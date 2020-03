Weyhe. Mit einem deutlichen 4:0 (0:0)-Heimsieg über den FC Roland Bremen hat der SC Weyhe einen nahezu perfekten Start in die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga Bremen hingelegt. „Nach der langen Winterpause weißt du ja nie genau, wo du stehst. Zudem hatten wir leichte Personalsorgen“, zeigte sich Dennis Lingnau, der den SCW gemeinsam mit Harald Meyer trainiert, erleichtert. „Da ist so ein 4:0 über Roland natürlich ein guter Auftakt.“

Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Geschehen, ließen ihre ersten Tormöglichkeiten durch Dennis Rohmeyer und Florian Richter jedoch ungenutzt verstreichen. In der Folge schlichen sich einige Konzentrationsfehler ein, das Passspiel verlor an Genauigkeit, die Partie wurde zäh. Die Gäste schlugen daraus aber keinerlei Kapital, im Gegenteil. Nach der Pause erhöhte der SCW die Schlagzahl und ging mit 1:0 in Front (56.). Jesse Wieczorek, eben noch an der Balleroberung im Mittelkreis beteiligt, machte sich auf den langen Weg in die Spitze, während René Heide mit der Kugel bereits bis zur Grundlinie durchlief. Der Rückpass landete am Elfmeterpunkt im Rücken der Abwehr, wo Wieczorek im rechten Moment eintraf und vollstreckte. Kurz darauf ließ sich Bremens bereits verwarnter Fullo Jallow zu einem taktischen Foul hinreißen und verließ folgerichtig mit Gelb-Rot vorzeitig den Platz.

Lampe trifft zum Endstand

Binnen fünf rasanter Minuten beseitigten die Hausherren anschließend jeden Zweifel am Erfolg. Sascha Djurdjevic (64.) stellte mit einem sehenswerten Linksschuss ins lange Eck auf 2:0. Nur zwei Minuten später nahm Dirk Dennis Lampe (66.) einen Steckpass von Jesse Wieczorek ideal mit und behielt auch gegen Rolands Keeper Ponya Farokhnia die Nerven. In der 69. Minute leitete der Torschütze seinen zweiten Treffer gleich selbst ein und ließ einen langen Ball auf Florian Richter prallen. Der schickte den sofort durchgestarteten Lampe mit einem feinen Pass in die Spitze – das 4:0 (69.). Dabei beließ es der Tabellendritte, der mit sieben Punkten Rückstand auf den Zweiten Tuspo Surheide immerhin noch in Sichtweite eines Aufstiegsplatzes lauert.