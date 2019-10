Weyhes Jonathan Kaiser (links) überzeugte mit 26 Punkten, hatte großen Anteil am ersten Saisonsieg. (Vasil Dinev)

Weyhe. Das zeugt von einem extrem großen Zusammenhalt: Mit nur acht Spielern, darunter auch Trainer Jonas Klucken, ging der SC Weyhe in der Basketball-Bezirksoberliga die Begegnung gegen den TV Jahn Walsrode an. Doch von den akuten Personalsorgen ließen sich die Weyher nicht unterkriegen, bezwangen den Kontrahenten am Ende deutlich mit 99:78 (55:36) und heimsten so den ersten Sieg der noch jungen Saison ein.

Thore Logan Boyce, Maik Lindemann, Jonathan Schmedemann, um nur drei Namen zu nennen: Der SC Weyhe musste im Heimspiel auf einige seiner Leistungsträger verzichten. „Ich hoffe, dass in den kommenden Spielen dann wieder einige dabei sein werden“, so Klucken. Doch von der fehlenden Qualität war zu Beginn nichts zu sehen. Denn die Hausherren kombinierten sich fröhlich nach vorne, sprühten gerade so vor Spielfreude. „Wir haben sehr gut miteinander harmoniert“, freute sich der Trainer über die gelungenen ersten Minuten. Relativ zügig lag der SC Weyhe mit 16:2 in Front, ließ auch in der Defensive nur wenig anbrennen. Doch wie aus dem Nichts schlich sich der Schlendrian in das Spiel der Weyher ein. Es wurden nun nicht mehr die Wege gemacht wie noch zu Beginn. So konnte der TV Jahn Walsrode bis auf 16:15 herankommen, doch genauso schnell eilte der Gastgeber auch wieder davon – 32:21 nach dem ersten Viertel.

TV Jahn holt im dritten Viertel auf

Mit viel Dampf startete der SC Weyhe auch in das zweite Viertel. Viele leichte Punkte gelangen den Schützlingen von Klucken in Folge. „Es war auch nicht unsere Intention, auf die Dreier zu gehen. Und so ging der Plan ja auch anscheinend auf“, betont der Übungsleiter. Zwar waren die Walsroder mit mehr Akteuren angereist, doch bis zur Pause kamen die zehn Spieler des TV Jahn punktetechnisch nicht mehr heran. Ganz anders im dritten Viertel: Zwischenzeitlich lagen die Hausherren mit 32 Zählern in Front, doch nach einem kleinen Zwischentief schmolz der Vorsprung auf zehn Punkte. „Das dürfen wir uns nicht gegen jeden Gegner erlauben“, bemängelte Klucken. „Der Akku war dann auch irgendwann am Limit. Wir haben uns zu viele einfache Fehler geleistet, auch bedingt durch die hohe Belastung.“ Allerdings ließ sich der SCW auch von der Aufholjagd nicht beeindrucken, spielte weiter seinen Stiefel herunter und hängte den Kontrahenten in Windeseile wieder ab. „Wir haben das Tempo einfach ein wenig gedrosselt, die Angriffe aber dennoch sauber zu Ende gespielt“, sagte Klucken. Mit einer 74:52-Führung startete der SC Weyhe dann in das Schlussviertel. Und verlor auch das Ziel, den ersten Saisonsieg, weiter nicht aus den Augen. Sehr souverän agierten die Hausherren auch in den letzten zehn Minuten, sodass schließlich ein ungefährdeter 99:78-Erfolg auf der Anzeigetafel stand. Beim ersten Saisonsieg machten vor allem die beiden Weyher Akteure Jonathan Kaiser (26 Punkte) und Florian Hollmann (24 Zähler) auf sich aufmerksam. „Wir haben 35 Minuten einen sehr guten Basketball gezeigt“, lobte Klucken seine Mannen. „Mit mehr Leuten auf der Bank wäre sicherlich auch noch ein höherer Sieg möglich gewesen.“

Platz im Mittelfeld angepeilt

Wie geht es nun für den SC Weyhe weiter in der Bezirksoberliga? Der Tabellenfünfte muss am Sonnabend beim BTS Neustadt II antreten, der zurzeit eine Position hinter der Mannschaft von Klucken steht. „Wir können nur hoffen, dass bis dahin einige Akteure in den Kader zurückkehren werden. Thore wird wohl definitiv noch ausfallen“, meint der Coach. Dennoch könne man sich immer auf die zweite Herrenmannschaft verlassen. „Aufgrund der engen Personaldecke können wir nur einen Platz im Tabellenmittelfeld anpeilen. Ansonsten wäre in dieser Saison auch wohl mehr möglich gewesen“, sagte der Trainer bezüglich des Saisonziels.