Ganz bittere Niederlage für die Bremer Bezirksliga-Fußballer des SC Weyhe. Sie mussten sich im Topspiel bei Spitzenreiter 1. FC Burg mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. „Das tat schon richtig weh, denn wir können uns eigentlich nichts vorwerfen“, sah Harald Meyer, der den SCW gemeinsam mit Dennis Lingnau trainiert, dass die Gäste eigentlich nichts falsch machten. Eine Standardsituation führte dann aber in der Schlussphase zur dritten Niederlage im dritten Auswärtsspiel.

Meyer sprach nach der Begegnung von einem „typischen Unentschieden-Spiel“. Was er meinte: Burg stand recht tief, verlagerte sich wohl auch aufgrund der körperlichen Überlegenheit auf lange Bälle, die die Weyher jedoch gut verteidigten. Die Gäste dagegen suchten nach spielerischen Lösungen, taten sich aber schwer. „Wir sind nicht wirklich hinter die Kette gekommen. Der allerletzte Pass hat uns gefehlt“, erkannte Meyer. Dementsprechend spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab. Große Möglichkeiten waren auf beiden Seiten Mangelware. Trotzdem war Meyer alles andere als unzufrieden mit dem, was seine und Lingnaus Mannen anboten. „Die Jungs haben sich super auf die langen Bälle eingestellt, haben die Zweikämpfe angenommen und gezeigt, dass sie auch gegen größere Gegenspieler mit fairen Mitteln dagegenhalten können.“ Das waren allesamt Schritte in die richtige Richtung – belohnen konnten sich die Weyher dafür allerdings nicht. Eine auf den ersten Pfosten getretene Ecke fand über mehrere mehr oder weniger geplante Stationen den Weg zu Kevin Stepput, von dessen Knie der Ball über die Linie flog (80.). „Einfach nur unglücklich“, nannte Meyer das Gegentor, das gute Weyher einen eigentlich verdienten Punkt kostete.