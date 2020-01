Dennis Kruslin (am Ball) übernimmt immer mehr Verantwortung und überzeugte in Walsrode. (Jonas Kako)

Walsrode. 2020 ist noch nicht das Jahr der Bezirksoberliga-Basketballer des SC Weyhe. Mit dem 74:93 (48:38) setzte es für den Aufsteiger im zweiten Spiel die zweite Niederlage. Ein Fehlstart, den die Truppe um Jonas Klucken problemlos abtun könnte. Es sind aber nicht nur die Ergebnisse, die SC-Verantwortliche und -Spieler wurmen. Vielmehr sind es die personellen Probleme, die den Weyhern zu schaffen machen. Und das voraussichtlich bis zum Ende der Saison.

Florian Hollmanns Abgang zurück zu den Weser Baskets in die 1. Regionalliga war zweifelsohne schmerzhaft aufgrund der Qualitäten, die der Topscorer (129 Punkte in sieben Spielen, 18,4 im Schnitt) mitbringt. Dass der Wechsel auch weh tun würde, weil es personell eng werden könnte, war dagegen nicht abzusehen. Doch Maik Lindemanns Verletzung am Meniskus, die seine Saison beendet, und nun auch die berufliche Pause, die Erkan Sahbaz bis zum Ende der Spielzeit einlegen muss, haben dafür gesorgt, dass der SC mit einer dünnen Spielerdecke auskommen muss. Weil Jonathan Kaiser das Walsrode-Spiel erkrankt verpasste und auch Malte Klucken erst jetzt wieder ins Training einsteigen darf, standen nur sieben Akteure auf dem Parkett. Darunter auch Jonas Klucken: Der Trainer hat sich von der zweiten in die erste Herrenmannschaft umgemeldet. „Ich werde bis zum Saisonende spielen“, erklärte er. Deshalb wird es einen Rollentausch geben: Klucken rückt von der Seitenlinie aufs Feld, Lindemann übernimmt das Coaching. „So macht es mehr Sinn“, weiß Klucken, dass man von außen einen besseren Blick auf das Geschehen hat. Dass Lindemann mit seiner gesamten Erfahrung, die er auch höherklassig gesammelt hat, helfen kann, dürfte außer Frage stehen.

Die Kraft fehlt

Klucken selbst bekam in Walsrode wie seine Mitstreiter jede Menge Spielzeit. Über zu wenige Minuten auf dem Feld konnte sich kein Weyher beklagen. Allerdings fehlten aufgrund der kleinen Rotation die Wechselmöglichkeiten. „Das hat man in der zweiten Halbzeit gemerkt. Da ist uns ein bisschen die Puste ausgegangen. In den letzten fünf Minuten ist Walsrode dann komplett weggezogen“, erklärte Klucken. Die erfahrenere Garde des SC konnte mit den Gastgebern nicht mithalten. Im Walsroder Aufgebot standen zwar auch lediglich sieben Akteure, „aber die waren im Schnitt zehn bis 20 Jahre jünger als wir“.

Nicht mit eingeschlossen in diese Aussage waren auf Weyher Seite Thore Boyce und Dennis Kruslin. Das junge Duo des SC steht in der Restsaison deutlich mehr im Fokus als noch zuvor. Es soll Verantwortung übernehmen. „Das haben beide gut gemacht“, lobte Klucken. Vor allem Kruslin überzeugte – und das über seine 23 Zähler, mit denen er zum Topscorer der Gäste avancierte, hinaus. „Dennis hat das Spiel an sich gerissen. Das ist genau das, was wir uns von ihm erhoffen“, registrierte Klucken zufrieden. Auch Boyce bekam viel Spielzeit, um sich weiter an das Niveau in der Bezirksoberliga zu gewöhnen. „Thore hat gekämpft. Er hat viele gute Entscheidungen getroffen. Er befindet sich genau wie Dennis auch in einem Lernprozess. Dazu gehört auch, dass beide mal schlechtere Entscheidungen treffen. Wichtig ist, dass sie das beim nächsten Mal nicht mehr tun“, will Klucken in den kommenden Wochen weitere Schritte sehen.

Die Trefferquote sinkt

Beide waren ein Grund dafür, dass die Weyher in Walsrode lange Zeit im Spiel waren und auf einen Sieg hoffen durften. Den 19:22-Rückstand drehten sie innerhalb eines Viertels in eine 48:38-Führung. „Die erste Halbzeit war eine unserer besseren“, fand Klucken. Bis zu Beginn des Abschlussviertels blieben die Gäste in Front, mit der Kondition ließ dann allerdings auch die Konzentration nach. „Die Würfe, die wir in der ersten Halbzeit noch verwandelt haben, sind dann nicht mehr gefallen“, musste Klucken verfolgen, wie die Trefferquote immer weiter sank. „In den letzten fünf Minuten haben wir uns dann abschlachten lassen“, erlahmte die Gegenwehr mehr und mehr. Die Weyher Moral war gebrochen, die Niederlage besiegelt.

Klucken empfahl seinen Spielern nach der Partie einen Blick in den Terminkalender: „Wir müssen jetzt frühzeitig wissen, ob wir Spieler aus der zweiten Herren brauchen oder Spiele sogar verschieben müssen.“ Da auch die zweite Mannschaft personell nicht auf Rosen gebettet ist, dürfte der Rest der Saison zum Kraftakt für die Weyher werden. Immerhin ist der Abstieg kein großes Thema: Die Bezirksoberliga spielt momentan mit nur acht Teams. Mit neun – und damit bereits einer Mannschaft weniger als Sollwert – war sie in die Saison gestartet, dann zog sich Rot-Weiss Cuxhaven II zurück. Laut Ausschreibung dürfte es somit keinen Absteiger mehr geben. Darauf verlassen wollen sich die Weyher aber nicht. Die Saison austrudeln zu lassen, verbietet auch der sportliche Ehrgeiz. Und natürlich die Chance, zwei Talente in ihrer Entwicklung voranzubringen. Zurückgezahlt haben sowohl Kruslin als auch Boyce das Vertrauen bereits.

SC Weyhe: Boyce (11 Punkte), Guder (12), J. Klucken (6), S. Klucken (4), Kovac (2), Kruslin (23/2 Dreier), Schmedeman (16).