. Vier Spiele haben die Badmintonspieler des SC Weyhe noch vor der Brust. Nach dem 4:4-Remis gegen die BTS Neustadt I steht für Mannschaftssprecher Lothar Kattner eines bereits fest: „Mit dem Abstieg dürften wir nichts mehr zu tun bekommen.“ Dafür war der Auftritt gegen den Spitzenreiter zu stark. Letztlich war sogar ein Sieg möglich.

Kattner selbst hatte den entscheidenden Punkt zum 5:3 für sein Team auf dem Schläger. In seinem Einzel gegen Alexander Stechow führte er im entscheidenden dritten Satz bereits mit 20:19 und hatte Matchball, gab das Spiel am Ende allerdings noch mit 20:22 ab. „Das war extrem bitter. Ich weiß gar nicht, wann mir so etwas zum letzten Mal passiert ist“, ärgerte sich der Mannschaftssprecher über seine Niederlage. Nach dem klar verlorenen ersten Satz sicherte er sich den zweiten Durchgang problemlos mit 21:16. Auch danach kontrollierte Kattner die Partie, die allerdings eng blieb. Beim 16:16 kündigte sich ein Herzschlagfinale an. Der Weyher musste seinen Gegner auf 16:19 davonziehen lassen, drehte aber den Spieß um und punktete vier Mal in Folge. Zum Sieg reichte die knappe Führung dann allerdings nicht mehr. „Wir hätten es schaffen können. Andererseits haben wir gezeigt, dass wir als Aufsteiger auch mit den Spitzenmannschaften mithalten können“, war Kattner letztlich zufrieden.

Zuvor hatten die Weyher das Damendoppel mit Claudia Bekedorf und Maxi Landowski wie erwartet abgegeben. Pech hatten auch Kattner und Kai Müscher, die sich mit 19:21 und 18:21 ganz knapp geschlagen geben mussten. Meik Evers und Marc Kosten, die schon beim Neujahrsturnier in Oslebshausen Seite an Seite gewonnen hatten, zeigten auch im Punktspielbetrieb, das sie zu den besten Doppelpaarungen der Liga gehören. Sie punkteten in zwei Sätzen für ihr Team. Landowski verlor zwar danach das Dameneinzel, doch noch war für die Gastgeber alles möglich. Ihre Punktgaranten kamen ja noch: Müscher/Bekedorf brachten ihr Team im gemischten Doppel in drei Sätzen wieder heran, Kosten siegte souverän im Einzel, während Evers mit 21:19 im dritten Durchgang große Nervenstärke unter Beweis stellte – 4:3 für den SCW. Kattner konnte die Steilvorlage zwar nicht verwerten, ein Fingerzeig an die Konkurrenz war der Punkt dennoch. „Unser Saisonziel, die Klasse zu halten, haben wir fast schon erreicht“,freute sich Kattner. Mit Maxi Landowski, die in Oslebshausen bereits an der Seite Bekedorfs gespielt hatte, steht nun ebenfalls die nötige Verstärkung bereit. „Maxi ist eine junge Spielerin, die wir jetzt durch Trainingsfleiß an die Liga heranführen wollen“, sieht Kattner im Aufbau Landowskis ein langfristiges Projekt schon im Hinblick auf die kommende Saison, die im September beginnt.

Verbandsliga Bremen

SC Weyhe - BTS Neustadt I 4:4

Lothar Kattner/Kai Müscher - Lars Kröger/Matthis Laudan 19:21, 18:21; Meik Evers/Marc Kosten - Alexander Stechow/Tobias Markus 21:17, 21:17; Claudia Bekedorf/Maxi Landowski - Sinja Lindemann/Natalie Mielczarek 15:21, 8:21; Evers - Kröger 20:22, 21:17, 21:19; Kosten - Markus 21:10, 22:20; Kattner - Stechow 9:21, 21:16, 20:22; Landowski - Lindemann 4:21, 5:21; Müscher/Bekedorf - Laudan/Mielczarek 21:13, 15:21, 21:10 THR