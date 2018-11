Traf zum 3:0 für seinen SC Weyhe: Marco Lampe (am Ball). (Jonas Kako)

Weyhe. Im letzten Heimspiel dieses Jahres hat der SC Weyhe in der Bezirksliga Bremen noch einmal einen guten Auftritt hingelegt und mit 4:0 (1:0) gegen den SC Lehe-Spaden gewonnen. Auch weil sich die Gäste aus Sicht des SCW-Trainerduos Harald Meyer und Dennis Lingnau selbst aus dem Spiel genommen haben: „Lehe gehört eher zu den Mannschaften, die normalerweise nicht so schnell einbrechen. Durch viele Nebensächlichkeiten war das heute aber der Fall“, waren sich beide einig.

Auch die Leistung der Gastgeber habe einen großen Beitrag zum Sieg geleistet. „Wir haben fast durchgehend das Tempo hochgehalten, sind in jeden Zweikampf gegangen und haben gezeigt, dass wir in diesem Spiel eine Nummer zu groß für den Gegner waren“, freute sich Lingnau über die Leistung seiner Mannen. Schon ab Minute eins nahmen die Weyher das Zepter in die Hand und ließen dem Gegner so gut wie keine Chance. Dabei suchten die Hausherren immer wieder ihren Topscorer Gordy Henrifa Mumpese, der sich zwar gegen seine Gegenspieler durchsetzte, vor dem Tor aber scheiterte.

Die Gäste aus Bremerhaven wurden von Minute zu Minute immer mehr unter Druck gesetzt, was dazu führte, dass sich immer mehr Fehlpässe und Unachtsamkeiten im Spielaufbau einschlichen. Mumpese, Georg Tylla und Dirk Dennis Lampe waren nah dran am Führungstreffer, doch das Tor sollte erst einmal nicht folgen. „Wir hatten teilweise echt gute Chancen und hätten schon viel früher in Führung gehen müssen. Leider haben wir die Dinger nicht reingemacht“, bedauerte SCW-Coach Meyer.

Weyhe probierte es aber weiter und zeigte dabei zwischenzeitlich einen sehr ansehnlichen Fußball und kombinierte seelenruhig vor dem gegnerischen Sechzehner, während die Bremerhavener meistens nur zusahen. Aber auch die Gäste fanden den Weg nach vorne und machten es kurz vor der Halbzeitpause noch einmal richtig spannend. Ali Muhaxheri dribbelte sich über außen durch und passte zu Thomas Krupp, der aus der Halbdrehung auf das Tor schoss, dabei den linken Pfosten traf, der Ball wiederum an den rechten Pfosten prallte und auf das Feld rollte (41.). „Hätten wir da das 0:1 kassiert, wäre das Spiel vielleicht ganz anders ausgegangen“, sagte Lingnau.

Mumpese erlöst die Weyher

Nach den zahlreich vergebenen Chancen machte sich etwas Unmut breit, vor allem bei Topscorer Mumpese, der aber nicht aufgab und sich kurz vor der Pause belohnte: Nach einem Schuss von Florian Richter schnappte er sich den Abpraller und bescherte seinem SCW das erlösende 1:0. „Dieses Tor war für uns sehr wichtig. Das hat uns noch einmal Selbstvertrauen für die zweite Halbzeit gegeben“, sagte Lingnau.

Die Offensiv-Power der Weyher ließ auch im zweiten Abschnitt nicht nach. Doch die Gäste wirkten etwas stabiler und ließen sich öfter vor dem Tor des SCW-Keepers Finn Luca Wiechmann blicken, der mit seinen Paraden aber die Null hielt. In der 62. Minute folgte durch Dirk Dennis Lampe dann das 2:0. Zehn Minuten später leistete sich der SCLS-Keeper Stefan Jann einen dicken Patzer: Nachdem sich Marco Lampe über außen durchsetzte und anschließend aufs Tor schoss, rutschte Jann der Ball durch die Hände und damit direkt ins Tor – 3:0 (72.). Bei den Gastgebern schien damit der Knoten endgültig geplatzt zu sein, während beim Gegner der Wille gebrochen war und sie nur noch mit Meckern, Fouls und Rudelbildungen auf sich aufmerksam machten. So richtig gestört hat es die Gastgeber aber nicht, denn sie erhöhten nur drei Minuten später auf 4:0 durch Mumpese (75.). „Wenn wir in anderen Spielen in Führung lagen, haben die Jungs irgendwann nachgelassen. Das war heute nicht der Fall. Über 90 Minuten haben die Spieler alles gegeben und am Ende verdient gewonnen“, lobten Dennis Lignau und Harald Meyer nach der Partie ihre Mannschaft.