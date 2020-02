Weyhe. Der Bremer Fußball-Bezirksligist SC Weyhe steht nach 16 Spielen auf dem dritten Rang. Zu einem Aufstiegsplatz fehlen der Elf von Harald Meyer und Dennis Lingnau sieben Punkte. Meyer spricht zunächst von einer durchaus gelungenen Hinserie: „Wir haben unser zu Beginn aufgestelltes Ziel weiterhin vor Augen. Mit der aktuellen Ausgangslage können wir den direkten Aufstieg schaffen.“ Jedoch gebe es auch negative Aspekte, die in der Analyse des ersten Saisonabschnitts zu berücksichtigen seien. „Den eigenen Ansprüchen konnten wir nicht immer gerecht werden, da auch viele unnötige Niederlagen entstanden sind“, resümiert der Coach.

Dabei startete die Mannschaft mit zwei souveränen Siegen. Zunächst gelang den Weyhern ein 6:1-Auftakterfolg gegen den Leher TS II, ehe der TV Bremen-Walle 1875 mit 5:0 besiegt wurde. Am dritten Spieltag ging der SC das erste Mal ohne Punktausbeute vom Feld – 3:6 unterlag er dem FC Roland Bremen. Es waren allerdings Niederlagen wie am fünften Spieltag bei der SG Aumund-Vegesack II, die Meyer ärgern. Bei der 2:7-Pleite war er enttäuscht von der Einstellung der Mannschaft, die sich aber zurück zum Positiven entwickelt hat: „Wir haben zum Ende wieder viel mehr Spielfreude und Ehrgeiz gehabt. Mit dieser Entwicklung bin ich sehr zufrieden. Es macht Spaß und der Erfolg ist zu erkennen, schließlich stehen wir auf dem dritten Tabellenplatz." Mit drei Siegen in Folge verabschiedete sich Weyhe in die Winterpause.

Die Negativerlebnisse der vergangenen Monate nimmt Meyer größtenteils auf sich: „Die hohen Niederlagen haben auch mich sehr geschockt und beschäftigt. Doch im Nachhinein muss ich vielleicht auch mir die eindeutigen Niederlagen ankreiden, da wir da auch viel zu viel zugelassen haben", spart er nicht mit Selbstkritik. Gerade auswärts tat sich der SC schwer, verlor die ersten drei Partien in der Fremde allesamt.

Im Endeffekt bewertet Meyer die Hinrunde dennoch positiv. Auf den vielen guten Spielen wollen die Weyher in der Rückserie aufbauen. Der SC startet auch mit einer neuen Trainingsidee: Meyer spricht von „Trainingsgruppen“. Dabei werden die Spieler nach Positionen aufgeteilt. Vom Torwart bis hin zu den Offensivspielern soll teilweise auch getrennt trainiert werden. Meyer hält die Idee für eine gute zusätzliche Maßnahme: „In diesen Trainingsgruppen kann dann spezieller und spezifischer trainiert werden, dadurch erhoffen wir uns eine noch schnellere Weiterentwicklung."

Doch woran fehlte es in der Hinrunde für einen besseren Tabellenplatz? Der dritte Rang ist eine gute Platzierung, doch für den direkten Aufstieg würde es am Ende der Saison nicht reichen. Dann wäre Weyhe darauf angewiesen, dass der Bremen-Liga-Meister über die Relegation den Regionalliga-Aufstieg schafft. In erster Linie wollen sie aber sich selbst helfen. Deshalb zählte zunächst einzig und allein die Erkenntnis, dass an die guten Leistungen der Vorsaison angeknüpft werden konnte. Doch für Trainer Harald Meyer waren genau diese Gedanken ein Problem: „Ich glaube, wir haben diese Saison nach der vergangenen unterschätzt. Letztes Jahr fehlte uns die Konstanz zum Aufstieg. Neue Saison, neues Glück – so einfach ist es dann doch nicht.“

Konstanz wird auch in dieser Saison der Schlüssel im Aufstiegskampf sein. „Wir werden uns Spiel für Spiel durch die Rückserie arbeiten", kündigt Meyer an. "Das Ziel muss es jetzt sein, einfach so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, um den Anschluss an die Tabellenspitze der Liga zu halten.“ Hinsichtlich des Kaders kann der SCW auf die Spieler der Hinrunde bauen. Neuverpflichtungen gibt es nicht. „Es ist immer sehr schwer, junge Spieler für sich zu gewinnen, aber wir haben unseren gut aufgestellten Kader und mit diesem werden wir dann in die Rückrunde starten." Am 1. März beginnt gegen den FC Roland Bremen das Unterfangen Aufstieg wieder.